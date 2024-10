La montaña rusa de declaraciones que complicó el manejo de La Moneda en el caso Monsalve

El caso Monsalve se ha convertido en una de las peores crisis del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Tanto el Mandatario como la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), se enteraron de la denuncia por violación contra el exsubsecretario el martes 15 de octubre. Es decir, dos días antes de que Manuel Monsalve renunciara al Ejecutivo.

Desde ese momento se desplegó un cuestionado diseño de control de la controversia, ya que Boric y Tohá encapsularon el problema en Presidencia e Interior y recién el jueves, cuando el escándalo se difundió, compartieron la información que manejaban.

Desde esa tarde se reactivó un comité de crisis, donde, además de Tohá, también están Camila Vallejo, ministra Segegob; Luis Cordero, subsecretario del Interior; Carlos Durán, jefe de gabinete de Boric; Miguel Crispi, encargado del Segundo Piso; y Pablo Paredes, cabeza de la Secretaría de Comunicaciones. Al espacio también se ha sumado, en ocasiones, Antonia Orellana, titular de la Mujer.

Sin embargo, pese a la nueva gestión de la polémica que ha desplegado Palacio, los cuestionamientos contra el gobierno continúan. Además, y de forma poco habitual, se evidenciaron las fricciones dentro del comité político del Presidente. Eso se cristalizó con Orellana, quien el sábado afirmó que le habría gustado enterarse antes de la crisis.

Aquello llevó a una “guerra civil” dentro de la coalición gobernante. Por un lado, desde el Frente Amplio se cuestionó el control de daños de Carolina Tohá. Por el otro, el PPD defendió a su ministra y cargó contra Antonia Orellana por sus salidas comunicacionales.

En eso debió interceder el Presidente Boric, quien, junto con Tohá, contactó a algunos presidentes de partido para bajar las tensiones, mismo mensaje que se ha entregado al interior de La Moneda.

La apuesta de Boric por evitar que su coalición se desangre fue más allá y, por primera vez luego de dos procesos eleccionarios vividos bajo su administración, el Ejecutivo recibirá a los partidos del oficialismo mañana, desde las 18.00, para esperar en conjunto los resultados de los comicios de este fin de semana.

Una de las apuestas del diseño del gobierno, tras una polémica vocería de 53 minutos del Jefe de Estado, fue desprenderse de la figura de Monsalve, a quien el propio Presidente le terminó de dar la espalda este jueves, cuando afirmó que le cree a la denunciante.

A las 14.37, y desde el corazón de La Moneda, el entonces subsecretario del Interior anunció su salida del gobierno tras recibir una denuncia de violación en su contra, y defendió su inocencia. “Quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia”, dijo.

17 de octubre, Carolina Tohá

La ministra del Interior indicó que ella se enteró el 15 de octubre y que, inmediatamente, se lo informó a Boric, quien se reunió a solas con Monsalve y le permitió viajar al Bíobío a contarle a su familia. “Hasta el día de hoy, ni Manuel Monsalve ni las autoridades de gobierno conocemos la denuncia. Sabemos una información muy general, pero con esos antecedentes generales se tomaron estas definiciones”, sostuvo.

18 de octubre, Gabriel Boric

Desde Lampa, el Presidente intervino en la crisis. Si bien pretendía abordar el caso, no estaba contemplado que lo hiciera por 53 minutos. “Lo que el subsecretario me señaló es que él había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado. Esa es toda la información que tengo. No conozco nada de adulteración de pruebas”, dijo, dando cuenta de que La Moneda estaba en conocimiento de una de las aristas más polémicas del caso: el mal uso de la Ley de Inteligencia para acceder a las cámaras. Además, indicó que “una denuncia no implica culpabilidad”, lo que despertó rápidamente críticas de grupos feministas.

18 de octubre, Camila Vallejo

La vocera de gobierno hizo su primera intervención de la crisis intentando cerrar los flancos que abrió Boric. “No hay omisión de denuncia cuando hay denuncias con investigaciones en curso. Cuando el Presidente toma conocimiento de esta denuncia (...), ya había una investigación en curso”, señaló sobre las acusaciones que surgieron luego de que Boric revelara que sabía del mal uso de las cámaras.

19 de octubre, Antonia Orellana

La ministra de la Mujer evidenció el quiebre del comité político por el caso Monsalve y se mostró en desacuerdo por el manejo inicial de la crisis, realizado por el Mandatario y Tohá. “Evidentemente me habría gustado enterarme antes”, afirmó la ministra del FA.

19 de octubre, Luis Cordero

El subsecretario del Interior abordó por primera vez la controversia blindando a la PDI y a Carabineros. En particular, defendió que esta última institución se apegara al protocolo cuando Monsalve usó un avión para regresar a Santiago el 16 deoctubre. “Carabineros cumplió estrictamente los protocolos y las normas para el traslado de autoridades del Ministerio del Interior”, aseguró.

21 de octubre, Antonia Orellana

La ministra refutó la versión de Cordero y se mostró contraria al uso del avión de Carabineros por parte de Monsalve: “Creo que, en general, el reglamento del estatuto administrativo es bien claro al respecto. No se debe hacer”. En la misma entrevista, criticó que el exsubsecretario haya defendido su inocencia en La Moneda. “La puesta en escena, evidentemente, fue más oficial de lo que a mí me habría gustado”, sentenció.

21 de octubre, Carolina Tohá

Según la ministra, la información que recibieron el 15 de octubre ya no era “muy general”. “La información fue desde un primer momento completa. La entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación respecto al exsubsecretario por abuso sexual y por violación, y que en la investigación también se estaba abordando el uso que él hizo de la Ley de Inteligencia para solicitar que se levantara cierta información”, aseguró.

21 de octubre, Carolina Tohá

“El exsubsecretario (Manuel) Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado”, dijo ese día la ministra. Lo cierto es que el médico -ex PS- tenía calidad de imputado desde el 14 de octubre.

22 de octubre, Álvaro Elizalde

Pese a integrar el comité político de Boric, el ministro de la Segpres dice que se enteró por la prensa del caso Monsalve, el mismo día en que éste renunció. “Yo me entero el día jueves, poco tiempo antes de que el subsecretario (Manuel) Monsalve hiciera su anuncio ante los medios de comunicación”, planteó el PS, dando cuenta del diseño encapsulado del manejo de la crisis.

22 de octubre, Antonia Orellana

La ministra realizó ese día su vocería más complicada. En Mega, Orellana indicó creer que “hay tres elementos que son relevantes. Uno, que no estamos hablando de un portero de un servicio público”. Aquello le valió fuertes críticas y, en Palacio, le pidieron reducir la cantidad de sus intervenciones.

23 de octubre, Camila Vallejo

La vocera apuntó contra Monsalve por desacatar una orden de Boric sobre no defender su inocencia al anunciar su renuncia. “Independientemente de que como ciudadano común tenga legítimo derecho de hacerlo, no era en el espacio de La Moneda”, reforzó la ministra en radio Universo.

24 de octubre, Gabriel Boric

El Presidente volvió a intervenir, esta vez para marcar un punto de inflexión en el diseño que trabajó La Moneda para desprenderse de la figura de Monsalve. “Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder. (...). Nuestro deber es creerle, yo le creo”, manifestó.