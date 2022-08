Lo mejor, lo peor y lo mejorable: El juicio de los centros de estudio sobre la propuesta de nueva Constitución

1. Instituto Igualdad

“La consagración de un Estado social y democrático de derecho. Derechos laborales robustecidos. Democracia paritaria y el enfoque de género como aspecto transversal de toda la institucionalidad. Un sistema democrático que equilibra mejor el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, y diversos mecanismos de democracia directa o participativa. Un Estado ecológico y una descentralización efectiva a través del Estado Regional”.

Lo peor

“A nuestro juicio, no hay razones para considerar algún aspecto de la propuesta en esta categoría”.

Lo que se podría mejorar

“Establecer mejores mecanismos para evitar la fragmentación política en el Poder Legislativo y fortalecer el rol democrático de los partidos políticos. Robustecer las bases constitucionales del sistema electoral y dotar estas materias de cierta estabilidad. Establecer un marco para abordar el fenómeno metropolitano, ausente en el diseño del Estado Regional”.

2. Rumbo Colectivo

Lo mejor

“Define a Chile como un Estado social y democrático, cambiando el paradigma de organización social mercantilista de la Constitución de 1980. Establece mecanismos de participación que incluyen a la ciudadanía (...). El énfasis en el cuidado de la naturaleza pone a Chile en la vanguardia mundial de la transformación necesaria para desarrollarnos de forma sostenible”.

Lo peor

“Las prácticas comunicacionales destructivas que han polarizado excesivamente el debate. Es preocupante que sectores del Rechazo hayan adoptado malas prácticas de desinformación, que son tremendamente destructivas para la democracia”.

Lo que se podría mejorar

“Se debe profundizar en mecanismos que incentiven la cooperación y el intercambio entre distintas culturas. Habría que enfatizar la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y aclarar que el control civil de las policías las fortalece, velando por su probidad y transparencia. Por último, se requerirá un proceso de mejoras progresivas del sistema político propuesto”.

3. Fundación Nodo XXI

Lo mejor

“La definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. La ampliación democrática mediante mecanismos que en Chile no han existido, como las iniciativas populares de ley (...). Avances en derechos para mujeres y disidencias sexogenéricas. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la declaración de Chile como un Estado plurinacional”.

Lo peor

“La participación en el sistema político y electoral de organizaciones sociales no conformadas como partidos. No se puede eludir la crisis de representación que atravesamos ni la crisis de los partidos políticos. Tampoco se puede evadir el peligro de extrema fragmentación del sistema político que podría producirse si no se afina bien la incorporación de nuevos actores”.

Lo que se podría mejorar

“Los mecanismos para la incorporación de organizaciones y movimientos que han sido motores de este ciclo (...). Al sistema político es un tema que quedó por definir en el debate democrático y creemos que deben considerarse fórmulas flexibles que permitan ampliar la democracia y recomponer el vínculo entre política y sociedad”.

4. Fundación Chile 21

Lo mejor

“Lo fundamental es el Estado social democrático de derecho. También nos parece que es muy importante la paridad, una mayor protección al medioambiente, el reconocimiento a los pueblos originarios y que haya un esfuerzo serio por regionalizar y descentralizar el país”.

Lo peor

“El tratamiento que tuvo el Sistema Judicial, desconociendo su condición de Poder Judicial. Es necesario acotar el consentimiento indígena a lo que tiene que ver estrictamente con los pueblos originarios. La mezcla entre presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico no existe en el mundo, es un mal resultado entre una negociación entre parlamentaristas y presidencialistas”.

Lo que se podría mejorar

“Va a ser muy importante lo que se haga en materia legal para acotar las autonomías regionales y las indígenas. Esperaríamos que hubiera una nueva discusión sobre el sistema político, una más sustantiva, que parece que no tuvo lugar en la Convención. La opción que hubiera sido mucho más lógica -un régimen semipresidencialista- desapareció muy rápido de la discusión”.

5. Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)

Lo mejor

“La mantención del régimen presidencial de gobierno (aunque el sistema político propuesto tiene graves problemas)”.

Lo peor

“Se trata de una propuesta de nicho, que excluye a los contrarios al aborto, desprotege la provisión mixta educacional, establece una plurinacionalidad muy problemática, etc. Todo esto (y más) impide articular un pacto constitucional políticamente transversal, de vocación mayoritaria y alcance nacional”.

Lo que se podría mejorar

“La Corte Constitucional. Se puede mejorar en el sentido de que si bien es bueno que exista un órgano de justicia constitucional, cabe perfeccionar su sistema de nombramiento y sus atribuciones”.

6. Fundación para el Progreso

Lo mejor

“El tratamiento de datos personales, creemos que nada más. Ni siquiera la protección de la naturaleza o el buen espíritu descentralizador son buenos, porque se solucionaron mal y no conversan bien con el resto del texto”.

Lo peor

“Un sistema político diseñado para crear conflicto; un sistema y Consejo de la Justicia nuevo, politizado y con muchos poderes y, finalmente, incentivos para que las autonomías —ya sean territoriales, comunales y regionales— se peleen constantemente con el gobierno central, además de entre ellas cuando se superpongan”.

Lo que se podría mejorar

“¿Lo mejorable? Todo, pero muy difícil, si no imposible, de hacerlo ya. La oportunidad estuvo en la Convención y se desaprovechó, a pesar de las incontables advertencias e innumerables indicaciones correctoras rechazadas”.

7. Fundación Jaime Guzmán

Lo mejor

“Lo más destacable nos parece que es la constitucionalización de la protección de los datos personales. Es un positivo avance para los tiempos que corren, que hacen tan difícil la privacidad. Pero ese aspecto positivo no parece suficiente para salvar un muy mal texto en líneas generales”.

Lo peor

“Pasamos de un primer artículo que habla de la persona y la familia a uno que dice que ‘Chile es un Estado’. Esto puede verse en la exclusión del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y del concepto de deberes , en la consagración del derecho al aborto libre sin objeción de conciencia, o en la exclusión de una verdadera libertad de elegir en materia de salud o previsional, por ejemplo”.

Lo que se podría mejorar

" Es clave abandonar , por ejemplo, conceptos como la plurinacionalidad o derechos de la naturaleza, y hablar de reconocimiento y protección (...). También mejorar las herramientas para restablecer el orden público, cuestión que hoy urge en Chile, e incorporar elementos como la modernización del Estado”.

8. Ideas Republicanas

Lo mejor

“Hay diversas materias que la propuesta constitucional considera que son innovaciones en materia constitucional y que pueden servir como base para futuras discusiones, pero (...) incorpora condicionamientos y ambigüedades . La propuesta es estructuralmente mala y no es posible rescatar nada razonable cuando tiene fallas tan gravitantes”.

Lo peor

“Divide a los chilenos a partir de una interpretación ideológica y falsa de la historia de Chile al instalar la idea de la plurinacionalidad. Racionaliza el poder político de manera autoritaria, otorgando un poder exagerado e incontrarrestable a una asamblea con amplias potestades, sin contrapesos institucionales. Una organización del Estado administrativa y territorialmente disfuncional. No garantiza un sano pluralismo social”.

Lo que se podría mejorar

“Reconocer a la persona y la familia como centro de la actividad del Estado y a todos los chilenos como iguales, sin distinciones ni privilegios según etnias. Explicitar el terrorismo como contrario a los derechos humanos. Establecer una división territorial conforme a nuestra tradición político-administrativa (...)”.