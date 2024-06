La secretaria general UDI, María José Hoffmann, es la carta gremialista para ser gobernadora en Valparaíso. El tema generó tensiones con RN, que levanta al exdiputado Luis Pardo.

Por lo mismo, en esta entrevista Hoffmann anuncia que dejará momentáneamente su puesto en la directiva ante los cuestionamientos de que es candidata y, a la vez, negociadora de los nombres de los postulantes para los comicios de este año.

¿Cuál es su diagnóstico del estado de las negociaciones?

Las primarias reafirmaron nuestra convicción democrática. Por supuesto que nos hubiese gustado ganar más. Probablemente, una de las más dolorosas fue perder Lo Barnechea, pero sería injusto poner todo el foco ahí. Nuestro balance es positivo: ganamos ocho y no hay que equivocarse en sobredimensionar lo que pasó. Porque al final los resultados son bastante parejos.

Se le critica que la UDIresultó derrotada frente a RN.

Las primarias no son para medir fuerzas de partido, sino que son una forma de ordenar, para dar un cauce a la unidad. No debe ser visto como una medición interna, sino como la necesaria unidad para derrotar con un solo candidato a la izquierda. Los números matemáticamente son bastante parejos. Nuestro balance es absolutamente positivo.

La exministra Marcela Cubillos dijo que “se ve poca capacidad de respuesta y autocrítica de la directiva de la UDI ante los malos resultados electorales”.

Yo respeto todas las opiniones. Entiendo la mirada que pueda tener desde el área del sector oriente, pero insisto, siempre hay espacio para la autocrítica, ha sido una muy buena negociación, hemos mantenido el espíritu de coalición desde el primer día. Viene la parte más difícil, probablemente, de la negociación, y no contribuyen los análisis catastrofistas cuando los resultados no son malos.

¿Cuál es la autocrítica?

Podríamos haber impulsado más primarias. Quizás son el mejor mecanismo para definir el candidato, porque lo elige la ciudadanía. En el fondo, quizás debimos haber hecho un esfuerzo más grande.

La UDI perdió Las Condes y Lo Barnechea, entregaron Santiago a RN, y ahora bajaron a Isabel Plá. ¿Por qué han cedido tanto?

Sobre Isabel, fue una decisión de ella, y es un gesto que quiero valorar muchísimo. La búsqueda de la unidad no puede ser solo un discurso, sino que se traduce en acciones concretas. Ella quiere evitar divisiones que debilitan a la oposición. Se ha dado un escenario donde RN es más fuerte en capitales regionales y la UDI en gobernaciones regionales. No fue una estrategia planeada, sino que se ha dado. Eso para mí, en ningún caso, es ceder.

Hay quienes dicen que la UDI paga costos más altos por tener a la candidata presidencial mejor evaluada, Evelyn Matthei.

Sin duda que ser el partido de la candidata presidencial nos obliga a tener una mayor responsabilidad en este proceso. Eso no significa, en ningún caso, renunciar a llevar candidatos en comunas determinadas, sino que ser más conscientes de buscar los mejores mecanismos. En la UDI estamos cuidando mucho la figura de Matthei en términos de que no es parte de las negociaciones, pero sí nos ayuda muchísimo a entusiasmar a nuevas candidaturas. Sí, es verdad, hay una mayor responsabilidad, pero tanto RNcomo la UDIhan tenido ese mismo espíritu de entender que tenemos que lograr la mejor negociación.

¿Si no se logra un buen resultado municipal dañará a Matthei?

Esta es una elección importante en sí misma. No es solamente una plataforma para la presidencial. Es un error verlo así. Por supuesto que influye, pero lo que estamos trabajando, sobre todo con el programa Chile desde las Comunas, tiene más bien que ver con las realidades propias de cada comuna. Pero no tenemos derecho a farrearnos la oportunidad de ser gobierno.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, al anunciar la bajada de Plá dijo que esperaba “reciprocidad” de otros partidos. ¿Faltan más gestos de ellos?

Estamos entrando en una etapa donde efectivamente los gestos van a ser muy necesarios. No le daría el sentido de que el gesto de Isabel es por otra candidatura. Tiene que ver con la necesaria generosidad para no dar paso a divisiones. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a hacer gestos. Y también debiéramos entrar en un momento donde todos entendamos la importancia de la unidad. Acá hay un ejemplo que ha dado Isabel Plá y esperamos que se replique en otras comunas.

RN promueve a Pardo y la UDI dice que usted es más competitiva.

RN tiene todo el derecho de insistir cuando cree que tiene un buen candidato. El punto es que no debe existir ninguna imposición, sino que métodos objetivos. Ellos tienen un gran candidato. Yo también me considero una candidata muy competitiva. He salido tres veces electa, con primeras mayorías. Me siento muy reconocida en mi región. Y no tengo ninguna duda de que vamos a encontrar el mejor mecanismo.

Republicanos dio un portazo a apoyarla a usted.

Respeto la estrategia del Partido Republicano, creo que ha habido un cambio en el tono. Tengo la impresión de que ellos también valoran la unidad. No comparto el hecho de ir divididos en las gobernaciones. Y espero que una o dos semanas antes de la inscripción, si hay un candidato -republicano, UDI o RN- que puede ganar en primera vuelta, existiera un gesto.

A usted se le cuestiona ser secretaria general y candidata a la vez.

En ninguna otra región el octubrismo adquirió tanto poder como en Valparaíso. Tenemos el deber de darle una esperanza a ese cambio. Yo voy a asumir este desafío de candidata a gobernadora, como lo hago siempre, con todas mis fuerzas. Por otro lado, la UDI necesita una persona que esté 100% concentrada, tal como lo he hecho yo estos cuatro años como secretaria general. Y el salir a dar una pelea emblemática implica estos meses tener una subrogancia en esta tarea. La UDI necesita una persona concentrada al 100%, por lo que de momento dejaré la secretaría general.

¿Cómo administrar el fuego amigo?Rodolfo Carter la criticó por no apoyar a su candidato, Daniel Reyes, en La Florida.

Las personas que me conocen saben que yo soy directa, y eso a veces puede caer mal. Hubo información cruzada. No vale la pena profundizar en esta polémica. No necesitamos peleas ni menos tratos de enemigos. Doy por superada esta semana de críticas.

La UDI tendrá internas en diciembre y la directiva espera darle continuidad a su proyecto. Se dice que usted quiere ser presidenta.

Espero ser electa gobernadora. Así que es un poco más difícil. Pero es una conversación que no hemos tenido. Yo creo que el cambio generacional llegó para quedarse. Sin duda que necesitamos la colaboración de todos. Hemos tenido siempre el cariño y el apañe de nuestros fundadores, pero hoy no es el minuto.