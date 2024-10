Una mujer del Frente Amplio y un hombre de centroderecha: las máximas de los candidatos a presidir la FEUC

Entre el 8 y el 9 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), donde Nueva Acción Universitaria (NAU), movimiento político que hace rato hegemoniza la representatividad estudiantil quedó relegado a un tercer lugar, dando paso a un inédito balotaje.

Y es que en esta segunda vuelta que se desarrollará entre este martes 22 y miércoles 23, enfrentará a Javiera Díaz, quien comanda la lista de izquierda Amanecer (FA, PC, PS y otros movimientos que se apartaron de la NAU), con Jean Bertrand Joublan, líder de la lista de centroderecha Solidaridad UC. Ella consiguió 26,95% de las preferencias, mientras que él obtuvo 25,31% de los sufragios.

Díaz milita hace tres años en el Frente Amplio y podría ser la primera mujer miembro de ese partido que comande a la FEUC. Es estudiante de cuarto año de Ciencia Política y parte del movimiento feminista hace más de seis años, donde se ha desempeñado como vocera de Tremendas.

Joublan, en tanto, es estudiante de cuarto año de Ingenería y no milita en ningún partido político, aunque se reconoce afín a la centroderecha. Con la presente candidatura aspira a que por primera vez su movimiento lidere a la FEUC desde su fundación en 2010.

Pero, ¿qué piensan? ¿Cómo ven la política estudiantil? ¿Hacia dónde aspiran a llevar a la FEUC? Acá sus principales definiciones.

¿Cuáles fueron sus motivaciones para presentartse en estas elecciones?

Javiera Díaz (JD): Viene muy desde el trabajo que he hecho como representante de la PUC y el movimiento feminista afuera, muy de la mano con seguir aportando a esa lucha. Conozco muy de cerca el trabajar o ser voz para proyectar demandas colectivas trascendentales para estudiantes y posicionarlas en una agenda nacional o con autoridades.

Jean Joublan (JJ): Desde Solidaridad siempre hemos estado comprometidos con ciertos principios y personalmente veo una política lejana al estudiante y poco atingente a la realidad. En los patios de la PUC se ve el poco impacto de la FEUC y poca responsabilidad de la FEUC de hacer política.

¿Se ve en política en el futuro? La FEUC es un trampolín.

JD: En verdad mi objetivo es ganar la presidencia y trabajar por los estudiantes, sin una consideración personal política posterior- Yo estudio Ciencia Política y desde ahí claro que me gusta la administración pública, las políticas públicas y tengo vocación de servicio, pero mi objetivo es presidir la federación.

JJ: Sí, me veo en política. Al momento de presentarse la oportunidad, personalmente fue una reflexión muy profunda. Si iba como candidato era un compromiso conmigo de servicio público, de tomarse en serio ese trabajo.

¿Ha tenido injerencia su sector político en esta candidatura?

JD: Esto nace de las bases. Claramente tenemos una orgánica y siempre vamos a estar compartiendo con compañeros del mundo estudiantil. En general siempre hay apoyos personales, en las comunicaciones también. La lucha estudiantil es la que tiene injerencia más allá de ser FA.

JJ: En realidad ha sido principalmente gente que ya estuvo en este movimiento, antiguos dirigentes que cuando eran más chicos estuvieron en nuestros zapatos y hoy nos dan consejos.

¿Tiene algún político como referente?

JD: Sobre todo considerando la política feminista que ha tenido Chile miro liderazgos como el de la ministra (de la Mujer) Antonia Orellana, que ha posicionado una agenda. Desde ahí va mucho mi inspiración de que el feminismo se puede llevar a las instituciones y políticas públicas.

JJ: Me parece muy interesante la pega de Agustín Iglesias (independiete pro UDI y actual candidato a alcalde de Independencia). Estudió mi misma carrera y tiene un proyecto social muy importante.

La NAU y la izquierda han hegemonizado el liderazgo de la FEUC en los últimos años, ¿por qué cree que ha sido así y qué de distinto tienen ustedes que ofrecer?

JD: La NAU ha podido ser un movimiento importantísimo, ha podido ser una respuesta progresista, hacer frente al conservadurismo y eso lo valoramos. Ha sido un trabajo de años. La NAU mueve porque el estudiante de la PUC tiene una convicción de solidaridad y social, de entender una comunicad como algo de todos. Nosotros nos encontramos con ellos en muchos puntos, los valoramos profundamente, pero tenemos trayectorias distintas, planteamos un proyecto de unidad de las alas progresistas de la PUC. Es súper importante la renovación de liderazgos, la política lo venía comentando desde las bases. Los proyectos nuevos hacen bien, sobre todo considerando las demandas nuevas.

JJ: Los sectores de derecha no hemos podido realizar tan bien el trabajo de convocar. Queremos hacer una política para todos, más alla de las diferencias de los sectores políticos de la PUC. Queremos una política que convoque. La NAU y la izquierda tienen un colchón de votos que ha impactado, pero se han quedado cómodos. La autocrítica es que nos ha costado representar a carreras que no se sienten identificadas con nuestro sector y la pega es buscar a esas facultades que no se sienten representadas por la centroderecha.

¿Por qué los movimientos estudiantiles han ido perdiendo representatividad?

JD: Hay que verlo con altura de miras. Hay que entender que no solo el movimiento estudiantil está complicado. La crisis de representatividad va más allá del plano estudiantil y no se queda solo en la UC. Echarle la culpa a una fuerza no tiene cabida. El diagnóstico de soluciones tiene que venir de todos. La repesentación tiene que buscar otras maneras de llegar a las bases, también entender que hemos pasado por procesos sociales, una pandemia, clases online, que afectan cualquier sistema de representación. Pero también entender en mirar lo interno, por eso estamo trabajando para la PUC, mirando las problemáticas del estudiante de base. Hay que volver a las bases y los territorios.

JJ: Tiene que haber una autocrítica de todos los movimientos políticos de las universidades en el sentido de que dejaron de hacer política para el estudiante. Los consejos de las federaciones dedican mucho tiempo, pero se saca poco trabajo efectivo. Por lo general los estudiantes ven que estos representantes realizan cosas y reconocen su trabajo, pero ese trabajo no los interpela. Desde Solidaridad pensamos que tenemos que partir por casa, atender los problemas profundos de los campus y desde ahí tener un compromiso con las diferentes temáticas de Chile.

¿A qué debería aspirar la FEUC?

JD: El norte debe ser siempre el estudiante, sobre todo ese que no está encontrando el sentido de la representación. No se puede entender la PUC sólo como un espacio para pasar ramos. Necesitamos recuperar la vida estudiantil y el rol público del estudiante, saber y comprender los desafíos del Chile del mañana, crear una sociedad más comprometida.

JJ: El norte debería ser involucrar a los estudiantes en el Chile de hoy, hacer partícipe a la PUC del país en que vivimos, ser una universidad participativa en el actual contexto nacional, sobre todo en las problemáticas sociales que tenemos. Hoy la opinión pública no es que no haya, sino que se ha dejado de reflejar en los estudiantes.

¿Qué piensa de la posibilidad de que haya por primera vez una rectora en la PUC?

JD: Me parece muy imporante, no solo para jóvenes y mujeres que les gustaría entrar a una universidad con la mayor autoridad siendo mujer. Esa representación de demandas, desde una mirada de mujer, podría ser diferente.

JJ: Que haya una rectora es una buena noticia, pero se lo dejamos a las autoridades. Desde Solidaridad entendemos que somos estudiantes de paso, pero no sería raro, es algo que en la universidad se habla.

Con usted a la cabeza, ¿la Feuc se involucrará en temas de contingencia nacional?

JD: Eso va a ser en la medida que para el estudiante sea prioridad. Tenemos que saber entender que si las demandas complejizan el camino del estudiante en la universidad, lo aqueja y ese problema se lo lleva para la casa, claro que vamos a tener que posicionarnos. Sabemos que la contingencia afecta la vida del estudiante.

JJ: Sí, como Solidaridad vemos que el verdero valor de la FEUC es cuánto involucramos a los estudiantes en las discusiones del Chile de hoy. Como FEUC sí nos importaría mencionar algo del CAE, por poner un ejemplo. No se puede quedar al margen.

¿Como FEUC se la jugarían, por ejemplo, por un candidato presidencial?

JD: No. La FEUC siempre ha tenido un compromiso súper democrático de informar, de fomentar el diálogo, pero más allá de eso la FEUC debe quearse en la PUC.

JJ: Nos gustaría involucrar harto a los estudiantes de la PUC en que se hable de las elecciones y hacer participar a los posibles candidatos más que tomar algún rol muy activo.

¿Cómo ha visto el desempeño del gobierno en materia educativa?

JD: Creemos que necesitamos tener en el foco al estudiante, pero se ha avanzado en debate, en la lucha BAES (beca de alimentación), en posicionar cómo se financia la educación superior. Hace mucho no se conversaban estas cosas y para los estudiantes es relevante cómo vivir la educación superior. Todavía no es suficiente, pero lo valoramos.

JJ: Se ha quedado un poco atrás. Para mí el gobierno debería priorizar la educación básica y preescolar, que ha quedado al debe. Se ha invertido mucho tiempo en educación superior y hay otros sectores que también son importantes.

¿Cómo ve el FES, proyecto que deja atrás el CAE?

JD: Tenemos el deber de tener una posición crítica siempre y sobre todo en temáticas estudiantes. Estamos súper comprometidos con un fianciamiento que no endeude la vida de los estudiantes ni las familias. Es necesaria la discusión y entender el modelo de una manera mas justa. El proyecto es un avance.

JJ: Tenemos hartas diferencias con cómo se realiza, principalmente en el impuesto del 8% que apunta a que personas de altos ingresos paguen más de dos veces su carrera. Tendríamos que entrar a considerarlo como lucha, pero si lo encontramos injusto, de todas manteras.