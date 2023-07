Corte inhabilita a Bolsonaro por ocho años y se abre campaña para 2026

“Bolsonaro queda inelegible y en el país reina la calma”. Así titulaba ayer Lauro Jardim su columna en la edición online del diario O Globo, luego que el Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibiera al expresidente brasileño ejercer cargos públicos por ocho años al concluir que abusó de su poder y arrojó dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país durante las tensas elecciones de 2022, que perdió por estrecho margen ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia representa un revés devastador para el político extrema derecha de 68 años, que hasta hace poco era el hombre más poderoso de Brasil. Sin embargo, no tiene por qué significar el final para el clan Bolsonaro, destacó Reuters, haciéndose eco de las apuestas que ya se hacen de cara a los comicios de 2026.

“El TSE acaba de juzgar a Jair Bolsonaro, que ocho meses atrás conquistó en las urnas (electrónicas) casi el 50% de los votos de los brasileños, inelegible durante ocho años”, comentó Jardim. “¿Y cómo está el país? (...) Las calles están absolutamente tranquilas, en un ambiente de absoluta calma, sin señales de protesta por ninguna parte”, aseguró.

Jair Bolsonaro habla con los medios en un restaurante en Belo Horizonte, el 30 de junio de 2023. Foto: Reuters

Ello, pese a que cinco de los siete jueces del máximo tribunal electoral de Brasil coincidieron en que Bolsonaro abusó de su autoridad al utilizar los canales de comunicación del gobierno para promocionar su campaña y sembrar dudas sobre la votación. Dos jueces votaron en contra. El caso se centró en una reunión del 18 de julio de 2022 en que el entonces mandatario usó a personal del gobierno, el canal de televisión estatal y el Palacio de Alvorada en Brasilia para decirles a los embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica estaba amañado.

En su voto decisivo que formó una mayoría, la jueza Cármen Lúcia, quien también es magistrada del Supremo Tribunal Federal (STF), dijo que “los hechos son incontrovertibles”. “La reunión se llevó a cabo. Fue convocada por el entonces presidente. Su contenido está disponible. Fue examinado por todos, y nunca hubo una negación de que sucedió”, argumentó.

Alexandre de Moraes, también juez del STF, destacó que la decisión representa un rechazo al “populismo renacido de las llamas del discurso odioso y antidemocrático que promueve la desinformación atroz”. “Bolsonaro abusó de las facultades de su cargo al convocar la reunión, usó personal y edificios del gobierno con un objetivo electoral y mezcló los intereses del país con los de su campaña”, detalló Márlon Reis, un experto en derecho electoral que ayudó a redactar las disposiciones de inelegibilidad.

Los magistrados del TSE, Cármen Lúcia y Benedito Gonçalves, conversan durante el juicio en Brasilia. Foto: AP

“Me intentaron matar aquí en Juiz de Fora no hace mucho, me dieron una puñalada en el estómago. Hoy me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación por abuso de poder político”, comentó Bolsonaro ayer en Belo Horizonte. Junto con asegurar que es “la primera condena por abuso de poder político” y que es un “delito sin corrupción”, destacó que “no está muerto” políticamente y que está considerando apelar ante el STF.

El equipo de Lula, en tanto, celebró el fallo. “Algunos mensajes importantes vienen del juicio del TSE: mentir no es una herramienta legítima para ejercer una función pública y la política no se rige por la ley de la selva”, tuiteó el ministro de Justicia, Flávio Dino. “La democracia ha superado su prueba de resistencia más dura en décadas”, aseguró.

“Esta decisión acabará con las posibilidades de Bolsonaro de volver a ser presidente, y él lo sabe”, dijo Carlos Melo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Insper de Sao Paulo, en declaraciones a The Associated Press. “Después de esto, tratará de no pisar la cárcel, elegirá a algunos de sus aliados para mantener su capital político, pero es muy poco probable que regrese a la presidencia”.

Michelle y Jair Bolsonaro asisten a un evento en la Asamblea Legislativa del estado de Sao Paulo, el 6 de mayo de 2023. Foto: Reuters

Melo consideró que es “muy poco probable” que se revoque la decisión, la cual deja fuera a Bolsonaro de las elecciones municipales de 2024 y 2028, así como de las elecciones generales de 2026. Sin embargo, O Globo destacó que curiosamente, por una diferencia de apenas cuatro días, el expresidente podrá volver a participar de las elecciones ya en 2030.

Pero el expresidente también enfrenta otros problemas legales, incluyendo investigaciones penales. Futuras condenas penales podrían extender su inelegibilidad por años e incluso enviarlo a prisión.

Según el análisis de Igor Gielow en Folha de Sao Paulo, “la derrota de Bolsonaro abre la campaña de 2026 y desafía a Lula”. En caso de que el actual mandatario busque la reelección, el columnista del diario paulista recordó que “su aprobación media y su fuerte rechazo, que pueden revertirse o no si la economía se recupera, son síntomas del desgaste inherente de la fórmula”.

El propio Bolsonaro, no obstante, reconoció que todavía no hay candidatos de la oposición para enfrentar a Lula en las próximas elecciones. “Casi sería un W.O”, dijo. La victoria por walkover se otorga cuando el oponente del ganador no puede competir, recordó el sitio UOL.

Con todo, O Globo apuntó que la inelegibilidad de Bolsonaro abre una brecha en la derecha para la disputa por la presidencia en 2026. Según el medio, el apoyo del expresidente puede ser decisivo en el proceso de elección del heredero de su patrimonio electoral.

Por diferentes razones, señala O Globo, los partidarios de Bolsonaro han citado comúnmente tres nombres como posibles sucesores en el campo de la derecha: la exprimera dama Michelle Bolsonaro; el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas; y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.

En declaraciones efectuadas el jueves a su llegada a Río de Janeiro, Bolsonaro respaldó a su esposa Michelle para 2026. “Por supuesto, apoyaría una candidatura de Michelle”, afirmó. Y la exprimera dama no se quedó atrás. “Nuestro sueño está más vivo que nunca”, escribió en Instagram tras el fallo. “Estoy a sus órdenes, mi capitán”.