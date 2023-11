Crítica gastronómica de Don Tinto: Hocha, ¿Un poquito más…?

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Aunque por estos días lo que la lleva en Santiago es la comida coreana, tampoco está de más escaparse a este sitio especializado en comida taiwanesa y que viene funcionando desde hace varios años en Providencia. El día que visité Hocha su comedor estaba prácticamente lleno con una clientela de todas las edades, incluidos muchos niños y adolescentes. Curiosamente, la decoración alusiva a Halloween seguía colgando de sus paredes.

Instalado en una mesa me dispuse a revisar su carta, que en rigor son dos. Una especializada en comida taiwanesa y otra dedicada exclusivamente a baos y ramen. A juzgar por lo que vi ese día, el ramen es uno de los platos más pedidos del lugar. Sin embargo, yo preferí concentrarme en la carta con comida taiwanesa.

Tras oprimir el botón con el que se llama a los garzones en este sitio pedí unos Gua Bao ($6.990) y un Té Rojo con Manzana Verde ($2.890), el que llegó rápidamente y -hay que reconocer- estaba tan sabroso y refrescante que me hizo olvidar lo bien que queda este tipo de comida con una cerveza fría. Luego llegaron dos baos de tamaño mediano (bastante más grandes que otros que me han tocado por ahí), rellenos a la manera tradicional, tal como los había pedido. Es decir, con panceta de cerdo, cebollín, jengibre, ajo, anís, azúcar y salsa de soya más el típico complemento de algunas verduras encurtidas, cilantro y maní en polvo. ¿El resultado? Una mezcla muy suave al paladar, pero al mismo tiempo compleja, llena de sabores agridulces que se complementaban muy bien. Con un poquito más de humedad en la mezcla habrían sido simplemente perfectos.

Para continuar me tenté con unas orejitas de chancho pero, lamentablemente, no tenían. Así las cosas, me conformé con un tradicional Kong Ba Bung ($7.990), que llegó a la mesa en tiempo record. Se trataba de un bowl con una base de arroz blanco más brócoli, repollo y zanahoria cocidos al vapor y medio huevo duro pasado por soya. Encima de todo esto una feta de panceta igualita a la de los baos. Es decir, con ese agridulce característico y muy blanda. La verdad es que este plato se puede comer de dos formas: probando por separado sus ingredientes o mezclándolos antes de llevar a la boca. Como sea, la experiencia resulta placentera. Sin embargo, con un poquito más de intensidad en los sabores habría sido mucho mejor.

A pesar de sus bemoles, Hocha sigue siendo una buena opción a la hora de almorzar. Sobre todo, en esas semanas eternas y monótonas que a veces necesitan un pequeño quiebre. Igual que la vida misma.

CONSUMO TOTAL: $17.870.

DIRECCIÓN: Nueva Providencia 1346 Local 6, teléfono 229849660, Providencia.

HORARIO: Martes a Domingo 13 a 21:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver