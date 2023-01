“Un misil en un minuto” en Reino Unido: las revelaciones del documental de la BBC sobre las amenazas de Putin previo a la invasión de Ucrania

La amenaza de Vladimir Putin parecía clara. En el período previo a la invasión rusa de Ucrania, el entonces primer ministro británico Boris Johnson intentaba disuadir al presidente ruso de no concretar una acción militar contra el vecino país, anticipándole que si seguía adelante con su plan los individuos y compañías vinculados al Kremlin enfrentarían sanciones de Occidente y que tendría más tropas de la OTAN en sus fronteras. En definitiva, que la guerra sería una “catástrofe absoluta” para Moscú. Pero lejos de desistir, Putin redobló la apuesta. Según Johnson, el mandatario ruso le afirmó entonces durante una llamada telefónica que podía enviar un misil a Reino Unido “en un minuto”.

Johnson asegura que también trató de evitar la acción militar rusa diciéndole a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN “en el futuro previsible”. Pero la respuesta que recibió lo sorprendió. “Me amenazó en un momento y me dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte, pero, con un misil, solo tomaría un minuto’ o algo así. Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara”, explica el ahora expremier británico en el documental Putin vs the West, que BBC Two emitirá este lunes y donde se abordan las complejas interacciones del mandatario ruso con los líderes mundiales a lo largo de los años.

Si bien Johnson reconoce que Putin se mostró “muy familiar” durante la “llamada más extraordinaria” que haya tenido, la cadena británica apunta que es imposible saber si la amenaza del líder del Kremlin fue genuina. Ello, porque no apareció ninguna referencia del intercambio entre ambos líderes en las cuentas entregadas a los medios de comunicación sobre la llamada de Downing Street 10.

Una mujer pasa junto a un letrero que representa al exprimer ministro británico Boris Johnson, donde se lee "¡El mundo de la gente valiente! #gracias por el apoyo", en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Foto: AP

En todo caso, la BBC destaca que, dados los ataques rusos anteriores en Reino Unido, el más reciente en Salisbury en 2018, cualquier amenaza del líder ruso, por muy ligera que fuera, era probablemente una que Johnson no habría tenido más remedio que tomar en serio.

Sin embargo, el Kremlin tildó de “mentira” las declaraciones del entonces premier británico. “Lo que ha dicho Johnson no es cierto. De forma más precisa, es mentira. No sé si es una mentira consciente, sobre la que habría que preguntarse por qué ha dado esta versión, o si es inconsciente, dado que no entendiera de lo que le hablaba Putin”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitry Peskov.

“Repito de nuevo y de forma oficial. Es mentira. No hubo amenazas con misiles”, manifestó Peskov, antes de desvelar que “hablando sobre los desafíos a la seguridad de Rusia, Putin respondió que, si Ucrania se unía a la OTAN, el potencial despliegue de misiles de la OTAN o Estados Unidos en las fronteras implicaba que uno de ellos podría llegar en minutos a Moscú”.

Asimismo, el portavoz de Putin declinó pronunciarse sobre un documental emitido por la BBC, según recoge la agencia rusa de noticias Interfax. “Si el resto de la película va en la misma línea (que las declaraciones del exprimer ministro de Reino Unido), aconsejamos que no se pierda el tiempo (viendo el documental)”, remachó.

“Demostración de intimidación o fuerza”

Pero la conversación de Johnson con el líder ruso no es la única contenida en Putin vs the West. Nueve días después del intercambio de ambos gobernantes, el 11 de febrero, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, voló a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Shoigu.

Según la BBC, el documental revela que Wallace se fue con garantías de que Rusia no invadiría Ucrania, pero dijo que ambas partes sabían que era una mentira. Lo describió como una “demostración de intimidación o fuerza, que es: te voy a mentir, sabes que miento y sé que sabes que miento y te voy a seguir mintiendo”. “Creo que se trataba de decir ‘soy poderoso’”, comenta el aún ministro de Defensa británico.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, caminan durante su reunión en Moscú, el 11 de febrero de 2022. Foto: AP

De hecho, Wallace reconoce que la “mentira bastante escalofriante, pero directa” de su interlocutor le había confirmado su creencia de que Rusia finalmente invadiría Ucrania. Así, al salir de la reunión, dijo que el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de Rusia, le dijo que “nunca más seremos humillados”.

Putin vs the West también da cuenta de otro encuentro significativo que tuvo lugar en los meses previos a la invasión rusa de Ucrania. Se trata de la visita del director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Moscú el 2 de noviembre de 2021. Tras sobrevolar durante horas Moscú debido a una densa niebla que impedía su aterrizaje, finalmente Burns llegó al Kremlin. Sin embargo, para su sorpresa, Putin no estaba allí. Producto del aumento de las infecciones de Covid-19, el presidente ruso se había refugiado en la ciudad de Sochi, en el sur del país.

Ante esa situación, Putin y Burns hablaron por teléfono, asegura la BBC. El director de la CIA dijo que fue directo al exponer el mensaje que el Presidente Joe Biden le había enviado a su par ruso: Estados Unidos sabía lo que Putin estaba haciendo y pagaría un alto precio si lanzaba la invasión a Ucrania.

William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en Washington. Foto: Reuters

A principios de noviembre de 2021, los informes sobre las concentraciones militares rusas llevaron a los funcionarios estadounidenses a advertir a la Unión Europea que Rusia podría estar planeando una posible invasión de Ucrania. Burns asegura que, en su conversación con Putin, el presidente ruso no negó que la planificación estuviera en marcha y enumeró las quejas sobre Kiev y Occidente. “Estaba preocupado antes de llegar a Moscú. Y estaba aún más preocupado después de irme”, reconoce el director de la CIA en el documental.

Menos de dos semanas después de que el secretario de Defensa de Reino Unido saliera de Moscú, mientras los tanques cruzaban la frontera el 24 de febrero de 2022, Johnson recibió una llamada telefónica en medio de la noche de Volodymyr Zelensky, el Presidente ucraniano. “Zelensky es muy, muy tranquilo”, recordó el ahora expremier británico. “Pero, él me dice, ya sabes, están atacando por todas partes”.

Johnson dice, según la BBC, que se ofreció a ayudar a trasladar al mandatario ucraniano a un lugar seguro. “Él no acepta esa oferta. Se quedó heroicamente donde estaba”, asegura. Putin ya había iniciado lo que eufemísticamente llama la “operación militar especial” contra el país vecino.