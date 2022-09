Suspenso en la Cámara: resultados de primeros test de drogas a diputados se conocerán el próximo lunes

Hace 5 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

Una vez que el laboratorio de la U. de Chile procese los exámenes del primer grupo de diputados, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, procederá a entregar una nómina a los jefes de bancadas, en la que se detallará quienes no se sometieron al test o dieron positivo con una droga ilícita o no certificada médicamente. El informe, sin embargo, no precisará qué tipo de estupefaciente o psicotrópico.