“A favor” y “En contra”: las estructuras de los comandos de campaña

El comando “En contra”

Faltan 36 días para el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre y el oficialismo ya aceitó la maquinaria del comando que se encargará de la campaña por el “En contra”.

Lo que tienen claro es que su campaña se caracterizará por ser ciudadana. Así, su principal vocera será la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC). Su militancia no es casual. Justamente, a través de ella, la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric pretende hacer ver que no es solo el oficialismo el que respalda al “En contra”, sino que es algo más transversal. De hecho, desde el comando no descartan incluir en la campaña a personeros que hayan estado por el Rechazo en el proceso anterior e, incluso, a exmilitantes de partidos de derecha.

Además de Leitao, habrá voceros temáticos. Desde el comando adelantan que es posible que se incluya a exministros de la Nueva Mayoría y de la Concertación, como Francisco Vidal (PPD), cuyo rol definido, por ahora, es el de preparar los contenidos comunicacionales de los voceros, sobre todo antes de los debates en programas de televisión. También se ha sondeado a la extitular de Educación Adriana Delpiano (PPD). En las últimas horas, además, se sumó a las vocerías el abogado Domingo Lovera (RD). Sin embargo, en la franja predominará el carácter ciudadano, con gente joven y de clase media como protagonistas.

En su gráfica, intencionalmente utilizan los colores de la bandera chilena. Esto a propósito de que intentarán promover el voto “En contra” bajo el argumento de que el texto constitucional perjudica a Chile en materias sensibles para la ciudadanía, como el aborto en tres causales y la “ley papito corazón”.

En cuanto al relato, lo que el oficialismo quiere instalar es que hay una mayoría que aún anhela cambios. En esa línea, plantearán que lo que se exigió durante el estallido social no era solo una nueva Constitución, sino que hay otras urgencias que no han sido resueltas, pero enfatizando en que hay más vías para hacerlo, además de la constitucional. En ese sentido, un argumento que utilizarán es que el texto actual empeora lo que hay que cambiar.

Y algo importante: parte del relato será dejar en claro que no hay espacio para un tercer proceso constituyente, una idea que, de todas formas, ya se ha dicho desde el oficialismo.

En paralelo, el gobierno, según lo informó la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, iba a adjudicar ayer la licitación por la campaña informativa -$ 750 millones de pesos-, lo que, hasta el cierre de esta edición, no había ocurrido.

El comando del “A favor”

La estructura del comando del "A favor".

Las sedes de los partidos de derecha agrupados en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano han servido para funcionar como comando del “A favor”.

Con una campaña de cerca de un mes de duración, en la oposición -a diferencia del oficialismo- no quisieron instalarse en alguna casona para que sirviera como comando.

Esa ha sido la tónica que hasta el minuto ha tenido la campaña del “A favor”.

Así, designaron a un representante por partido para que se encarguen de la campaña. Ahí las directivas de las tiendas -que han estado directamente involucradas- también nombraron a personas a cargo del despliegue territorial, temas administrativos y también en lo estratégico.

Adicionalmente, los propios secretarios generales de cada colectividad tienen un rol en lo territorial, y en otros temas como el financiamiento de la campaña.

En el comando no habrá una especie de jefe de campaña o “generalísimo” que lidere todo el esquema, sino que cada partido tiene a sus propios representantes.

Además, las cuatro colectividades designaron a sus creativos para la franja televisiva que comienza este 17 de noviembre: el académico Gonzalo Müller por la UDI, el exconvencional Bernardo Fontaine por RN, el exdirector de la Secom Jorge Selume por Evópoli y el abogado Marco Antonio González por el Partido Republicano.

Los creativos se han reunido todos los días para planear la franja y es la oficina de Fontaine el lugar habitual en el que sostienen las citas. Una de las primeras señales que esperan proyectar en las piezas audiovisuales es la de que la derecha adoptó una causa que era tradicionalmente una bandera de la izquierda: la de elaborar una Constitución en democracia.

Parte del plan comprende que desde el oficialismo les salgan a responder. En ese sentido, en el comando del “A favor” consideran que los primeros días de la franja serán clave para convencer a los indecisos en la votación.

De igual forma, quieren relevar el escenario político y social actual: dar cuenta, por ejemplo, de la sensación de inseguridad, entre otros asuntos. Por lo mismo, buscarán destacar normas de la propuesta constitucional que, a su juicio, son demandadas por “la ciudadanía”, entre ellas, en materia de seguridad y derechos sociales. En ese sentido, también se espera que sea una franja con sello ciudadano.

Además, en el sector relevarán otro mensaje durante la franja: que si gana el “A favor” se cierra el ciclo constitucional y habrá mayor certidumbre institucional, política y económica.