Thayer bajo presión: los motivos de La Moneda para no remover al cuestionado director de Migraciones

El viernes de la semana pasada el director nacional de Migraciones, Luis Thayer (Convergencia Social), recibió una llamada. Era el diputado de la Comisión de Seguridad Jaime Araya (independiente de la bancada PPD).

“Tiene que ser más claro y firme con la oposición”, le comentó. Además, el parlamentario le manifestó su apoyo ante las críticas de la derecha y le recomendó ser más claro con los números para enfrentar los emplazamientos que llegaban desde el Congreso, exigiendo su renuncia luego de que la semana pasada el gobierno de Venezuela no permitiera -por temas técnicos, según explicó La Moneda- que un avión viajara desde Chile con 60 migrantes expulsados.

En esa ocasión, Thayer debió salir a aclarar la situación luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, generara dudas con respecto a los motivos de la cancelación del vuelo y se dieran al menos tres versiones distintas: la de Tohá, la del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la del propio jefe de Migraciones.

El director de Migraciones desde la semana pasada ha estado en el foco de los cuestionamientos de la derecha, un tono que se mantuvo durante esta jornada. Thayer fue quien lideró el cuestionado programa del Presidente Gabriel Boric justamente en esa área y llegó al gobierno el 31 de marzo, cuando Izkia Siches era ministra del Interior.

23/11/2023 LUIS EDUARDO THAYER, DIRECTOR DE MIGRACIONES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El director es muy cercano al jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán: ambos militan en Convergencia Social, estudiaron juntos sociología en la Universidad Arcis y han escrito publicaciones, una de ellas llamada “Los migrantes frente a la Ley”. De hecho, la esposa de Durán, Charlene Dilla, es parte del equipo de asesores de confianza de Thayer en el Servicio de Migrantes y se desempeña como encargada de participación ciudadana. Dilla y Thayer colaboraban juntos en proyectos de investigación desde 2015, antes de entrar al gobierno.

En el Ejecutivo han evaluado la salida del director de Migraciones en más de una oportunidad, la primera de ellas fue cuando la exministra Siches aseguró erradamente en el Congreso que un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos sus pasajeros durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Hoy, en tanto, en La Moneda son varios los que no están conformes con el desempeño de Thayer, aunque algunos lo defienden diciendo que ha cambiado radicalmente su opinión en materia de migración. De todas formas, hay un factor que le suma complejidad a su salida: Boric solo podía designar 12 nombramientos de Servicios -conocidas como “las 12 balas de plata”- y ya ocupó esa facultad, por lo que si Thayer sale, su reemplazo deberá ser definido por Alta Dirección Pública (ADP), por lo que el Ejecutivo perderá control en la designación de uno de los cargos más importantes en materia de seguridad.

“Hay un sector de la oposición que ve cómo una única solución el descabezamiento de autoridades. Lo que nos corresponde es seguir trabajando para que la agenda de seguridad avance y las expulsiones se sigan materializando”, dijo este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en una vocería en que las expulsiones volvieron a ser el foco de atención, ya que minutos antes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó una versión diferente a la de la secretaria de Estado sobre los vuelos comerciales con migrantes expulsados, lo que la obligó a salir a aclarar sus dichos.

Parlamentarios insisten en su salida

El presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), ha pedido la renuncia de Thayer en al menos tres ocasiones y aseguró que en el Congreso parlamentarios del Socialismo Democrático han planteado cuestionamientos hacia el director. De hecho, se han evaluado proyectos de resolución para pedir su salida.

El último de ellos fue el 19 de abril de 2023: “Solicita a S. E. el Presidente de la República requerir la renuncia del señor Luis Thayer Correa, Director Nacional del Servicio de Migraciones”, dice el proyecto que pese a que fue rechazado, obtuvo más votos a favor que en contra, entre ellos algunos militantes de la Democracia Cristiana. “Desde ahí sigue haciendo agua”, afirmó el diputado Eric Aedo (DC).

Longton es más duro. “La permanencia del director de Migraciones a esta altura solo responde a una afinidad política desmedida con cierto sector de la izquierda en contraste con su gestión que ha sido deficiente, críticas que son realizadas incluso por algunos del Socialismo Democrático, es cosa de ver el proyecto de resolución que se aprobó hace un tiempo el cual pedía su salida. El director fue el ideólogo del programa de gobierno del Presidente, cuyo enfoque fue solo de regularizar a ilegales, que va de la mano con la constante crítica que hizo a las expulsiones en el gobierno anterior. Esto explica la falta de acción y exceso de improvisación en alguien que tiene convicciones que difieren de lo que el país necesita”, sostuvo el diputado opositor.

26/05/2022 FOTOGRAFIAS A LUIS EDUARDO THAYER, DIRECTOR SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES. Mario Téllez / La Tercera

El diputado Diego Schalper (RN), también de la Comisión de Seguridad, coincidió: “El fracaso en la expulsión de un grupo de personas que debía ser expulsada a Venezuela, producto de descoordinaciones, falta de gestión, falta de anticipación, tiene un responsable y ese responsable directo es el señor Luis Thayer, quien debiese por un mínimo de decoro, por un mínimo de decencia, de responsabilidad, renunciar a su cargo”.

Este lunes, en tanto, la UDI se sumó a los cuestionamientos. “Para nosotros ya no da para más un director del Servicio de Migraciones, que más allá de su historia previa, una persona que trabajó activamente en la sociedad civil para impedir la salida de inmigrantes irregulares del país. Es evidente que cuesta mucho que en el actual ejercicio de sus cargos se separen de esa actividad previa. Ellos romantizaban la inmigración. Esas consecuencias las está pagando Chile y alguna consecuencia las tiene que pagar también las autoridades de gobierno de esta materia”, planteó el senador Javier Macaya, presidente del partido.

A las críticas se sumó el senador José Durana (UDI): “Los senadores hemos conversado y queremos pedir formalmente la renuncia del director nacional del Servicio de Migraciones, porque efectivamente él está desarrollando una actividad primero que no está en coordinación con su propio gobierno, y en segundo lugar porque desde el punto de vista administrativo y operativo obviamente no está haciendo el trabajo y no se están generando las acciones conducentes a que podamos regularizar los migrantes, y a aquellos que corresponde haberlos expulsado”.

En el oficialismo -más allá de los cuestionamientos que han sido planteados por interno a ministros del comité político en los últimos días, y también en ocasiones anteriores-, han optado por defender a Thayer ante la arremetida de la oposición.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, indicó que “los problemas que se han salido con respecto al viaje no sé si son problemas de él, por lo que pedir su salida me parece un poco exagerado y más bien yo tendería a buscarle una solución al problema”.