Crítica gastronómica de Don Tinto: Eggy: Hay que apurarse

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Llegó marzo y para muchos eso es sinónimo de levantarse a primera hora y llevar a los niños al colegio. De alguna manera, la actividad escolar hace que la ciudad se active un poco más temprano que en los meses de verano. Por lo mismo, los locales especializados en desayunos se ven con mucha gente cada mañana.

Justamente eso fue lo que vi hace unos días en Eggy, un sitio que ya lleva varios años funcionando en la calle Almirante Pastene y donde lo que mandan son los desayunos en base a su producto estrella: el huevo. Así las cosas, me instalé -ni tan temprano por la mañana- en una pequeña barra del local porque sus mesas estaban sencillamente repletas. La verdad es que la carta de desayunos de este lugar es variada y ofrece pailas de huevos, sandwichs con huevo en pan brioche, tostadas con palta, shakshuka y más. Sin embargo -tras un largo verano- le ando haciendo el quite en la medida de lo posible al pan, así que opté por la parte de los huevos de la carta donde se ofrecen pochados, fritos o -como yo los pedí- en omelette.

En rigor ordené el Omeleggy ($6.600) más un jugo de naranja ($2.500) y un espresso ($1.900). El jugo llegó rápidamente y aunque no era exprimido ahí, sino que uno de botella, estaba muy bien. No obstante, luego vino una larga espera por el omelette. Así que además de la buena música que había en el local escuché algunos retos y discusiones desde la cocina -a la vista-, por lo que me quedó claro que estaban, como se dice en jerga gastronómica, “apanados”.

Aún así, la espera fue más que prolongada. Pero finalmente llegó el omelette junto al café y debo decir que la cosa mejoró. Es que se trataba de un omelette -tal como decía en la carta- de unos tres huevos, bien esponjoso y dorado por fuera, pero húmedo en su interior. Es decir, como debe ser un omelette. Venía condimentado con sal, pimienta y ciboulette y acompañado de un mix de hojas verdes de verdad (no pura lechuga) y una buena cantidad de tomates cherry partidos a la mitad y pasados por el sartén con mantequilla. De aliño, sólo sal y limón. ¿El resultado? Perfecto. Es decir, el omelette estaba muy bien y sólo mejoraba al ir mezclándolo con las hojas verdes y sobre todo los tomates tibios. Además, la acidez del aliño le daba a todo el plato un toque especial y muy agradable. En resumen, una gran combinación para desayunar. Sabrosa y contundente… y sin pan.

Sólo habría que ajustar los tiempos -y las discusiones- en la cocina. Sobre todo pensando que en tiempos de trabajo y rutina el horario para muchos es algo muy ajustado y sin posibilidades de modificar.

CONSUMO TOTAL: $11.000

DIRECCIÓN: Almirante Pastene 31, local 48, teléfono 229935625, Providencia.

HORARIO: Lunes a domingo 8:30 a 14 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver