Crítica gastronómica de Don Tinto: Chicken Love You, no llueve pero gotea

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Un muy nublado jueves, ya bien pasada la hora de almuerzo, llegué al local de Avenida Vitacura de la cadena Chicken Love You, especializada en sandwichs de pollo frito. Aquí el asunto es con un semi autoservicio, por lo que hay que pedir la comida en un mesón y pagar por adelantado. Aprovechando que los sandwichs están presentados en un cartel ranqueado, ordené el más pedido: Qué fue primero ($7.990), que lleva pollo frito más “coleslaw cremoso”, pepinillos dulces y una salsa alioli-miel-sriracha. Se podía reemplazar el pollo frito por Bbq Chicken (sic), tofu o Not Chicken; pero me parece que si el local se dice experto en pollo frito eso es lo que hay que probar. Además, se ofrecía cambiar el pan tipo brioche por ¿sopaipillas? No, gracias. También pedí una bolitas apanadas -La Gallina de los Huevos de Oro ($3.400)- rellenas de queso crema y trozos de jalapeño, acompañadas de una salsa en base a sriracha más una garza de la cerveza de la casa llamada -obviamente- Chicken Beer ($2.900). Luego, a buscar una mesa y esperar.

Un buen detalle fue que me ofrecieron pasar la cerveza inmediatamente, pero preferí que llegara a la mesa junto con la comida. Otra cosa más, tras pagar me pasaron un pollo de goma (la imagen del local) con el número de mi pedido para así poder ser identificado por el mesero.

La comida llegó bastante rápido y partí atacando las bolitas apanadas, que estaban bien crocantes por fuera, sin exceso de aceite y cremositas por dentro. Lamentablemente el jalapeño apenas se notaba, pero con la salsa en base a sriracha la cosa mejoraba e incluso se hizo imprescindible tomar algo de cerveza -bien buena- para bajar el picor. Luego vino el sándwich que partió mal, porque el pan estaba absolutamente frío. Más allá de eso, la combinación de ingredientes funcionaba. Una buena cantidad de pollo frito crocante por fuera y jugoso por dentro, bien complementado con una buena cantidad de coleslaw, los pepinillos y la salsa picante. Ahora bien, del sabor del pollo, ni rastro.

No podría decir que tuve un mal almuerzo, pero lo cierto es que me quedé con ganas de sentir más sabor a pollo. Además, una gotera que había justo al lado de mi mesa me distrajo mientras comía. Lo raro es que no llovía afuera, ¿de dónde vendría esa agua? Podrían al menos poner un tarrito. Al final, queda la sensación que se preocupan de cosas como los pollos de goma, los nombres curiosos de los sandwichs o los stickers en la puerta del baño y dejan de lado lo importante, como la temperatura del pan o la bendita gotera.

CONSUMO TOTAL: $14.200

DIRECCIÓN: Av. Vitacura 3269, teléfono 940448696, Vitacura.

HORARIO: Domingo a miércoles 12:30 a 23 hrs. Jueves a Sábado 12 a 00:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: En el frontis del local (es pequeño).

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver