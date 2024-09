Viña del Mar reconoce que cuatro meses después del incendio más de 100 carpas adquiridas por emergencia no habían sido entregadas

A poco más de siete meses de los incendios ocurridos en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que terminaron con 137 fallecidos, casi 8 mil familias damnificadas y entre 7 y 12 mil viviendas afectadas, hoy todavía existen decenas de afectados que no han encontrado una respuesta definitiva para la pérdida de techo que sufrieron y que días después de la tragedia obligó a los municipios a implementar una serie de medidas para atender las necesidades urgentes de las comunidades afectadas.

Una de esas data del 29 de febrero y en su momento generó un flanco de críticas contra la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, debido a la adquisición de 884 carpas con capacidad para cuatro personas cada una, con un costo superior a $82 millones.

Fue en un concejo municipal extraordinario, en el que la alcaldesa no estuvo presente, que algunos ediles, tanto oficialistas como de oposición, cuestionaron que esta acción podría profundizar el daño a los vecinos. Finalmente, la adquisición fue aprobada con ciertas condiciones.

Hoy, 221 días después del inicio del incendio, surge entonces la interrogante sobre qué fue del paradero de esas carpas.

Según una solicitud por Ley de Transparencia al municipio viñamarino, hasta fines de junio se habían distribuido 774 carpas de manera sectorial en el territorio siniestrado: 362 en Viña Oriente (El Olivar, Villa Dulce, Villa Hermosa, Canal Beagle y Limonares), 202 en Villa Independencia-Achupallas (Lomas Latorre) y 210 en Miraflores (Pedro de Valdivia y Pantanal). Pero también se señala que hasta esa fecha 110 carpas aún no habían sido entregadas, tienen en su conjunto un costo de $8.965.440 y fueron adquiridas a través de los Fondos de Emergencia que entregó el Ministerio del Interior.

Como sea, el problema de esto, dicen vecinos de los sectores afectados, es que en teoría las carpas eran la medida más urgente y rápida de entregar. “La Municipalidad de Viña del Mar tiene la necesidad de contar con 854 carpas por cuanto dicho bien es necesario para ir en apoyo a los damnificados por incendio. Ante la premura de adquirir las carpas antes señaladas, producto del anuncio de lluvias señalado para los días 23 de febrero, y la situación fáctica de la catástrofe, ha motivado la necesidad urgente de adquirir los productos mencionados en el considerando anterior”, decía el decreto firmado por la alcaldesa Ripamonti.

La presidenta de la Corporación ONG Sobrevivientes Megaincendio en Unión 2 y 3F 2024, dice que, por ejemplo, a ellos nos les llegaron. “Es absolutamente erróneo, jamás se dieron carpas, menos con fichas FIBE. Las carpas que se recibieron fueron de particulares y no era necesaria la ficha a la que alude el municipio. Tal vez entregaron esas carpas en algunos sectores, pero a miembros de nuestra entidad legal no,” afirma.

Asimismo, la dirigenta de otro de los comités -Villa Independencia-, Andrea Varas, afirma que “fueron muy pocas las que se entregaron. De hecho, nosotros no alcanzamos a recibir y, por lo que yo sé, nadie está en carpas actualmente de nuestros vecinos”.

Por el contrario, Olga Estay, dirigenta de uno de los comités del Campamento Manuel Bustos, afirma que a su agrupación si les llegó el beneficio. “En mi comité sí alcanzaron carpas para los que me pidieron e igualmente después llegaron más”, asevera.

A quienes sí les llegaron aseguran que estas carpas fueron utilizadas por el tiempo -breve- que transcurrió entre la tardanza en la entrega y la posterior llegada de viviendas de emergencia por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Otras dirigentas, además, descartan haber recibido estos elementos en sus sectores.

En ese sentido, el municipio explica que utilizó los centros de distribución de ayuda como método para repartir las carpas, particularmente en la bodega de la Dirección de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Operaciones de El Olivar. Y agregan que si bien a junio iban 774 carpas entregadas, hasta agosto aumentaron a 840 debido a que fue necesario renovar esta ayuda por los intensos sistemas frontales que afectaron a la zona.

El concejal de la UDI Carlos Williams dice eso sí que “el remanente de carpas está resguardado ante la ocurrencia de otras eventuales emergencias o para reponer las carpas que ya se entregaron a las familias damnificadas y que presenten algún deterioro”.

Uno de los concejales que se abstuvieron durante la votación para adquirir las carpas fue René Lues (DC), quien explica a La Tercera que “a un mes de provocada la tragedia, esa no podía ser la solución para que las familias damnificadas pudieran desarrollar una vida mínimamente digna, consolidando de ese modo su precariedad y ad portas del inicio del otoño (...) No se debía gastar los recursos municipales sin una estrategia. Y a junio aún quedaban 110 sin entregar, lo que ratifica que no era la solución y que se gastaron recursos municipales innecesariamente. Al concejo no se le ha entregado un registro detallado de la entrega de las carpas”.