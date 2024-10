Ymay Ortiz, exjefa de DD.HH de la Fiscalía, mencionada en chats Guerra-Hermosilla: “Ahora entiendo por qué Valencia me sacó tan rápido... yo era un ‘problema’”

Manuel Guerra: Ella es preocupante.

Guerra: Ymay tiene la visión de que aquí existieron violaciones a los DDHH.

Guerra: Existe un Petit comité integrado por Xavier, Perivancich y José Luis Perez que son quienes tienen ese tipo de causas.

Se refiere a Xavier Armendariz, Fiscal Regional Centro Norte; Claudia Perivancich, de la Fiscalía Regional de Valparaíso; y José Luis Pérez Calaf, entonces Fiscal Regional Occidente.

Guerra: Ymay asesora eso.

Guerra: Y efectivamente lo que dice LT (La Tercera) es cierto respecto de la visión de Xavier de tener una mirada muy crítica de Carabineros.

Guerra: Yo no me tranquilizaría porque pese a que no creo qué hay delito en esta época se ven chanchos volando.

Luis Hermosilla: Al revés!! Estoy muy muy preocupado…

Guerra: Si.

Guerra: La verdad es que yo estaba medianamente tranquilo pero veo un ambiente tan raro que creo qué hay que tener cuidado.

Estos son parte de los chats que reveló hace una semana The Clinic y que dan cuenta de la cercanía que existía entre el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla, quien hoy está privado de libertad por delitos de corrupción. Guerra, quien hoy también tiene calidad de imputado a propósito de sus conversaciones con el penalista, en ese intercambio se refiere en duros términos a la labor que por aquella época, noviembre de 2019, estaba desarrollando Ymay Ortiz, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional a quien le tocaba asesorar a los fiscales que investigaban violaciones a los DD.HH cometidos por carabineros, en su rol de agentes del estado en medio de las protestas.

Y es más. En otro diálogo entre ambos, Guerra de plano le dice a Hermosilla que es ella quien está buscando perseguir una eventual responsabilidad no sólo de altos mandos, sino también de civiles, es decir de las autoridades de Gobierno de la época, de la administración de Sebastián Piñera.

Guerra: Ok ahí nos vemos.

Guerra: Ymay es el problema.

Hermosilla: De todas maneras.

Guerra: Y la falta de carácter de Abbott y Perivancich.

Poco después de que asumiera el actual fiscal nacional Ángel Valencia, quien esta semana reconoció un encuentro tanto con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, como con Hermosilla, Ortiz fue desvinculada. Según relata a La Tercera en su minuto no entendió los motivos de su desvinculación:

“Valencia me destaca como una gran profesional, que no tiene problemas ni reparos conmigo, que admira mi trayectoria, que la valora y me dice textual ‘que el Ministerio Público me debe mucho, pero que me debe pedir la renuncia’... me debe pedir la renuncia... ahora entiendo su decisión y porqué Valencia me pidió la renuncia tan rápido... como el mismo Guerra le dice a Hermosilla, yo era un problema y me echó”, recuerda la abogada quien hoy se dedica a actividades académicas y al ejercicio libre de la profesión.

Ortiz reconoce que tuvo muchas sensaciones al verse mencionada en esos diálogos privados, pero que hoy son públicos, entre su excompañero en el Ministerio Público y el penalista. “Los vi primero por televisión y me sentí incómoda, una mezcla de emociones, o sea que alguien diga que eres el problema, o sea que se hace con una persona que es problema y son dos personas que hoy están involucradas en situaciones tan graves, conductas ilícitas y se ven complotadores, me dio hasta miedo”, asegura.

El exfiscal Manuel Guerra tuvo diálogos con Luis Hermosilla durante el Caso Penta. (Fotos: Aton)

“Nos traicionó”

En medio de esto, contextualiza, algo que aparece en esos Whatsapp y es que “al interior del consejo de fiscales regionales evidentemente habían distintas posturas de cómo afrontar lo que estaba ocurriendo en el estallido social” y el que Guerra entregara información estratégica a quienes eventualmente íbamos a investigar me parece de una deslealtad nunca antes vista en esta institución”.

Agrega que “trabajé 22 años para el Ministerio Público con el único ímpetu y propósito de perseguir delitos, nada más. No respondí a intereses personales, ideológicos, porque hasta me da risa, Guerra me trata de PC, de ultraizquierda, pues bien, yo milité en el Partido Comunista como él lo hizo en su juventud en el Partido Radical, pero una vez una se viste de fiscal eso queda atrás y duele mucho pensar que estuvimos con un traidor que develaba, no a cualquiera, a los propios interesados lo que se estaba discutiendo en una institución tan relevante como esta... lo pienso de nuevo y es horroroso”.

En ese sentido, Ortiz dice que en esa época se estaba recién discutiendo si daba el tipo penal de “responsabilidad de mando” por omisión que ya imputó la Fiscalía Centro Norte y que le costó el cargo al general director (R) Ricardo Yáñez.

Mario Tellez/La Tercera

La contrainteligencia

“Nuestro rol era persecutor, que las defensas plantearan sus alegaciones ante el tribunal, pero no que Guerra le diera ideas a la defensa con información reservada. Cuando él le está comentando las posiciones que hay en el interior del Consejo de Fiscales Regionales a Luis Hermosilla, él está cometiendo delito. Esas reuniones son reservadas, es información secreta. O sea en el mismo minuto que estamos exponiendo él en tiempo real está reportándole a esa persona con alto interés en el caso y lo peor de todo es que el exfiscal Guerra me escribía siempre, que habían logrado una condena por apremios, que habían condenado a un carabinero, se veía muy interesado en estas causas y ahora con todo esto quedo helada, era como un agente de contrainteligencia. Decepcionante es poco”, replica.

Finalmente plantea: “yo no sé si Guerra cometió delitos, eso lo verá la investigación y lo que dicen los tribunales, pero sí nos traicionó porque quienes somos fiscales buscamos mejorar y hacer justicia. Una mejor justicia. Me molesta también el trato hacia las mujeres, a su jefe el fiscal nacional... es un horror. Sabes yo creo que Guerra y Hermosilla, por como se refieren al resto de las personas en particular a las mujeres, son un error de selección, un error evolutivo de la especie humana”.

Una prueba de blancura

Junto con esto desclasifica que conoce mucho al actual fiscal nacional porque estudiaron juntos derecho, pero que le llama ahora la atención lo que está ocurriendo en el Ministerio Público que - a su juicio- está en crisis.

“Ahora se recuerda, tiempo después, de su reunión con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, que a todo esto ya a esa altura había declarado como imputado por la causa de lesa humanidad del estallido social ante la fiscal Ximena Chong y después no lo registra en su agenda de lobby, pero después me saca y hasta saca a Xavier Armendáriz de la indagatoria de lesa humanidad y de la subrogancia cuando éste decide formalizar al general Ricardo Yáñez. No sé, espero que todo este puzzle que comienza a tener algún sentido se aclare y es la verdadera prueba de la blancura que debe haber en la Fiscalía ante la ciudadanía”.