Tras “Depolazo” y otros pasos en falso: Jackson y Vallejo toman mayor protagonismo en las vocerías del comando de Boric

“Sabemos que se han cometido algunos errores, (...) pero estamos siempre disponibles para enmendar el rumbo”. Esa fue una de las frases que lanzó anoche el diputado y jefe político del comando de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, en el marco de un encuentro por Zoom con militantes de Apruebo Dignidad junto a su par del Partido Comunista, Camila Vallejo.

El mensaje del parlamentario en ese “arengazo” -actividad a la que se conectaron cerca de mil personas- se dio a un día de la polémica por las declaraciones del secretario general de su partido y miembro de la mesa política del comando, Sebastián Depolo. “Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”, sostuvo el candidato a senador en El Mercurio.

Pese a que en lo formal el exjefe de campaña de Beatriz Sánchez no forma parte del plantel de voceros, sus declaraciones generaron una fuerte molestia en el comando y reactivaron un tema que ya se había tocado incipientemente durante la campaña: los “errores no forzados” de las distintas vocerías de la campaña.

En la candidatura de Boric se diagnosticó que ese podría ser un “flanco” a menos de un mes de la primera vuelta. Un factor no menor cuando el diseño para estas últimas semanas contemplaba justamente reforzar las vocerías para instalar con fuerza las propuestas del plan de gobierno que lanzó Apruebo Dignidad este lunes.

El tema ya se venía analizando antes del “depolazo”. Según aseguran las mismas fuentes, en el equipo de voceros que coordina la expresidenta de Comunes, Javiera Toro, ya venían diseñando un plan para “diversificar” a los portavoces, dado que hasta la semana pasada el mayor protagonismo lo tenía el asesor económico de Convergencia Social, Nicolás Grau.

Un día antes de la entrevista de Depolo, algunos en el comando ya habían hecho una mala evaluación de las declaraciones de la economista de RD, Claudia Sanhueza, respecto de la propuesta de pensiones de Apruebo Dignidad. “El trabajador ya no tendrá propiedad o derecho sobre el nuevo ahorro, sino que tendrá derecho a la seguridad social, a una pensión digna”, sostuvo en Economía y Negocios.

Si bien en el equipo no consideraron sus palabras como un “error grave”, sí creen que revelan las “dificultades” que han tenido para comunicar esa propuesta. Además, distintas voces en el comando consideran que algunas de las declaraciones de Grau han causado “ruido” durante la carrera presidencial.

En el marco de esos episodios, en el comando se definió poner mayor énfasis en los dirigentes con mayor manejo político para explicar a grandes rasgos el programa, como Vallejo y Jackson. “Giorgio va a aparecer mucho esta última ronda”, asegura una fuente del equipo. En tanto, la idea sería que los técnicos entren a explicar los aspectos más específicos de sus distintas áreas.

Pese a esto, en el comando son enfáticos en que estos “errores” se deberían a la “menor experiencia” de algunos en la coalición. En ese sentido, un análisis compartido en el equipo es que la candidatura del parlamentario ha estado sujeta a un mayor “escrutinio mediático”, lo que haría resaltar más esos pasos en falso.

No obstante, en el equipo sostienen que estas situaciones no afectarían directamente a Boric por tratarse de una “campaña en clave muy personal”. “Sichel no cayó por los errores de Martorell, incluso considerando que la única candidatura que designó una vocera oficial. Cayó porque lo pillaron en el tema del 10%”, asegura un dirigente del comando.