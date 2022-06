Sebastián Piñera envía crítica carta a la Convención Constitucional y declina asistir a ceremonia de clausura

El exjefe de Estado precisó que "la forma confusa y contradictoria" en que se invitó a los expresidentes "no honra la tradición de respeto republicano", y que al igual que sus pares "he decidido no asistir". Una baja que se suma a la de Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.