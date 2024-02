“¿Qué tan orgulloso/a está usted de Chile?”: Orgullo por el país alcanza máximo nivel en cinco años

Su naturaleza diversa, la calidad de sus productos y la resiliencia de sus habitantes son aspectos de nuestro país históricamente valorados por los chilenos. Sin embargo, este año apareció una nueva razón de orgullo: los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El evento convirtió –durante cinco semanas- al país en el epicentro del deporte continental y ayudó a que el 2023 se consagrara como el año en que los chilenos sintieron más orgullo del país, al menos desde que hace cinco años la Fundación Imagen de Chile comenzó a medir esa variable en el estudio Orgullo País.

Durante los años en que se ha realizado, la encuesta —aplicada a chilenos mayores de 18 años residentes en el país— ha evidenciado cómo los procesos por los que atraviesa el país influyen en la percepción de los ciudadanos. El estallido social, la pandemia, catástrofes naturales, procesos electorales e iniciativas gubernamentales son algunos de los eventos que parecen haber afectado en los altibajos del orgullo hacia Chile y a ser chileno, desde 2019 hasta la fecha.

Un 46% de los 3.205 chilenos consultados en la última medición manifestó sentir un alto nivel de orgullo hacia Chile, máximo histórico que se antepone al 37% alcanzado el año anterior y muestra una completa recuperación de su punto más bajo (30%) tras el estallido social. “Pese a no haber transcurrido tanto desde 2019, los chilenos vemos que el país está saliendo adelante. Con dificultades, pero con perseverancia”, reflexiona Rossana Dresdner, directora ejecutiva de Imagen de Chile.

Dresdner destaca más motivos de este incremento: “Ambos procesos constituyentes reflejan una firmeza institucional que los chilenos valoran y cuidan. Hoy Chile está siendo destacado internacionalmente por su seriedad, consecuencia y empuje. Eso influye en el orgullo por el país y los Juegos Panamericanos reflejaron esa capacidad de ponerse de pie”.

El estudio realizado en conjunto con la Dirección de Estudios Sociales UC reveló que, por su parte, el orgullo de ser chileno alcanzó su peak post 18 de octubre (71%) y sólo un año después -tras la crisis de la pandemia- se fue a pique: sólo 5 de cada 10 chilenos manifestó estar muy orgulloso de serlo. Desde ahí se ha recuperado progresivamente y llegó a un 63% en 2023.

La crisis sanitaria tuvo efectos similares en la percepción ciudadana en países vecinos, asegura Dresdner. “Nuestros estudios de esa época en Colombia, Argentina, Perú y Brasil, arrojan una merma en este tipo de apreciaciones personales. Es decir, hay sentimientos o estados de ánimo que traspasan fronteras y responden más bien a una coyuntura mundial”, explica.

La trayectoria del orgullo por Chile y el orgullo de ser chileno ha sido distinta con el tiempo, siendo el estallido social el momento en el que más se distanciaron. Para la directora, esto está en que apuntan a ámbitos distintos: el primero se refiere a un componente objetivo, asociado a lo institucional, mientras que el otro se refiere a una parte emocional asociada a eventos del país como resiliencia, esfuerzo o alegría.

“Dada el alza del orgullo manifestado por Chile –que finalmente indica una confianza en el país– esperamos que el orgullo por ser chileno también se vaya recuperando con el tiempo. Es decir, que la gente vuelva a sentir confianza de manera personal. Y a sentir más confianza en el futuro”, expresa la directora sobre la relación entre ambas variables.

Iniciativas valoradas

“Tiene una naturaleza atractiva” con 93%, “exporta productos de calidad” con 91%, “sale adelante de las adversidades” con 86% y “es reconocido por su capacidad de observación astronómica” con 83%, son los aspectos valorados por la mayor cantidad de chilenos. Pero no solo resaltan aspectos positivos: la inseguridad y la inestabilidad económica aparecen con un 73 % y 54 % respectivamente.

Desde Imagen de Chile destacan la percepción país en temas como la ecología y la democracia, consultados por primera vez en esta última versión. “Vemos un alto porcentaje de acuerdo con las frases “colabora con mitigar el cambio climático” (62%), “su sistema de elecciones democráticas es transparente” (66%) y “es estable democráticamente” (53%)”, menciona su directora.

Ante la pregunta “¿Has escuchado hablar de estas iniciativas?”, los Juegos Panamericanos tuvieron el mayor conocimiento con un 96%, seguido del desarrollo de energías renovables con 88% y la producción de litio, conocida por un 81% de los chilenos.

La historia continua más abajo

Más sobre Orgullo País

Santiago 2023 se coronó como la iniciativa que más orgullo genera entre los chilenos con un 75%. Un 67% de los encuestados manifestó sentir un “alto orgullo” por el uso de energías renovables, un 64% por la protección de áreas marinas y un 62% por la astronomía.

“Difícil no valorar”

“Santiago 2023 fue un hito deportivo que nuestro país no veía desde el mundial del 62″, dice Dresdner sobre la valoración de los juegos. Este evento “mostró que, pese a varios años duros, Chile puede organizar, construir y tener un desempeño de primer nivel. Los turistas que nos visitaron valoraron el país, muchos de ellos se sorprendieron por sus avances. Creo que nosotros también nos sorprendimos con eso, porque no somos muy buenos para valorar lo que tenemos”, dice.

La directora ejecutiva recalca, además, que este hito deportivo evocó un factor emocional para los chilenos: “Recintos llenos con personas de todas las edades apoyando a nuestros deportistas, vibrando con el esfuerzo y por la notable cantidad de medallas alcanzadas. Fue un entusiasmo transversal, logros, alegría, celebraciones de todos. Y orgullo”.

La valoración de los juegos también vino de fuera. Agencia EFE mencionó que “las medallas de Santiago 2023 serán únicas y con un corazón de cobre”, en referencia a la creación artesanal de las preseas. El periódico mexicano Milenio, valoró su enfoque ecológico: “Huella de carbono, la otra competencia en Juegos Panamericanos 2023″. La agencia France-Presse, por su parte, destacó la venta de “medio millón de entradas en apenas una semana”.

“Es difícil no valorar enormemente los juegos Santiago 2023″, concluye la directora a partir de sus repercusiones. Sobre el legado de los juegos para los chilenos, “despertar el interés en el deporte de nuevas generaciones” con un 74% y la “capacidad nacional y regional de organizar eventos deportivos de mayor complejidad (como JJOO)” con 62% fueron los principales.

Si bien Santiago 2023 fue el aspecto que más orgullo generó en 2023 “no es que los niveles de orgullo hayan aumentado sólo por los juegos”, asegura Dresdner. “Si bien pueden existir eventos que influyen en cómo se comporta, el orgullo colectivo es algo que se construye en el tiempo y esperamos que la tendencia se mantenga”, dice.

Chile frente a Latinoamérica

Al solicitarle a los encuestados nombrar los dos países de la región que mejor cumpliesen ciertos atributos, Chile fue el país más mencionado en temas como desarrollo científico y astronómico, calidad de sus productos y de sus profesionales y estabilidad democrática.

“Cada uno de esos atributos no es un regalo, sino fruto del trabajo de muchos chilenos a lo largo de años”, opina Dresdner y asegura que, “si los chilenos están conscientes de los avances que el país está haciendo a nivel nacional e internacional, es porque, de alguna manera, son avances que los estamos logrando entre todos”.

Del resto de países de la región, Brasil fue valorado por su desempeño económico, atractivos turísticos y su capacidad de organización de eventos. De Argentina destacó su promoción de los derechos humanos y de género y Perú fue nombrado por su desarrollo cultural y patrimonial.

La estabilidad democrática es un atributo que llama la atención: aunque no se destaca en particular, al compararnos con países vecinos aparece como uno de los aspectos más favorables del país. Para la directora, es porque “existe la opinión de que, pese a tener la tercera democracia mejor evaluada de la región, hay aspectos que mejorar. Somos exigentes con nuestra democracia y eso me parece muy, muy valorable”.