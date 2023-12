Felipe Bertin, presidente del golf chileno: “Toda la indumentaria que tenemos es producto del auspicio que posee Niemann”

Ha sido una semana extremadamente movida para Felipe Bertin, presidente de la Federación Chilena de Golf. La edición 93 del Abierto de Chile, donde Joaquín Niemann y Mito Pereira aparecen como rostros principales, lo tiene trabajando sin pausa.

Habla en conferencias de prensa, comparte con los jugadores y tiene un rol activo en las actividades previas del evento, como el Pro-Am de este miércoles. Eso, además se mezcla con otras responsabilidades por su cargo. De hecho, la conversación con El Deportivo la tiene desde Santo Domingo, donde fue parte del aniversario del club de golf de dicha comuna.

Con La Tercera opina de todo. Menciona los planes de la Federación para el futuro, aborda la salida del evento del tour continental del PGA y cuenta detalles de la cercanía de las estrellas chilenas con la escena local y las próximas generaciones.

Este año el Abierto de Chile no aparece en el circuito latinoamericano del PGA…

El PGA Latinoamérica cambió. Hoy ya no existe y pasa a ser el PGA Américas, donde también está Canadá y hay menos torneos. Si bien puede ser una noticia no tan alegre para el Abierto de Chile, sí es muy bueno, porque nos permite contar con nuestros dos mejores exponentes que son Joaco y Mito. En ese sentido estamos muy contentos con este Abierto de Chile, porque cuando éramos PGA Latinoamérica venían jugadores que estaban surgiendo en el golf mundial y hoy tenemos a dos figuras super consagradas. Además, sería imposible tenerlos acá si no fueran chilenos y no tuvieran ganas de jugar, porque la verdad es que están a otro nivel, juegan por otro tipo de cifras, tienen otro tipo de agendas.

¿Hubo tratativas para estar en el circuito?

Sí, pero también hay muchos temas ahí. Antes, el Abierto de Chile en el PGA Latinoamérica servía, porque teníamos treinta wild cards para repartir e invitar a todos los chilenos, no solamente profesionales, sino también amateurs. Con el cambio de formato, eso ya no existe. Los torneos también se redujeron a la mitad y PGA, salomónicamente, distribuyó las plazas. Nosotros hicimos tratativas para tener PGA Americas y Korn Ferry, pero el resultado fue que Chile se quedó solo con Korn Ferry.

¿Se intentará volver?

La Federación siempre estará dispuesta, pero no sé si estén los cupos. El PGA está viviendo un cambio fuerte. Con el PGA Américas se están jugando una apuesta que yo creo que terminará muy bien. Están tratando de ser más competitivos, que jueguen los mejores y creo que esto lo vamos a seguir viendo los próximos años.

Tener a Mito y Niemann debe ser un impacto gigantesco para el Abierto de Chile…

Ha sido impresionante. En el lanzamiento fue increíble la cantidad de prensa; la cobertura que tuvo. Obviamente, tener a estas dos figuras hace más fácil la pega. Encontrar auspiciadores después de los Panamericanos cuesta, pero la verdad es que los nuestros nos han apoyado de manera increíble. Claramente, Joaco y Mito son un producto muy especial, que no cuesta mucho salir a vender.

¿Se hacen parte de la Federación? ¿Ayudan, preguntan?

Yo, en particular, soy muy cercano a Joaco. Lo conozco mucho. Cuando viene a Chile lo veo y permanentemente conversa conmigo. Me pregunta cómo va la Federación, cómo van los niños y él se preocupa. Joaco ha sido super generoso con la Federación, tiene un contrato con Adidas y prácticamente lo comparte con la Federación. Toda la indumentaria que tenemos es producto del auspicio que tiene Joaco. Entonces, él está permanentemente jugándosela con nosotros. Con Mito es exactamente lo mismo, a lo mejor yo no tengo esa relación tan directa como con Joaco, que lo conozco de chico, pero Mito es un caballero. Permanentemente ayuda en todo. En la conferencia de este martes se sacó fotos con todos, dio entrevistas, tuvo una disposición increíble. Ellos permanentemente están viendo quiénes están surgiendo en el golf y están muy presentes.

¿Se ilusiona con que estén en París 2024?

Para nosotros es fundamental que nuestros mejores exponentes estén en los Juegos Olímpicos. Ambos tienen la intención de seguir sumando, de planificar el calendario para eso. Para nosotros y para ellos es muy importante el tema de los Juegos Olímpicos. A ellos los motiva muchísimo jugar por Chile, les encanta. Crucemos los dedos para que puedan estar, porque ya con la experiencia de Tokio sin duda podemos tener opciones de estar arriba.

Uno de los temas que más se menciona es la necesidad de expandir el golf...

Tenemos varias políticas bajo un solo paraguas que se llama Súmate al Golf. Para nosotros es fundamental ampliar y masificar el golf. Tenemos trabajos con municipalidades, con San Francisco de Mostazal, con Pirque, con Quilicura. Tenemos en Ñuñoa una escuela para adultos mayores. Con clubes de Santiago, como el Club de Polo, el Sport Francés y el Country, tenemos un convenio de becas para jóvenes que no tienen club. También hay un programa de inclusión con la Teletón. La masificación y la inclusión es algo fundamental. La forma de tener más Joaco Niemann y más Mito Pereira es tener más gente, más cantidad.

¿Cuánto ha crecido la Federación estos años?

La Federación desde hace tiempo viene trabajando bien. Hay bases sólidas, pero sin dudas los últimos siete años ha cambiado bastante. El crecimiento ha sido enorme, tenemos mucho más presupuesto, hacemos muchas más cosas. Tenemos campeonatos nuevos, convenios con las academias, circuitos de menores con campeonatos casi todos los fines de semana. Hemos hecho muchas cosas y tuvimos la suerte de tener la explosión de Joaco y Mito, que obviamente ayuda mucho. Hay un auge muy fuerte del golf en Chile.