Crítica gastronómica de Don Tinto: Hacienda Huentelauquén, sin sabor y sin ají

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Dos de la tarde de un día martes en el llamado Sub Centro del Metro Escuela Militar y el movimiento de gente es constante. Unos van y otros vienen del Metro y no pocos vitrinean en las tiendas del lugar o buscan alguna alternativa para almorzar. Es inevitable toparse con amigos y también con gente que uno desearía no ver. Las opciones para comer son variadas, algunas más al paso que otras. Y como dicen por ahí, donde fueres haz lo que vieres, así que decido comer algo antes de tomar el Metro.

El lugar escogido es un pequeño carro de las -a estas alturas- famosas empanadas de la Hacienda Huentelauquén, que se venden en la Panamericana Norte -en la Región de Coquimbo- desde hace años. Acá la oferta es la misma: empanadas de queso, jugos de papaya, bebidas y quesos para llevar.

Tras esperar mi turno en una breve fila (a esta hora debe ser el lugar menos concurrido del Sub Centro) pido la promoción de dos empanadas de queso más un jugo de papaya ($7.000). Pago y me siento en una de las mesas estilo camping que hay al lado del carro con mi jugo, que está muy rico: dulce y espeso. Tras unos minutos me indican que las empanadas están listas, me paro a buscarlas. Éstas son de buen tamaño, con una masa fina pero resistente. La primera empanada luce perfecta, la segunda levemente más tostada, al parecer se quedó un tiempo de más en el aceite. A la primera mordida el queso sale a borbotones. Buena señal, no escatimaron con en este producto. Bueno, son productores de queso, sería como mucho que tuvieran poco queso sus empanadas. ¿No? Tras un par de mordidas, noto que la empanada solo cumple. Es decir, buena masa y buena cantidad de queso. Sin embargo, carece de sabor. Todo indica que la masa tiene muy poca sal y el queso -aunque funde bien- entrega muy poco sabor, tal vez por estar muy fresco aún. Me falta algo para levantar el sabor.

De pronto diviso un frasco en el mostrador del carro, voy a preguntar si es ají pero no, es para las propinas. ¿Cómo vendes empanadas de queso sin tener ají? No digo pebre ni un ají sofisticado, sino que una simple botella plástica de ají. Sobre todo, pensando que en el mismo Sub Centro hay un supermercado. En fin. No me queda otra que terminar mi empanada así nomás. Y la otra, la más oscura, también.

Termino todo con un sorbo de jugo que me deja un buen sabor de boca y camino a tomar el Metro mientras pienso que tal vez estas empanadas saben mejor tras cuatro horas viajando en auto. O simplemente, los pillé en un mal día.

CONSUMO TOTAL: $7.000

DIRECCIÓN: Sub Centro Las Condes, Metro Escuela Militar, Local 601-08

HORARIO: Lunes a viernes 9:30 a 20 hrs. Sábado 9:30 a 17:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver