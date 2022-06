Claudio Orrego: “Mientras antes los convencionales se hagan a un lado y dejen que el texto respire por uno mismo, será mejor para la democracia y la decisión que tomemos los chilenos”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), se refirió esta noche en Influyentes de CNN, sobre temáticas relacionadas al proceso Constituyente y afirmó que “yo me inclino más a aprobar” en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Al ser consultado sobre su decisión y el trabajo del órgano redactor de la nueva Constitución, Orrego comentó que “soy de las personas que apoyó entusiastamente el apruebo y mi inclinación natural es tratar de aprobar, eso no lo quiero desconocer. Estoy viendo el texto porque, como soy muy crítico, creo que los excesos y la descalificación que hubo enlodan y empañan el proceso, y genera un manto de dudas en torno al texto mismo. Yo creo que mientras antes los convencionales se hagan a un lado y dejen que el texto respire por uno mismo, será mejor para la democracia y la decisión que tomemos los chilenos”.

El sábado, y por unanimidad, el consejo nacional de la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) informó la decisión de apoyar la opción Apruebo a una nueva Constitución, de cara al plebiscito de salida, e instaron a que el partido tomara la misma definición. Tras ser consultado si su decisión en la votación estará enmarcada por la postura de la DC, la autoridad regional comentó que “yo reconozco en lo personal que voy a tomar una decisión como gobernador, pensando en el bien de mi región y país, y no sé si estaré dispuesto, en este tema, a asumir una instrucción de mi partido”.

Sobre este mismo tema, Orrego manifestó que “no sé si el partido sea capaz de tener una voz única, porque hace mucho rato ha habido posturas polares”.

Asimismo, reconoció que “siempre es más difíciles para los partidos que están en el centro, porque cuando estás en los extremos no hay nada que discutir”.

En relación a algunas temáticas del borrador de la nueva Constitución, el gobernador de la RM afirmó que “valoro muchas de las cosas de este texto, a diferencia de otros que ven problemas y amenazas”.

En esa línea, y dentro de los principales argumentos que expresó Orrego en relación al trabajo de la Convención Constitucional, afirmó que “yo siempre he creído en un Estado social y democrático de derecho. Hay gente que le molesta lo plurinacional, yo lo propuse cuando fui precandidato presidencial y fui el primero, así que estoy feliz que esté ahí, y me encanta que sea un Estado ecológico y regional. En la definición fundamental, que después se traduce en muchos artículos, me parece que es una constitución del siglo XXI”.

Con respecto a los sectores que están por el Rechazo y que dicen “estar con las mejores voluntades para reformar”, el gobernador afirmó que “todavía no han pasado la prueba de la blancura, la cual es que aprueben la reforma del senador Walker y la senadora Rincón de los 4/7, o si no nadie les cree”.

Al ser consultado sobre el porcentaje ideal que debería tener la opción del Apruebo, la autoridad regional comentó que “yo creo que la opción que gane con un 50% más 1 está bien, así es la democracia. Uno gana la Presidencia de la República y el Gobierno Regional con un voto más”.