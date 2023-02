Un poco de alivio en Santa Juana: personas reportadas como desaparecidas fueron ubicadas vivas

Más de 56 mil hectáreas de bosque han sido consumidas en el incendio que ha sido declarado entre las comunas de Nacimiento y Santa Juana, en la Región del Biobío. En esta última comuna es donde se ha concentrado gran parte de la emergencia que afecta a la zona centro - sur del país, debido a la magnitud de los daños materiales que causó, pero por sobre todo en las personas afectadas. Sólo en dicha comuna se han reportado 11 personas fallecidas. A eso, se habían sumado al menos una decena de personas que supuestamente estaban desaparecidas, sin embargo, se pudo dar con el paradero de todas lo que generó un poco de alivio a las autoridades en medio de esta catástrofe.

Duran el último reporte del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, comunicó que actualmente la emergencia de Santa Juana es una de las de mayor preocupación, debido a que el siniestro podría expandirse a la ciudad de Lota.

En información entregada por la autoridad, hasta el mediodía de este viernes se reportan 321 incendios activos, de los cuales 94 están en combate y el resto bajo control, con los principales focos en las regiones de Ñuble y Biobío. La emergencia, que comenzó la semana pasada, ya ha dejado 24 personas fallecidas, 1.180 viviendas destruidas y 5.569 personas damnificadas.

Del total de fallecidos, 11 de ellos perdieron la vida en Santa Juana, una localidad de más de 13 mil habitantes y que forma parte de la Provincia de Concepción en la Región del Biobío.

Halladas con vida

“Los datos consolidados de desaparecidos no los tenemos, un primer informe nos habla de diez personas”. De esta manera, el sábado pasado la ministra Tohá se refería a las denuncias de personas de las cuales no se sabía su paradero.

La autoridad señaló durante las primeras horas de la emergencia que “ciertamente hay mucha información rondando que todavía no está consolidada. Tenemos cautela de dar esa información, estos números están cambiando cada minuto”. A lo que agregó que en cuanto a “nombres y apellidos de personas desaparecidas confirmadas, tenemos hasta el momento diez″.

A pesar de aquello, desde el Ministerio del Interior confirmaron a La Tercera PM que actualmente no existen personas desaparecidas. Esto, porque durante la reunión de este viernes del Cogrid, tanto la PDI como Carabineros confirmaron que no hay registro de personas que no hayan podido ser ubicadas, esto en base a las denuncias que son recibidas.

Sin embargo, hasta este jueves permanecía una persona que no había sido hallada, pero finalmente hubo noticias de su paradero y que se encontraba bien. Misma situación para el resto de las personas que inicialmente estaban siendo buscadas. Según explican los funcionarios vinculados a la emergencia, lo más probable es que los lugareños se hayan desplazado por el contexto propio de una emergencia y evacuación en la zona, lo que impedía incluso comunicaciones.

Otra de las cosas, dicen fuentes del Ministerio Público, que confirma que no hay más desaparecidos y que todos los reportes fueron de personas encontradas con vida es que el número de fallecidos a causa de los incendios no ha aumentado ni a nivel comunal, ni nacional.

Una persona internada

La cifra de cero personas desaparecidas también fue confirmada por la fiscalía regional del Biobío, quienes hasta la fecha sólo habían recibido una denuncia por presunta desgracia. Una familia no conseguía no conseguía contactar a un pariente que vivía en Santa Olga. Sin embargo, a través de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público de esa región, pudo ser ubicada.

La víctima fue encontrada internada en el Hospital de Concepción, donde permanece hasta ahora en una unidad especializada debido a la gravedad de sus quemaduras provocadas por el fuego.