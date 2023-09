En un nuevo intento por lograr acuerdos, esta semana el Consejo Constitucional armó un nuevo espacio de negociación. Se trata del grupo de los 24, una instancia de cuatro mesas temáticas para resolver los nudos críticos.

Uno de sus integrantes es el comisionado socialista Gabriel Osorio. El experto ha sido uno de los principales negociadores durante este proceso. Osorio no deja de repetir lo relevante que es lograr un pacto político transversal. Dice que es un deber y que hará todo lo posible para cumplir con ese mandato.

¿Por qué ahora debería funcionar el grupo negociador?

Si no funciona ahora habrá otra instancia en que deberá funcionar, pero al menos, en lo que a mí respecta y creo que represento también al sector, nosotros nunca vamos a renunciar a la posibilidad de obtener un acuerdo que se traduzca en un pacto político que sea representativo de todos los sectores para una nueva Constitución. Eso es irrenunciable.

¿Ve a republicanos comprometidos con ese objetivo, entendiendo que ni siquiera estaban de acuerdo con el nuevo proceso?

Sí, claro, por algo están acá. Políticamente me imagino que los distintos partidos tendrán una visión respecto de la necesidad de una nueva Constitución, pero el mandato constitucional es generar una propuesta de nueva Constitución que sea sometida a plebiscito.

¿Hay tiempo suficiente para generar estos acuerdos?

A mí me gusta mucho litigar y en litigar siempre hay plazos, siempre se deben cumplir los plazos y, en este sentido, a mí no me preocupa el tiempo, sino el fin, y el fin es llegar a un acuerdo, pero no a cualquier acuerdo, sino un pacto político que permita una Constitución que sea una en que todos, o la grandísima mayoría de los chilenos, puedan reconocerse y funcionar en ella.

El consejero Becker, en una entrevista con El Mostrador, defendió la redacción de una Constitución “de centroderecha moderada”. ¿Qué le parece?

Me parece muy legítimo que las distintas fuerzas políticas quieran de este modo ponerle su sello. Yo también podría decirle que podría ser una Constitución de centroizquierda moderada. Pero, entendiendo que esto es un pacto político, más bien yo le pondría un apellido, que sea una Constitución, como lo hemos dicho muchas veces, habilitante y fruto de un pacto político transversal. Eso significa que todos los sectores tienen que renunciar a ciertas aspiraciones que quisiesen poner en la Constitución.

Usted dice que eso implica que todos los sectores políticos renuncien a ciertas ideas. ¿Han renunciado a la pretensión de proteger el anteproyecto?

No es solamente el oficialismo el que ha valorado el anteproyecto. Yo creo que el anteproyecto ha sido valorado transversalmente. Existe un consenso transversal, desde el punto de vista de los especialistas o de los actores políticos, que el anteproyecto de la Comisión Experta cumplía. Sobre esa base, yo entiendo que el texto que se genere del Consejo Constitucional tendría que cumplir esa misma expectativa. A mí no me importa si es igual o no es igual al anteproyecto, lo que me importa es que deje tranquilos a todos los sectores. Eso es todo.

Pero así como ustedes le piden a la derecha que renuncie a ciertas ideas, ¿no ve necesario que renuncien a la defensa cerrada del texto de los expertos?

Es que yo nunca he visto una defensa cerrada al texto del anteproyecto. El anteproyecto es la base y lo que sí yo considero como una defensa cerrada es a esta idea de una Constitución que deje tranquilos a todos, porque si no deja tranquilos a todos lo único que vamos a lograr es perpetuar la crisis constitucional de Chile y después la historia lo señalará como el tercer periodo de crisis constitucional.

¿Cuál es el riesgo de contar con una Constitución que sea de derecha o de una sola mirada como suele decir el consejero Köhler?

Va a depender fundamentalmente de quienes tienen ahora la mayoría y es una responsabilidad política tremenda, porque pueden actuar ejerciéndola y teniendo una Constitución con solo una mirada que incluso podría ser aprobada. Si la propuesta de nueva Constitución no es fruto de un pacto político no va a resolver en ningún caso la crisis constitucional chilena. El gran mérito de la Comisión Experta fue lograr ese pacto político y el desafío que tienen ahora quienes conducen el Consejo es lograr ese pacto político. Esto solo será una nueva Constitución si es fruto de un pacto político.

Si es solo una Constitución aprobada por la derecha, ¿se podría aprobar por un margen estrecho?

Yo prefiero no pensar en una aprobación estrecha del texto. Quememos las etapas de a una. Primero logremos un pacto político y luego hay que salir a enamorar a la ciudadanía con ese pacto. La estabilidad del país va directamente relacionada con la aprobación de un texto constitucional que tenga una mayoría que sea importante.

¿Ha sentido presión en su rol como experto socialista o en su partido respecto de la posibilidad de lograr este pacto?

No, todos tenemos la misma responsabilidad para lograr el pacto.

Pero es un hecho que republicanos exploró la posibilidad de solamente negociar con ustedes.

Nosotros siempre hemos comunicado a todas las fuerzas políticas que el Partido Socialista tiene la convicción irrenunciable de lograr un pacto político y eso significa negociar y acordar con todos.

El pacto político del que habla todavía se ve lejos, ¿por qué sigue siendo optimista?

No soy optimista, solo estoy diciendo que todos tenemos un deber que cumplir.