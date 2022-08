Bárbara Rebolledo: “Es importante que el gobierno, en esta tónica de informar, recuerde que el voto es obligatorio en el plebiscito”

Son casi las 17.00 del jueves y la exconvencional constituyente Bárbara Rebolledo (independiente en cupo Evópoli) está recorriendo la Región del Maule. Hace pocos días fue nombrada como una de las voceras de la franja del Rechazo y, desde ese rol, sabe que tiene que difundir la nueva estrategia de campaña: que la Constitución de la Convención fue hecha desde la “rabia”.

¿Qué mensaje transmitirá?

Ahora viene el periodo más intenso. Lo que estamos haciendo es tratar de recordarle a la gente que este texto se hizo desde la rabia, desde el odio, desde la exclusión, desde la revancha y con mucha soberbia. Todas las veces que solicitamos que hubiese diálogo no fue así. No solo se excluyó a un sector al interior de la Convención, sino que también a una cantidad importante de propuestas ciudadanas.

¿Qué se buscaba con su perfil al incorporarla como vocera? Usted viene de los medios.

Las razones responden a que yo soy independiente, no pertenezco a un partido político y tuve una actitud muy dialogante al interior de la Convención.

¿Qué se juega la opción del Rechazo con la franja?

El Rechazo hoy día lo que muestra es esperanza. Hay que dar a conocer que el Rechazo es una opción súper transversal que agrupa a distintos sectores políticos.

Dice que la Constitución fue hecha con “rabia”. ¿Lo vio así en la Convención?

Siempre traté de dialogar, de establecer puentes, traté de relacionarme en su mayoría con las personas de la izquierda. Pero acá quienes finalmente escribieron la Constitución fueron sectores de izquierda muy radical, que excluyeron incluso a la centroizquierda. En lo personal, yo viví la experiencia cuando presenté mi iniciativa de norma sobre el derecho a formar familia. Se rechazó porque la había presentado yo.

¿Por qué sustentan su discurso en decir que fue elaborada con “rabia”?

Porque repetimos la misma tónica de la Constitución del 80 en que un sector excluyó a otro, excluyó al que pensaba distinto. Y ahora es incluso peor, porque se hace en democracia. En dictadura se excluyó a quien pensaba distinto y ahora en democracia también. Un sector, una mayoría circunstancia que, por mucha soberbia, dejó fuera a los otros y ni siquiera pudo tener la capacidad de ir oyendo el descontento ciudadano que iba creciendo en la medida en que nosotros nos desempeñábamos en la Convención.

El Rechazo y el Apruebo pelean codo a codo. ¿Cómo ampliar las distancias?

Siempre he pensado que mientras más nos vayamos acercando al día de la votación, sin duda que las posiciones se tienen que ir estrechando, porque todavía hay cifras importantes de personas indecisas. Acá hay un sector importante de personas que debido a que el voto no era obligatorio nunca han votado.

¿Está estancado el Rechazo? Hay un techo que no supera en las encuestas.

Es parte de las dinámicas de estos procesos de votaciones. Yo confío en que una vez que la gente vea la franja se va a ir convenciendo de participar e irán a votar. Y para eso también es importante que el gobierno, en esta tónica de reformar, que le recuerde a la ciudadanía que el voto es obligatorio en el plebiscito. Y, por otro lado, que la gente se dé cuenta de la responsabilidad que tenemos hoy para defender nuestras ideas.

¿Dónde está el desafío por el Rechazo? Algunos hablan de zonas complejas, como la Metropolitana.

Como representante de regiones siempre pienso que el desafío es a nivel nacional. Las constituciones no están hechas pensando en una comuna, o en este caso en la capital. Así que por lo menos yo he tenido la disposición de recorrer el país. He estado en distintas ciudades de Chile, obviamente que más en mi distrito, porque tengo la responsabilidad con quienes me eligieron de estar explicando hoy día en qué consiste la Constitución.

¿Por qué era tan importante que los políticos se mantengan fuera?

Esto es una franja ciudadana, donde los voceros somos personas que no pertenecemos a un partido político. Sin embargo, en el Apruebo vemos que los voceros son dos actuales diputados, actuales miembros del gobierno y los políticos están en el lado del Apruebo.

¿Pero por qué se deben mantener afuera? ¿Causan un desprestigio?

Porque los políticos tampoco formaron parte de la Convención. Y por eso pensamos que las personas que habían participado del proceso también son las que les corresponde estar hoy día enfrentando con responsabilidad la franja por el Rechazo.

¿Y ha costado que los políticos se mantengan al margen? ¿Ha hecho gestiones para ello?

La libertad de expresión hasta el momento existe. Yo nunca he llamado a ningún político para pedirle que se mantenga al margen.

Pero ellos siguen en la televisión hablando por el Rechazo. ¿Eso no empaña la estrategia?

Es parte de su libertad de expresión y tienen el derecho de decir lo que a ellos les plazca. Vemos al Presidente Boric haciendo campaña por el Apruebo. Nunca habíamos tenido este tipo de situaciones a nivel de Contraloría.

¿Qué arriesga el Rechazo si los políticos no se quedan al margen del protagonismo?

La campaña hoy día es ciudadana y estamos trabajando con la sociedad civil. No hablaría de riesgo. Para mí la libertad de expresión es fundamental, como persona y periodista aún más.

¿Ha resultado creíble que la derecha quiere darle continuidad al proceso constituyente?

Yo entiendo que exista esa duda, porque en el pasado existió menos voluntad. Pero nosotros, al interior de la Convención, mostramos siempre a través de distintas iniciativas constitucionales de normas la voluntad de querer hacer cambios, de hacer propuestas nuevas y de querer dialogar. Y hemos visto iniciativas importantes, como bajar el quórum a los 4/7 para poder hacer reformas.