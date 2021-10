Columna de Gino Falcone: Se reactiva la noche

Por Gino Falcone, empresario gastronómico, arquitecto e interiorista

El rubro gastronómico se irá recuperando de a poco. Ahora que ha cambiado el clima y tras el fin del toque de queda, se reactivarán los bares y los locales de juerga, pero creo que para los restaurantes no habrá gran diferencia. Esto se irá recuperando de a poco y el verano ayudará a eso.

La gran pregunta es si a partir de ahora vendrá una reactivación inmediata o se irá abriendo de a poco. Según lo que yo mismo he notado, la gente comenzó a salir en los últimos dos meses. Ahora último, sin embargo, ha estado más lento, tanto en Bellavista, como en Vitacura.

Hay que poner un montón de factores sobre la mesa. Primero que todo, no todos los locales tienen personal suficiente para trabajar. Segundo, no toda la gente está saliendo. Tercero, todavía hay colegios que no han comenzado las clases presenciales y mucha gente ha estado frenada por eso, sumado a que los bolsillos están flacos.

En el caso de Sarita Colonia -restaurante de comida peruana travesti-, hemos tenido un muy buen delivery durante la pandemia, porque desarrollamos un producto que estuvo acorde a lo que querían los “sarita lovers”. En cuanto a Fe y restaurante La Java, que son dos locales que nacieron en pandemia, hace cinco y tres meses, respectivamente, los almuerzos van muy lentos, pero la noche ha estado mucho mejor. Curiosamente, los lunes están buenísimos, los martes baja, los miércoles está bien, mientras que jueves, viernes y sábado, la cosa se mueve mucho más.