“No todo desarrollo tecnológico es progreso. Y creo que es muy importante que lo entendamos”, advierte Nuria Oliver, ingeniera española que hoy, en el boom de la atención, expectativas, esperanzas y temores desatadas por las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial generativa, se ha transformado en una de las voces más consultadas. La especialista, una reconocida líder en big data e Inteligencia Artificial (IA), quien desde hace más de dos décadas trabaja en diferentes líneas de investigación en el tema. Su trabajo no sólo permite explorar la naturaleza de la nueva realidad, donde la relación entre el mundo biológico y el mundo digital será definitivamente distinta; también permite reflexionar sobre cómo nuestros principios en torno a la educación, al mercado laboral y el modelo productivo y a fin de cuentas nuestra propia identidad humana está por cambiar o al menos se verá fuertemente interrogada.

Por eso, Nuria Oliver ha fijado un principio orientador en su trabajo: poner el bien social en el centro de todo. Es también un llamado a la acción, a la organización y movilización social contra lo que ha llamado un “falso determinismo tecnológico”, donde los ciudadanos supuestamente tenemos que aceptar que las cosas son y serán invariablemente como se nos presentan. Que el dominio creciente de unas pocas empresas tecnológicas en Estados Unidos y China es inevitable y simplemente tenemos que confiar en que las cosas se harán relativamente bien. O que los desarrollos tecnológicos que nos hacen y harán la vida mejor en tantas áreas tendrán inevitablemente un incontrolable lado negativo.

Parte de sus iniciativas las ha canalizado creando la Fundación Ellis Alicante para la Investigación en Inteligencia Artificial centrada en la Humanidad. Oliver es además una incansable conferencista abogando por poner al ser humano como centro y prioridad de todo verdadero desarrollo.

Inteligencia Artificial

Esta entrevista se realizó en Valencia, España, lugar al que La Tercera fue invitada la semana pasada para asistir al V Encuentro Internacional de Rectores de la red Universia de Banco Santander, donde participaron más de 700 líderes universitarios de todo el mundo. Oliver estuvo en el panel “La contribución de la Universidad a la revolución tecnológica”.

Usted ha planteado la necesidad de una movilización social contra el “falso determinismo tecnológico”. ¿Cómo fue tomando forma esa idea?

Soy ingeniería de telecomunicación en España, tengo un doctorado en inteligencia artificial en MIT, y toda mi vida desde antes de hacer el doctorado, he creído y sigo creyendo en el inmenso potencial que tiene la tecnología para ayudarnos y eso ha sido lo que he dedicado mi vida profesional. Sin embargo, a lo largo de estas décadas también he podido ver cómo la tecnología no necesariamente está siendo desarrollada y está siendo desplegada y está siendo utilizada para ayudarnos, o teniendo el bienestar humano o el bienestar del planeta como el principal valor. Y por eso he sentido que era el momento de crear una fundación, esta fundación, El empujar y contribuir al máximo a esta visión y crear alternativas a este falso determinismo tecnológico donde quizás solo hay una posible tecnología y un posible camino, cuando en realidad hay muchos caminos que podíamos elegir y yo creo que lo que deberíamos invertir y a lo que deberíamos expirar siempre es a crear tecnología que nos ayude, que realmente nos ayude, inteligencia artificial para ayudar a las personas combinado con el ser testigo como el resto de personas del planeta de que la tecnología no necesariamente ahora mismo está siendo creada para el servicio de la humanidad.

Propone una especie de doble juego: jugar dentro y con las herramientas de la tecnología para generar una postura demandante a la tecnología…

Sí, creo que esto es muy importante este punto que mencionas porque si recordamos La segunda revolución industrial surgió el movimiento ludita, donde había colectivos que quemaban las máquinas de las fábricas y que eran totalmente anti tecnología. Realmente necesitamos la tecnología. La tecnología ha acompañado y forma parte del progreso humano y de la evolución humana, y nos ha permitido sobrevivir como especie desde que existimos como especie. Y lo mismo sucede ahora. Nos enfrentamos a inmensos retos en el siglo XXI artificial para abordarlos. Entonces la cuestión no es “paremos la tecnología, dejemos de invertir en tecnología”, no. La cuestión es, orientemos el desarrollo tecnológico para que realmente represente un progreso, aceleremos el abordaje de los grandes retos del siglo XXI, porque por una parte parece que el desarrollo tecnológico va muy rápido, pero por otra parte no estamos avanzando en lo que realmente importa, que son los grandes retos. ¿Cómo podemos alinear aún más ese desarrollo tecnológico para que realmente nos ayude?

Inteligencia Artificial. Foto: Pixabay.

Usted ha destacado la necesidad de ponernos de acuerdo como sociedad sobre qué queremos, cuáles son nuestros propósitos…

No hay sociedad más vulnerable y sociedad más fácilmente manipulable que una sociedad ignorante. Y por eso es fundamental que todos y todas nos sintamos competentes en tecnología y en inteligencia artificial para que no pensemos que es algo tan distante a nosotros, que es algo tan desconocido que delegamos el desarrollo a terceros. No podemos vivir sin la tecnología. Todo el mundo ahora mismo tiene acceso a la tecnología. Hay más personas en el mundo que tienen acceso a un teléfono móvil que personas que tienen o que tienen acceso a retretes. Sin embargo, muy pocas personas se sienten empoderadas como para entender que pueden usar esa tecnología para resolver sus problemas, o que pueden usar esa tecnología como un elemento para la transformación social.

Cómo cree que los políticos y tomadores de decisiones están lidiando o deberían lidiar con esto?

Es muy importante la educación también de nuestros representantes políticos porque tienen que tomar decisiones que son de gran calado a nivel social y donde también la ciudadanía debería poder depositar la confianza. Es preocupante que en muchos de los programas electorales el tema tecnológico no tenga un lugar quizás más importante más primordial entendiendo que estamos de base tecnológica, pero creo que tienen un papel muy importante que jugar y creo que deberíamos exigir que nuestros representantes políticos fuesen conocedores con un cierto nivel de profundidad de la tecnología del momento.

¿Cómo ve que está empalmando esta gran revolución de la inteligencia artificial revoluciones como la ingeniería genética o la computación cuántica?

Efectivamente, la transformación es muy profunda y por eso creo que tiene que venir acompañada de un gran debate, porque en muchos aspectos está impactando la esencia de lo humano. La ingeniería genética es un ejemplo, la inteligencia artificial es otro ejemplo. Podemos redefinir lo que es el Homo sapiens, y creo que eso es algo que, al menos, todos y todas deberíamos tener una voz sobre qué tipo de Homo sapiens queremos. No tengo las respuestas, pero muchas veces haciendo las preguntas adecuadas se encuentran las respuestas también.