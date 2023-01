“Cómo ser un alcalde y gobernar tu ciudad”: las clases sobre alcaldías que imparte Joaquín Lavín en España

Hace dos semanas, el exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín (UDI) tomó un avión hasta Madrid, España, para hacer clases en IE University. Si bien la academia no es algo desconocido para el exabanderado presidencial, pues se desempeña como profesor en la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad del Desarrollo (UDD), esta vez el desafío es distinto.

Se trata de un curso, que tendrá una duración de dos meses -hasta el 15 de marzo-, llamado “Learn how to be a mayor and rule your city”. Consultado al respecto, Lavín detalló que las clases son “sobre experiencias alcaldicias, mezclando experiencias personales con las de otros alcaldes del mundo (...). Son temas de ciudades y de alcaldes. Por ejemplo, plebiscitos comunales, uso de redes sociales, planes reguladores, ciudades inteligentes, ciudades verdes, etcétera. Todas las facetas del trabajo de alcalde”.

Lavín no solo se ha dedicado a impartir ese curso, sino que también ha recibido visitas de alumnos de carreras como Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDD, como parte del programa Liderazgo y Servicio Publico que la universidad desarrolla en España junto Res Pública, que tuvo una extensión de una semana y finalizó este domingo.

El programa incluye una seguidilla de visitas que tienen el fin de acercar a los estudiantes a líderes de distintas sensibilidades políticas. Por parte del instituto, en él participan José Francisco Lagos -director ejecutivo de Res Pública-, el exministro de Bienes Nacionales Julio Isamit -director de contenidos- y Tomás Bengolea. En representación de la casa de estudios, en tanto, asistió el jefe de Liderazgo UDD Raúl Jara.

“Con Res Pública tenemos una alianza de trabajo y creamos esta pasantía de liderazgo político en España, porque siempre se han anticipado en los grandes políticos que ha tenido Chile. Tienen similitudes, sistemas de partidos parecidos, hay mucho vinculo”, sostuvo Rodrigo Arellano, director de Experiencia y Desarrollo Estudiantil de la UDD.

Por su parte, Isamit comentó que “este es un programa muy importante para Res Pública, porque contribuye a la discusión intelectual de universitarios para dotarlos de herramientas al país y el mundo en que viven, y generar compromiso con el servicio público”. En tanto, Bengolea explicó que “España es un país particularmente interesante para la formación pública de gente joven, por las importantes similitudes políticas y culturales, y por las raíces históricas comunes que comparten con Chile. Permite comprender de mejor manera los desafíos sociales que enfrentan nuestro país y el mundo”.

Arellano agregó que la UDD “tiene un convenio muy profundo con IE, en especial la escuela de Negocios. Por eso a Joaquín (Lavín), que hace clase en el instituto de Empresas, se le pidió como favor que recibiera a los alumnos y él los recibió en la nueva sede del IE, en el centro de Madrid”.

Además de Lavín, como parte del programa, los alumnos han visitado a otros chilenos residentes en España como la exconvencional Marcela Cubillos y el excanciller Andrés Allamand (Renovación Nacional), quien actualmente se desempeña como secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid. Asimismo, los estudiantes se han reunido con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo (Partido Popular), el consejero de Economía de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (Partido Popular), el expresidente del Senado español Juan José Laborda (Partido Socialista Obrero Español), entre otros. También visitaron el Senado, el Congreso de Diputados y el palacio de la Moncloa.

Alumnos de la Universidad del Desarrollo en el CEU San Pablo.

En todo caso, más políticos chilenos estuvieron en España en los últimos días. El jueves de la semana pasada, un grupo de diputados, incluido el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), participó de un seminario en la Universidad Complutense de Madrid sobre el proceso constituyente chileno. También intervinieron los diputados Raúl Leiva (Partido Socialista), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli), y se sumó el embajador de Chile en España, Javier Velasco.

En su intervención, Mirosevic dijo que “estamos todavía muy recientes para estudiar con más precisión qué fue el estallido social, pero yo diría que fue una gran contestación contra el abuso, contra el ´sálvese quien pueda´, e intentando buscar respuestas del mundo político, del poder y de las elite (...). Creo que hay que hacer una gran autocrítica respecto del proceso. Esta segunda oportunidad (en referencia al nuevo proceso constituyente) es la oportunidad definitiva, indudablemente la última (...). Creo que este nuevo proceso es una oportunidad, hay que tomárselo con humildad, con sobriedad también, para llegar (...) a un gran pacto constitucional”.