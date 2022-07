El cuidado diseño de vocerías de la ministra Vallejo

Hace 11 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

La Vocera de Gobierno Camila Vallejo, emite unas palabras sobre la contingencia nacional, en el Palacio de la Moneda. FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

La vocera de gobierno ha sorteado la alta exposición pública que conlleva su cargo y -a diferencia de varios de sus compañeros de gabinete- no suma errores no forzados. ¿Su fórmula? Estudio, escasas vocerías y no dejar nada a la improvisación.