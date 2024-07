Manuel Monsalve: “No es bueno para el ejercicio de mis funciones tener diferencias públicas con quien te asesora”

Durante la tarde del miércoles de la semana pasada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se sorprendió al ver que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, estaba desde su sede criticándolo públicamente por el despido del asesor de su cartera, el histórico comunista Juan Andrés Lagos. En esa ocasión Carmona acusó a la autoridad de haber anunciado su salida por la prensa.

El motivo de la sorpresa era que el día anterior Monsalve le había dado las explicaciones del despido en su oficina. Además, en La Moneda para nadie era un secreto la incomodidad que existía por las múltiples declaraciones de Lagos en temas de contingencia, como su apoyo al alcalde Daniel Jadue -quien está en prisión preventiva- y también su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Fui muy explícito”, dice el subsecretario a propósito de cómo le comunicó la salida a Lagos.

¿Cuál es el motivo de la salida de Juan Andrés Lagos?

Creo que hay dos ámbitos. Los asesores tienen que ayudar a que el trabajo de la autoridad se pueda llevar a cabo de la manera más expedita posible, con los menores contratiempos posibles, y eso no estaba ocurriendo adecuadamente. Algo para mí muy importante es reiterar que cuando las personas dependen directamente de mí, siempre antes de contratarlos hablo con ellos, y siempre cuando por algún motivo decido terminar esa relación, siempre los llamo a mi oficina, hablo con ellos y les informo que esa relación va a terminar.

¿Por qué el asesor hacía su tarea menos expedita?

Yo cumplo una labor de vocería en materia de seguridad. Creo que es relevante para el país porque estoy a cargo de las policías. Y creo que no es razonable, no es prudente, no es bueno para el ejercicio de esas funciones tener diferencias públicas con quien te asesora.

¿Por qué en el PC dijeron que no sabían? ¿Fue poco explícito en el despido?

Fui muy explícito. Los motivos por los cuales la directiva del PC, que legítimamente tiene derecho a pedir opinión, emitió las opiniones, es una respuesta que tienen que entregar ellos.

¿Le pareció imprudente la salida mediática del PC? Usted es una autoridad de gobierno y lo están cuestionando.

Creo que el PC tiene el derecho a hacer declaraciones y entregar opiniones políticas. Yo creo que los motivos y la formas en que actué fueron muy claros.

¿Cree que cometió algún error a propósito de la salida de Lagos?

Yo creo que ejercer la autoridad en el marco legal, y conversando oportunamente con las personas, no constituyen un error.

¿Y habló con Lautaro Carmona?

No.

¿Le había avisado al Presidente que iba a salir Lagos?

Siempre informo de las decisiones que tomo en el momento correcto.

¿O sea, se le dijo al Presidente?

Yo no hablo directamente con el Presidente, pero evidentemente cuando uno toma decisiones, tiene la precaución de informar a su jefe jerárquico, tanto la ministra del Interior como a Presidencia.

Me imagino que se hizo el control de daños de lo importante que era para el PC la salida de uno de sus dirigentes históricos...

Es que en materia laboral creo que no es bueno hacer distinciones. Uno contrata asesores, no contrata roles políticos. Todos los asesores tienen el mismo rol y están sujetos a la confianza de la autoridad, que en este caso es el subsecretario del Interior.

¿Y era importante su rol en materia de seguridad pública?

Uno se asesora para ampliar su visión, respecto a la evaluación y el análisis de escenarios que enfrenta el país, y tener visiones distintas que puedan ampliar la mirada que uno tiene siempre es importante.

¿Le pidieron su salida desde el Socialismo Democrático por sus declaraciones?

No, vuelvo a insistir que esta decisión la tomo yo.

¿Y qué opina de que en el PC hayan dicho que cedió a las presiones de la derecha?

Creo que también es no conocer la historia de las personas. Son decisiones estrictamente que tienen un solo objetivo: la subsecretaría funciona para resolverles los problemas a los chilenos en materia de seguridad y todas las decisiones tienen solo ese fin.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Foto: Mario Téllez.

La semana pasada hizo dos cambios más: la jefa de la división de Seguridad Pública y el jefe de la división de Gestión y Modernización de las Policías. ¿Por qué los hizo?

Estimé que este era un momento adecuado para hacer esos ajustes y procedí a hacer efectivamente los tres cambios.

Las dos divisiones son contrapartes de las policías. ¿Requeriría el gobierno reforzar el vínculo con ellas?

La verdad es que nuestra relación de diálogo de trabajo y de colaboración con la policía es yo diría excelente. Esto no tiene que ver con fortalecer la relación con la policía, esa relación es fuerte.

¿Le habían había pedido el Presidente u otras autoridades hacer estos cambios?

No, fue absolutamente una iniciativa mía.

El “entusiasmo” por el ministerio de Seguridad

Mientras hace cambios en su equipo, en el Congreso y en el oficialismo dicen que va a renunciar en octubre para ser senador. ¿Le han ofrecido ser candidato?

El único ofrecimiento que yo he aceptado es ser subsecretario, hace ya mucho tiempo. Me voy a mantener en el cargo mientras el Presidente tenga la confianza depositada en mí. No tengo tiempo para analizar escenarios.

¿Y si el Presidente le pidiera acompañarlo hasta el final?

Insisto, mi cargo está a disposición del Presidente.

En pocos meses, si se tramita en el Congreso, se va a crear el Ministerio de Seguridad, un hito político para el país. ¿Le interesaría ese cargo?

Estoy muy comprometido con las tareas que el Presidente me ha encargado, que no son solo seguridad, pero evidentemente el núcleo central del rol de la subsecretaría es en materia de seguridad. Y por supuesto, si es que en algún momento el Presidente considerara entregarme confianza con un cargo de esa naturaleza, por supuesto lo haría con mucho entusiasmo y mucho compromiso.

¿Y cómo va el proceso del Ministerio de Seguridad?

Todavía no sale del Congreso. La delincuencia no se enfrenta con promesas y Chile no tiene tiempo para esperar promesas. Requiere estrategia, y esas son decisiones que hay que tomar hoy día. Todos conocen el esfuerzo que el gobierno y la ministra han hecho para poder transformar ese proyecto en ley. Decisiones como la creación del ministerio, como el levantamiento del secreto bancario, son importantes. Yo esperaría que todos los liderazgos del país, que influyen en la toma de decisiones, del oficialismo y de la oposición, contribuyeran a que esas decisiones se tomarán hoy día.

Se ha enfrentado en discusiones públicas con Evelyn Matthei. ¿Cree que ella no está colaborando en el objetivo que dice?

Aspirar a gobernar es legítimo en democracia. Pero creo que esa aspiración legítima no puede estar por sobre la tarea inicial de la política que es resolver los problemas urgentes del país en el menor tiempo posible. Pues el nuevo gobierno va a asumir en marzo de 2026, en 20 meses más. ¿O sea la oposición va a esperar a 2026 para ayudar a resolver los problemas de Chile? Hoy día sus liderazgos los conocemos, su representación parlamentaria también, son una fuerza política importante en Chile, y uno espera que contribuya a resolver problemas.

¿Es conveniente para el país que se especule que las dos autoridades del Ministerio del Interior puedan renunciar en octubre?

Vuelvo a insistir en esta materia. Nuestros cargos están a disposición del Presidente.