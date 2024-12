Andrea Balladares: “El liderazgo de Evelyn Matthei está consolidado en el sector y arraigado en RN”

Para la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, la definición de la carta presidencial respaldada por la colectividad no resiste a marzo como se pensó en un inicio. La dirigenta adelanta que esa decisión se tomará en un par de semanas más, en enero en el consejo general. Aunque este próximo lunes, el tema es un punto en tabla en la reunión de comisión política.

La discusión en la colectividad tras el último proceso electoral que los dejó posicionados como el partido más votado ha sido efervescente y con una marcada inclinación de dirigentes, parlamentarios y presidentes regionales hacia la opción de la abanderada de la UDI, Evelyn Matthei. Y aunque un grupo ha abogado por privilegiar la opción de un militante de la tienda como abanderado, Balladares da luces de su postura.

arr, afirma. Sin dejar de lado que además la elección de 2025 exige la conformación de listas parlamentarias y el diálogo con otras colectividades, la secretaria general reconoce que están en una posición privilegiada para entablar el diálogo con otras fuerzas fuera de Chile Vamos.

Incluso, con miras a establecer una coalición más amplia que los tres partidos del bloque.

¿Cree que la efervescencia de la discusión en el partido por el tema presidencial obliga a RN a tomar una pronta definición?

Más que la efervescencia de Chile Vamos o del partido, son los militantes quienes naturalmente han comenzado a tomar postura. Los diputados tuvieron una comida con Evelyn Matthei (UDI), los presidentes regionales lo expusieron así en una carta, entre otras manifestaciones. Definirlo pronto nos permite incorporarnos al tema presidencial por completo, preparar un programa de gobierno, a nuestros equipos técnicos, quienes nos pueden ayudar en una campaña, además de construir una lista parlamentaria que permita dar gobernabilidad. Independiente del candidato o candidata, definirlo antes da un plazo razonable para pensar en toda la estructura que se requiere detrás de una candidatura presidencial.

A propósito de la discusión parlamentaria, ¿están en un mejor pie negociador tras los resultados electorales?

Los resultados reafirmaron algo de lo que nosotros siempre hemos estado convencidos: que tenemos una estructura territorial muy fuerte, que nos permite pararnos en cualquier comuna del país. Pero esa misma posición de liderazgo conlleva mayor responsabilidad (...). Pero esto no se trata solo de Chile Vamos, sino de cómo vamos a construir una coalición más amplia. Y ahí probablemente tenemos que sumar al centro, ojalá al Partido Republicano, al Partido Social Cristiano, a todos. No sé si va a pasar, pero esa es nuestra voluntad. Mirar el liderazgo de RN sólo desde el punto de vista negociador dentro de Chile Vamos nos queda corto.

En RN ya asoman dos posturas respecto a la presidencial: levantar un candidato militante o respaldar a Evelyn Matthei. Y resuelto eso, si es que se competirá en una primaria. ¿Cuál es la lectura de la directiva?

El partido tiene que tomar esa decisión. Creo que el liderazgo de Evelyn Matthei está consolidado dentro de Chile Vamos, dentro de toda la oposición y eso es indiscutible. Probablemente eso hace que el partido lo mire como un liderazgo que deberíamos tener como propio.

¿Es lo más natural y estratégico proclamar a Evelyn Matthei?

Más allá de lo estratégico o no, como partido tenemos que tomar una posición. Es lo que corresponde, no podemos seguir en una indefinición hasta muchos meses más. Por eso como mesa abrimos este debate. Personalmente, creo que el liderazgo de Evelyn Matthei está muy consolidado en el sector y bastante arraigado en RN. Ella viajó durante toda la municipal, apoyó a todos los candidatos a alcaldes, a todos los candidatos a concejales y eso obviamente genera un vínculo dentro de la militancia. El consejo es el que toma la decisión, pero creo que hoy Evelyn corre con ventaja.

Quienes han impulsado la idea de un candidato propio afirman que no se puede pasar por alto que sean el partido más votado. ¿Es un argumento suficiente?

Las candidaturas presidenciales se construyen. Y un partido con una buena estructura territorial puede levantar una candidatura, pero hoy, abierta la discusión presidencial, no hay ningún militante que nos haya expresado querer ser candidato. Y si alguno apareciera, hay que analizarlo. Espero que todas las voces que proponen tener un candidato militante puedan plantearlo así en la comisión política y ver si alguno de ellos está disponible, para analizar si está el liderazgo y tenemos la fuerza y la capacidad para instalarlo.

¿Nadie lo ha expresado?

No en esta etapa.

¿Por qué su partido, pese a su posición electoral, no tiene una figura de la notoriedad de Matthei?

Porque el liderazgo de Evelyn Matthei va más allá incluso de Chile Vamos. Ella tiene un posicionamiento político, una trayectoria y un carisma que hace que Chile la vea como una posible líder. Eso va más allá de los partidos. Tiene que ver con ciertas características que las personas creen que son las que deben tener un candidato presidencial y va más allá de Chile Vamos completo.

Independiente de la definición respecto a Matthei, ustedes se han manifestado a favor de las primarias. ¿A quiénes convocarían?

No nos vamos a cansar de decirlo hasta el último día antes de la inscripción: el ideal es una primaria amplia desde el centro político -Amarillos y Demócratas- hasta el Partido Republicano. Independiente de que hoy los republicanos nos digan que no, creo que es lo más correcto para enfrentar una elección presidencial. De no darse ese escenario ideal, habrá analizar en ese momento, a fines de abril estimo, cómo está el escenario político y ver si estratégicamente una primaria con otros actores puede ayudar.

¿Está de acuerdo con sumar al exalcalde de La Florida Rodolfo Carter (Ind.) en esa eventual primaria? ¿Bajo qué condiciones?

Eso es parte de lo que hay que conversar con todos los candidatos. Efectivamente, Rodolfo ha manifestado su intención de ser y mantenerse independiente. Y si quiere ser parte del proceso, hay que generar esa conversación para poder plantear un proceso lo más participativo posible.

Así como el Partido Republicano se ha distanciado de la primaria, también lo ha hecho de una lista parlamentaria. ¿Cuál es el diseño que defenderá RN?

El punto central es la disposición de sentarnos a conversar. Probablemente podríamos llegar a la convicción de que tenemos que competir -por número- en dos listas parlamentarias. Podría ser. Pero lo que a nosotros más nos convoca es lograr instalar un proceso de conversación entre todas las fuerzas que nos sentimos de oposición para poder lograr un esquema (...), más allá de si es una lista con omisiones, o una sola lista parlamentaria o dos pero con omisiones. Lo primero es lograr sentarnos a conversar y tomemos en conjunto la decisión de cómo vamos a enfrentar esta elección parlamentaria.