Ximena Ossandón (RN) y acusación constitucional a Tohá: “Está congelada, pero no muerta (...). Estamos viendo si efectivamente están los votos o no”

La acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, a raíz del caso Monsalve está “congelada”, asegura la titular de la bancada de RN, Ximena Ossandón.

En esa línea, dice, que han priorizado otras herramientas fiscalizadoras que tienen los diputados, como la comisión investigadora, para la cual han estado presionando para que se constituya.

Junto con ello, reconoce que, como oposición, ha existido “un aprendizaje” respecto de las seis acusaciones constitucionales que han presentado contra ministros del Presidente Gabriel Boric, incluida la que empujó la bancada que ella lidera contra el propio Mandatario.

La UDI ya decidió no acusar a la ministra, ¿ustedes decidieron lo mismo?

Hoy día no hay disposición para una acusación constitucional contra la ministra Tohá, lo cual no quiere que sigamos juntándonos, organizándonos y esperando que aparezca cualquier otro hecho que nos diera aún mayor sustento jurídico para una acusación constitucional. También estamos viendo si efectivamente están los votos o no.

¿Teme que otras fuerzas se vayan descolgando?

No tememos eso porque hoy día no hay nada en que descolgarse, porque hoy día no la tenemos ni siquiera presentada ni redactada. Lo que podría incluso pasar es que se descuelguen más, y otra, que la UDI vuelva a recapacitar, entendiendo que aparezcan nuevos antecedentes. Pero, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, este tema se ha instalado más bien por la prensa y por la presión pública.

¿Y si hay tanta presión por qué no presentan la acusación?

Porque primero que todo tiene que tener sustento jurídico, se tiene que realmente probar que ella incumplió la ley.

¿Aún no lo tienen?

Tenemos hechos que darían, pero no puede ir si no va ligado a los votos. Porque recordemos que una de las consecuencias no es perder el cargo, sino que es la inhabilidad de ejercer cargos públicos durante cinco años. Entonces, con una oposición fallida, al final tú podrías estar haciendo el camino inverso, ¿no es cierto? Estarías afianzando a la persona, dándole respaldo político.

¿No “pisar el palito” significa que no presentarán la acusación?

No, no significa eso. La vamos a presentar si es que es necesario presentarla como última ratio. Pero no nos vamos a ver obligados a presentarla porque el Presidente no la removió de su cargo.

¿Es un no definitivo la acusación?

Es un no definitivo hoy día. Pero eso no quiere decir que no se reactive y que nosotros no estemos atentos a que se pueda desarrollar una cuando sigan apareciendo antecedentes que cada uno de ellos han sido sorprendentes.

¿La pusieron en un congelador?

Está congelada, pero no muerta. Estamos atentos a todos los hechos irrefutables que aparezcan y que le den sustento. Tiene que ser muy robusta para que llegue a buen puerto.

Usted habla de última ratio, ¿hay otras herramientas están siendo priorizadas?

En este minuto nuestra prioridad número uno es la comisión investigadora porque es ahí, más allá que en una interpelación incluso, donde tú tienes a las personas al frente, porque están citadas, y tú realmente haces las preguntas que quieres y están obligados a contestar. La interpelación no tiene eso, se hace, pero en definitiva la historia muestra que los ministros contestan lo que se les ocurre.

La historia también muestra que el resultado de las comisiones investigadoras no tienen mucho efecto...

Depende de los temas. Hay temas que sí tienen mucho efecto y otros no. Pero al menos se transforman en puntos políticos.

¿El blindaje del Presidente a la ministra debilita la ofensiva de la oposición?

Debilita al Presidente, porque de alguna forma él se atrinchera. Es curioso, siendo que es una persona inteligente, y él mismo ha dicho que es importante tener cambios. Tuvo una oportunidad tremenda, de alguna forma, de rebarajar las fuerzas políticas pensando en el bienestar de Chile.

¿Irán por el Presidente?

El Presidente de la República tiene otras causales de acusaciones constitucionales que no van en este caso. En este caso, el Presidente de la República no está poniendo en riesgo la seguridad del país y el honor de la Nación.

¿El cambio de diseño de la oposición está dado por el aprendizaje de las ofensivas fallidas?

Siempre hay aprendizaje y eso es importante. Hoy día estamos, no sé cuánto va a durar, pero estamos bastante unidos. Y sentimos que tenemos que actuar ojalá de aquí hasta las próximas elecciones de esta forma para poder recuperar el gobierno.

Usted dice que no sabe cuánto va a durar la unidad de la oposición, ¿por qué cree eso?

Es que la unidad de la oposición, yo espero que dure lo más posible, pero claramente vamos a enfrentar elecciones. Lamentablemente, José Antonio Kast dice que no va a primaria de ninguna manera. Entonces, ya ahí vamos a tener una división.