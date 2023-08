Viene llegando de un viaje por España por las vacaciones de invierno. Tras nueve años fuera de la primera línea, el expresidente de RN Carlos Larraín volvió a la política como candidato a vicepresidente en la lista de la senadora María José Gatica que busca presidir RN.

A sus 80 años, “don Carlos” no se ha desconectado de la contingencia y busca revivir el carácter opositor de la tienda.

¿Por qué decidió volver?

Alejado del todo no he estado nunca. Hay un telón de fondo muy embromado que hay que tener en cuenta. Es como un cara o sello, y que puede rematar en que tengamos una nueva Constitución bien hecha, con 40 o 50 años de paz. O a la inversa, si nos tropezamos en pequeñeces y cosas de poca monta, podemos retroceder con un triunfo de una visión totalitaria de la vida. Con esta disyuntiva uno no puede quedarse calladito.

¿Qué se juega RN?

RN es un factor muy importante en la política chilena. Refleja una cierta manera de ser moderado del chileno estándar. Esta fórmula representa bien al país y puede ser una gran contribución al resultado final.

Los esfuerzos por hacer una lista de unidad en la interna y enfrentar a la senadora Paulina Núñez fracasaron. RN se dividió.

Se tuvieron muchas conversaciones con Rodrigo Galilea y con su equipo y no cuajaron. Ayudé a que esto ocurriera, pero fracasó. Rodrigo confía mucho en su fuerza, y está bien. Está en la edad en que se confía mucho en las fuerzas propias. Y cree que puede prescindir de este otro sector que es más joven.

RN viene de perder en las elecciones del Consejo Constitucional. ¿Ve mal al partido?

A mí me preocupa que Renovación Nacional se desdibuje, como ocurrió en los últimos tres años. A partir del 18 de octubre del 2019 (siendo Mario Desbordes el timonel), hubo varias posturas del partido que las bases no entendieron. Las bases son muy tranquilinas y conservadoras. Les gusta lo probado. Entonces, si de repente aparecemos el 15 de noviembre del 2019 diciendo que queremos echar la Constitución al tacho, y luego se vota Apruebo en el plebiscito de entrada, francamente la gente se hizo muchas preguntas.

Se dice que su lista es la más conservadora. ¿RN se debe derechizar?

Hemos tenido en los últimos tres años un debilitamiento institucional muy patente. Se sabe que en el estallido social la subsistencia del gobierno dependió de un batallón reducido de Carabineros. Y poco después empiezan las destituciones a Carabineros y en general un tono crítico a las policías. Ahora lo que está pidiendo la gente a gritos es una reconfirmación del elemento institucional que tiene la vida chilena. Yeso significa proteger los tribunales, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, impidiendo que la izquierda les pegue un manotazo. La izquierda chilena -con excepciones, admito- sigue con un sueño totalitario de los años 50.

En esa arremetida a los republicanos les ha ido mejor que a Chile Vamos. ¿Cómo los ve?

Hay que reconocer con mucha humildad que el Partido Republicano tuvo un éxito electoral estupendo. Y eso les ha permitido tener una gravitación en el proceso constituyente mucho más grande que la que está teniendo RN. Pero todavía podemos recuperar la cuota de influencia que nos corresponde. Si acaso terminamos con las ambigüedades y con la polca política que parece ser que impera en ciertas cabezas.

El expresidente de RN, Carlos Larraín. Foto: Andres Perez

¿En quiénes ve esas faltas en RN?

Tú no puedes, luego de haber sido grandes defensores de la Constitución, venir a decir que hay que echarla por la borda por la simple razón de que hay un malestar social. Esas son las vueltas de opinión que tienen a nuestro electorado perplejo y que explican el crecimiento republicano.

¿Chile Vamos debería acercarse a los republicanos?

Los republicanos sintonizaron clarísimamente con esta reafirmación del elemento institucional. La principal pregunta es cómo procedemos en los años que vienen. Y eso significa medir mucho lo que se dice de los terceros, dejarse de rencillas personales de egos machucados, terminar con la idea de que la política es como una pyme familiar. Para eso se necesita generosidad.

¿Pero una alianza?

Pactos por omisión, combinación de fuerzas en distintos municipios y distritos, siempre se han hecho. Hay que tener alianzas expresas o tácitas. No es necesario hacer una reunión así como cuando Cleopatra llegaba a Roma, digamos, con trompetas doradas. Un trabajo inteligente, minucioso, pero marcado por la generosidad, ¿qué es lo que es bueno para el país hoy día? No para mi plancito propio.

En la interna se dice que Galilea es apoyado por el piñerismo.

Rodrigo Galilea es un hombre con personalidad como para sacudirse influencias que no debieran estar presentes. Piñera ha sido presidente dos veces y las dos veces ha terminado entre mal y pésimo. ¿Vamos a repetirnos el plato por tercera vez? Un tercer tortazo no podemos pegarnos.

Su lista ha criticado el rol que tienen como oposición. Se dice que el gobierno se hace contraparte a sí mismo con los errores propios.

Yo coincido 100% con María José Gatica. No hay que confiarse en la capacidad autodestructiva del Frente Amplio, que es enorme, para no hacer lo que hay que hacer. Don Gabriel Boric está cada día más parecido a Salvador Allende. Y esta remembranza de los 50 años. Es una especie de alter ego que tiene, como “El otro yo del doctor Merengue”. Está cada día más parecido, y quieren restablecer el ambiente de hace 50 años. Se alimentan de unos libros con páginas amarillentas editados en Europa en 1870. No nos confiemos en los tropezones de la izquierda. Hay que cumplir cada uno con su obligación. La de la oposición es mostrar una alternativa para el futuro del país.

¿Le tiene fe al actual proceso constituyente?

Yo tengo la mayor confianza por lo que he leído de las indicaciones que se han publicado. Todas apuntan a aumentar la esfera de libertad individual. Me parece que los énfasis que los republicanos ponen, por ejemplo, en la libertad de enseñanza, es absolutamente indispensable. Estoy muy confiado en el trabajo de los consejeros y creo que de ahí puede salir una cosa que nos sirva, para reconfirmar las cosas centrales a las cuales Chile ha estado acostumbrado desde hace muchos, muchos años, 200 y pico.