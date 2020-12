“Siempre mintió” y el retiro de papeles de Francisco Frei antes del allanamiento: Cinco relatos de sus exempleados ante la Fiscalía

“Había dejado de pagarle a los factoring y no paraban de llamar. Sin las letras, no había flujo de dinero y sólo teníamos las facturas de Almadena. También nos habían dejado de pagar las imposiciones, las últimas que pagaron fueron las de junio y cuando nos reunimos con él, nos dijo que estuviéramos tranquilos, que estaba haciendo cosas para tirar para arriba el negocio. Al otro día llegó la PDI y fue el allanamiento”.

Esta es parte de la declaración ante la Fiscalía de Sergio Pérez, ex administrativo de Almadena -empresa de la familia Frei Parada-, en la investigación de la millonaria estafa de Francisco Frei, quien en agosto de 2019 admitió haber falsificado la huella digital y firma de su hermano Eduardo para solicitar créditos para sus negocios personales.

Su declaración consta en el expediente de la investigación del Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Santiago Centro, Francisco Jacir, quien formalizará en mayo de 2021 al exdirector de TVN por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa y uso malicioso de instrumento público falso, entre otros.

La Tercera PM tuvo acceso a las declaraciones de los ex trabajadores de Almadena, en las que se configuran cinco episodios no contados del caso que remece a la familias de los hermanos Eduardo y Francisco Frei Ruiz-Tagle.

1) “Siempre nos mintió”: Habla la contadora de Francisco y Eduardo

El 7 de enero, declaró ante la fiscalía Lidia González, excontadora de Almadena e Inversiones Saturno, sociedad del exmandatario y su familia, cuyo cargo desempeñó desde el 1 de febrero de 1988. Aquí denunció que Francisco y su hijo Nicolás Frei llevaban una “contabilidad B” sobre las deudas con terceros distintos de los bancos.

“Francisco Frei pedía créditos bancarios por las cinco sociedades. Su brazo derecho era (su hijo) Nicolás, que era gerente comercial y también se presentaba como gerente general. En general, era Francisco Frei quien pedía los créditos, luego se sumó Nicolás. Aunque era a Francisco Frei a quien se le abrían las puertas en los bancos, debido a su nombre”, explicó.

“Teníamos absoluta confianza en Francisco Frei, incluso yo le tenía cariño. Pero siempre nos mintió sobre la situación de la empresa, nos dejó sin trabajo de la noche la mañana, ni siquiera nos entregó una carta de despido para el seguro de cesantía”, culminó.

¿Cómo Francisco balanceaba los resultados de Saturno? En la declaración de González, consta que se le exhibió el balance de Inversiones Saturno. En esa ocasión ella dijo “que estos balances no los había visto antes”. Añadió que el exdirector de TVN se caracterizaba por endeudar a sus empresas con créditos bancarios y en estos balances no aparecían deudas con la banca, sino que con factoring.

Además, dijo que “Francisco Frei tenía una cuenta corriente por pagarle. Inversiones Saturno tenía en sus activos una cuenta por cobrar a Francisco Frei como persona natural que no aparece en estos balances. Esta cuenta por cobrar era lo que balanceaba el activo con el pasivo. Francisco Frei pedía créditos a los bancos, que entraba a la empresa, y se realizaba transferencias supuestamente a Francisco Frei”.

González también afirmó que, cuando Magdalena Frei fue a pedir documentos sobre Inversiones Saturno, Francisco se molestó pues se los habían entregado. “Francisco Frei estaba molesto cuando supo que yo había entregado los antecedentes de Saturno. Me reclamó y me dijo que por qué no le había preguntado antes. Al principio, él me dijo que entregara los antecedentes sin ponerme problemas, entonces me dijo que se las arreglen ellos. Pero luego cambió de actitud y se molestó porque yo sí había entregado todos los antecedentes que pude reunir”.

2) La sorpresiva partida del “bigerente” Nicolás Frei

Entre agosto de 2011 y junio de 2019, Nicolás Frei Parada formó parte de Almadena, la empresa de su papá. Sus empleados no tienen buenos recuerdos de él y ante la fiscalía el 9 de enero de 2020, Sergio Pérez, quien fue administrativo por 38 años, recordó los motivos: “Nicolás Frei era muy reservado y poco preocupado de los empleados, nos quitó varios beneficios como el seguro de salud y de vida, los regalos de navidad para los niños, nos bajaron la colación”.

Seis días más tarde, Fredy Barra, inspector en terreno desde 1987, detalló la llegada de Nicolás Frei a la empresa. “Le apodamos bigerente, porque asumió como gerente comercial y de finanzas”, dijo. Agregó: “Era Francisco y Nicolás Frei, quienes tomaban las decisiones respecto de las platas”.

Por su parte, Lidia González, excontadora de Almadena y Saturno, sostuvo que “Nicolás Frei dejó de trabajar de un día para otro y no volvió a retirar sus cosas personales. Francisco Frei nos dijo que estaba enfermo”. Por otro lado, reveló que se reenvió un correo que Nicolás Frei mandó a Harald Zach, exgerente de negocios de Dominus Capital. “(Yo) no tenía conocimiento de las deudas con los factoring y mantuve este correo porque quería demostrar que Nicolás y Francisco Frei manejaban los negocios con los factoring”, sostuvo.

El 13 de enero de 2020, en tanto, David Cortés, conductor de Francisco Frei desde 1988, aseguró ante la fiscalía que muchas veces debió factorizar letras de cambio. Acudía a “Cumplo, BHV Factop, Finameris, Nuevo Capital. A Tanner comencé a ir al principio, pero luego iba Nicolás Frei”, concluyó.

El abogado de Nicolás Frei, Nicolás Garrido -asociado de Moraga & Cía-, declinó expresar comentarios sobre este artículo.

3) ¿Platas al extranjero?

El 13 de enero de 2020, declaró ante la fiscalía Patricio Gaete, quien trabajó para Almadena durante 23 años como administrativo. Se le consultó si tenía conocimiento de depósitos realizados en el extranjero y respondió: “Más que depósitos, era ir a dejar un sobre americano en que iba un cheque, que se enviaba a Estados Unidos. Eso lo sé por la dirección anotada en el correo, que iba dirigido a USA, era el nombre de una empresa. Se enviaba por Correos de Chile y hacía la papeleta. Era correo certificado”.

Entre abogados querellantes del caso creen que Francisco Frei pudo haber sacado dinero al extranjero. Sin embargo, otros conocedores de la indagatoria sostienen que los envíos de dinero pueden haber sido pagos por las importaciones que realizaba su cónyuge Ana María Parada, quien mantuvo una cadena de tiendas de ropa a través de Comercial Franja.

Mientras, BHV -factoring querellante- solicitó una serie de diligencias sobre una cuenta del Citibank de propiedad de Francisco Frei en Estados Unidos, que siguen pendientes.

4) Las cajas que retiró Francisco antes del allanamiento

Nueve días después de su autodenuncia ante la Fiscalía y dos semanas antes del allanamiento de las oficinas de Almadena por parte de la PDI, ocurrido el 28 de agosto de 2019, Francisco Frei retiró cajas con documentos. Así lo relató David Cortés, su exconductor, ante el fiscal: “Francisco Frei retiró documentos. Yo mismo llevé esos documentos a su auto, al estacionamiento del edificio. Lo normal hubiese sido que él me pidiera ir a dejarlos a su casa, pero no quiso que manejara yo”. “El mismo se llevó los documentos, ignoro dónde. Yo le transporté durante tres días cajas a su auto. Eran unas veinte cajas de documentos más o menos, no las conté ni las revisé. Eran carpetas, archivadores, ignoro qué contenían”, añadió.

-¿Le dijo por qué retiraba esa documentación?

“No, y no pregunté. Me dio la impresión de que estaba en problemas. Así es que me pareció que no me correspondía preguntar”, contestó Cortés.

Para entonces Magdalena Frei ya había ido a retirar todos los antecedentes de Saturno que estaban en la oficina. “Me comentaron que fue en dos oportunidades, y que en una de esas visitas estaba muy molesta. Cuando se llevaron los antecedentes de Saturno, se comentó desde contabilidad que cuando Eduardo Frei supiera lo que debía Saturno se iba a caer de espaldas, porque Francisco Frei había usado a Saturno para pedir créditos bancarios”, dijo Fredy Barra.

Sergio Pérez añadió que no era la primera vez que Francisco Frei fracasaba en los negocios. A mediados de los ’90 buscó replicar el modelo de Almadena en Argentina y levantó “Almaden”, pero quebró. Posteriormente se asoció con Rodolfo Neuss para la exportación de carne de tiburón y también quebró con la empresa Maridex.

5) La recomendación de Mauricio Daza

Desde 2012, Mauricio Daza, abogado y hoy panelista de “Desayúnate con Felices y Forrados”, asesoró a Almadena en asuntos relacionados con las operaciones de warrants.

En 2019, poco antes de la debacle de la empresa en agosto y de que ésta declarara su liquidación voluntaria, Francisco Frei -en uno de sus intentos por aliviar la situación financiera de Almadena- contactó a Daza. Éste le recomendó fichar los servicios de contador auditor Jorge Berríos Vogel, quien recomendó la quiebra de Almadena.

Detalles de este proceso reveló Mónica Herrera, asistente de Lidia González, ante la fiscalía el 14 de enero. “Un día Francisco Frei nos informó que iba a hacer una reorganización, para determinar si la empresa era viable o no. Le dijo a Lidia que vendrían auditores a revisar la empresa, lo que me pareció muy extraño porque teníamos a la auditora a Price Waterhouse Cooper”.

Los trabajadores de Almadena -agregó- ayudaron a estos auditores “que eran enviados de Mauricio Daza, porque él era el abogado de la empresa”. “Sé que actúan por instrucciones de Mauricio Daza porque un día se querían llevar el disco duro y la información de Almadena. Nos pareció que necesitábamos la autorización de Francisco Frei y él autorizó la entrega”, concluyó.