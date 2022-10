¿Una nueva coordinación parlamentaria? La comida de las bancadas PS y CS en medio de la tensión oficialista

Cuando sentarlos en una misma mesa semana a semana se vuelve más difícil, las bancadas del Partido Socialista (PS) y Convergencia Social (CS) sostuvieron una comida fuera del Congreso, en medio del complejo momento oficialista. La cita tuvo lugar en el restaurant Portofino en Valparaíso durante la noche de este martes. Además de las bancadas, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también se hizo presente junto a su par de CS, el diputado Diego Ibáñez.

En las últimas semanas se ha agudizado la distancia entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Y es que de cara al cónclave que sostendrán las fuerzas oficialistas en Cerro Castillo, en los partidos de la exConcertación -particularmente en el PPD- ha primado la idea de que el gobierno debe “recalcular” la ruta y sincerar los tiempos de las reformas comprometidas.

Mientras que en Apruebo Dignidad apuestan a no aflojar el tranco de transformaciones y a no caer en un “realismo sin renuncia 2.0″ como lo calificó el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien ha sido particularmente duro de los reparos de los senadores del Socialismo Democrático al gobierno. Ibáñez, en tanto, ha tomado distancia de esos enfrentamientos, pero sí ha recalcado que “uno podría discutir las gradualidades (de las reformas), pero no el sentido transformador del programa”.

En ambas bancadas, en todo caso, califican el encuentro como un “primer acercamiento” distendido. Quienes conocen de las conversaciones previas para llegar al encuentro, reconocen que existe la idea de establecer una coordinación parlamentaria de lo que califican como el “polo socialista” en el Congreso. En el PS, en particular, ven con buenos ojos a sus socios de la Convergencia Social y la consolidación de participación en la elección interna del pasado fin de semana. Mientras que en el mencionado partido de Apruebo Dignidad ven como “natural” el acercamiento a los socialistas como aliados en la coalición de en frente.

Algunos de los presentes afirman que la idea de una coordinación parlamentaria sí se abordó, pero argumentan que es muy pronto para mencionarlo como una idea ya zanjada o en curso. En el resto de la jornada también se compartieron análisis del momento político -donde los asistentes aseguran que el diputado Gonzalo Winter (CS) ahondó por varios minutos-, entre otros temas.

El jefe de la bancada socialista, Marcos Ilabaca, detalló que “nosotros como bancada PS hemos desarrollado una serie de conversaciones (...). Dentro del desarrollo de la política con fuerzas afines tenemos que realizar coordinaciones legislativas. Hemos desarrollado esta conversación”. Ilabaca, además, indicó que las reuniones de corte más distendido podrían reeditarse con otras bancadas aliadas, como la del PPD.

Así, reafirmó que una coordinación de corte más formal en la Cámara aún no ha sido establecida. “En estos momentos no, estamos en una fase de coordinaciones, de diálogos, de ir conociéndonos. (La Cámara de Diputados) es una vorágine muy acelerada y estas instancias mas distendidas sirven para ir conociéndonos con nuestros socios en el gobierno”, señaló.