José García, presidente del Senado: “Esto no es legislar a matacaballo, ¡por favor!... Es trabajar con sentido de oportunidad”

Una carga histórica lleva sobre sus hombros el actual presidente del Senado, José García Ruminot (RN). Desde el 1990 a su colectividad se le achaca una mala fama -que en algunos casos no es completamente cierta-, de que al momento de suscribir acuerdos no dan el paso decisivo, sus parlamentarios se arrepienten o algo sucede. Incluso, algunas veces han terminado siendo arrastrados por sus socios de la UDI, que se han llevado el protagonismo.

Pasó con las reformas políticas, cuando Andrés Allamand, en 1996, y Sebastián Piñera, en 2003, presidían RN. En ambas ocasiones no contaron con el apoyo de sus senadores para dar el paso. Esos cambios constitucionales solo se lograron en 2005, bajo la presidencia del Senado de Hernán Larraín (UDI).

Pasó con Sergio Onofre Jarpa, fallecido timonel de Renovación, a inicios de los 90, que también se arrepintió de hacer un acuerdo de gobernabilidad del Congreso con la Concertación. Al final, fue Jaime Guzmán (UDI) quien se atrevió sellar el pacto con Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar (ambos DC), que a la larga sería la piedra angular de la política de acuerdos de los primeros años de la transición.

Y ocurrió hace un par de años, en 2022, cuando los senadores de RN, por razones que aún nadie se explica, no se subieron al último acuerdo de gobernabilidad que firmaron la UDI y el PS, junto a otras fuerzas políticas.

Usted está avanzando en una agenda con el gobierno, pero con esta historia que se le achaca a RN, ¿no teme que le pase algo similar?

Espero que no. Pero eso de que estamos avanzando en una agenda con el gobierno me gustaría precisarlo. Siempre hemos dicho que esa agenda de seguridad es también nuestra prioridad. Hay que mejorar las capacidades del Estado para poder combatir exitosamente el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Luego de eso, el Presidente nos llamó a ambas mesas (del Congreso) y nos pidió una agenda respecto de proyectos vinculados al crecimiento de la economía y la responsabilidad fiscal. A mí me parece que siendo el crecimiento de la economía algo que está en el ADN de nuestro sector político, había que participar.

¿Y en la reforma tributaria?

Le hemos dicho muchas veces al gobierno que no queremos aumento de impuestos y que creemos que los recursos necesarios para financiar la agenda social: pensiones, terminar las listas de espera, educación, etc., deben venir del crecimiento de la economía. Siendo coherente con eso, sin comprometer nuestros votos favorables, cada iniciativa se votará en su mérito; a mí me pareció bueno priorizar una agenda en 19 proyectos.

José García Ruminot, presidente del Senado. Foto: Andrés Pérez

¿Cree que el sector va a estar disponible?

Claro, despacharlos, pero haciendo también un esfuerzo para construir acuerdos. No se trata solamente de ponerlos en tabla. Hay que conversarlos, analizarlos, discutirlos con la mejor buena fe, con la mejor disposición.

Algunos senadores dicen que es mejor priorizar la agenda de seguridad y después lo otro.

Entiendo las inquietudes. El temor es que por poner la agenda procrecimiento y de responsabilidad fiscal, finalmente terminemos no asumiendo la totalidad de la agenda de seguridad. Quiero reiterar, nuestro primer compromiso es con la agenda de seguridad. Y creo que podemos hacer las dos agendas perfectamente bien, la agenda de seguridad y crecimiento.

¿O sea, como dijo la presidenta de la Cámara, se puede caminar y mascar chicle?

(Ríe) A mí no me gusta ese dicho, no lo repito, pero debemos hacer el esfuerzo en ambas direcciones. Quiero despejar que por haber aceptado la invitación del Presidente y sumar esta nueva agenda procrecimiento, no vamos a abandonar la agenda de seguridad. Eso no va a ocurrir.

Cuando el senador Coloma era presidente del Senado planteaba avanzar en estas dos agendas: seguridad y crecimiento.

Qué bueno que lo recuerdes (ríe). Pero yo creo que el senador Coloma hizo muy, muy bien en poner la agenda de seguridad.

Usted nota un abuso de los bloqueos legislativos y maniobras dilatorias para no votar proyectos. Si no, ¿por qué se hacen necesarios estos fast track?

He visto en la Cámara y en el Senado un genuino interés para que las leyes salgan perfectas, pero llega un minuto en que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, el riesgo que corremos es que no tengamos las normas a tiempo.

Pero en la semana en que se interrumpió el receso, por el asesinato de tres carabineros, ¿vio ánimo de bloquear iniciativas?

No, al revés. Hubo un par de opiniones que dijeron, mire, para qué nos llamaron...

Porque ahí surgió el concepto de legislar a matacaballo...

No es que legislemos a matacaballo. Por ejemplo, la reforma a ley antiterrorista es una discusión de muchos años. Fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Seguridad, que lo tramitó durante meses. Después lo vio la Comisión de Constitución. Después la sala. Esto no es legislar a matacaballo, ¡por favor! Es trabajar con seriedad, con rigurosidad y con sentido de oportunidad. En la ley antiterrorista y en todos los proyectos de seguridad se ha trabajado con un rigor que yo tengo la obligación de destacarlo. Noté que había una disposición enorme de colaborar frente a un país que estaba aterrorizado luego de la muerte de los 3 carabineros. Se respondió. La convocatoria a sesiones y el despacho de la ley antiterrorista por parte del Senado fueron una demostración y una señal muy potente de que frente al terrorismo las principales instituciones de la República no se rinden. Podemos tener muchas diferencias, pero vamos a estar todos unidos hasta lograr que se imponga el Derecho y que terminemos con estos grupos violentos.

En la tramitación de la ley antiterrorista en el Senado usted retiró indicaciones para facilitar un acercamiento. Ahora que el proyecto está en la Cámara, ¿espera que los diputados de oposición no eleven las exigencias que hagan imposible que se apruebe este proyecto?

Espero que construyamos los acuerdos. El despacho de estas iniciativas tiene un claro sentido de urgencia. No se pueden eternizar en el Congreso. Espero gestos de todos los sectores.

¿Qué le pareció el papel de la presidenta de la Cámara, quien milita en el PC, al que se le achaca constantemente oponerse a la agenda de seguridad?

No tengo ningún reparo. Ella también está haciendo un esfuerzo serio y está comprometida con la agenda de seguridad.