Y Piñera, ¿cuándo? Las dudas del timing para que el ex Presidente explicite su apoyo al Rechazo

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 5 minutos

15/05/2021 LLEGADA VOTACION SEBASTIAN PIÑERA Mario Tellez / La Tercera

Es el único ex Mandatario que aun no aborda públicamente su opinión sobre la propuesta de Carta Fundamental. En la derecha sostienen que es mejor que no lo haga, ya que estratégicamente conviene que sectores de centroizquierda y ajenos a la política opinen. Un apoyo de Piñera, dicen, podría no ayudar en medio de la campaña.