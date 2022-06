Reforzar liderazgo en DD.HH: La apuesta de Boric en su primer foro multilateral

El lunes en la noche el Presidente Gabriel Boric aterrizará junto a sus principales colaboradores y la canciller, Antonia Urrejola, en la ciudad de Los Ángeles, California. En compañía también de su ministro de Economía, Nicolás Grau, el Mandatario dará inicio a la que será su primera participación en una instancia de carácter multilateral -desde que asumió el cargo en marzo- en la IX Cumbre de LasAméricas.

La antesala del evento ha estado marcada por la exclusión que el anfitrión -Estados Unidos- hizo a los países de Venezuela, Nicaragua y Cuba, argumentando que son dictaduras y que no respetan la democracia y los derechos humanos. En ese marco, Chile -a través de la canciller Urrejola y el propio Boric- ha jugado un rol para insistir en que los vetos en esta materia han demostrado no ser la mejor receta y que la ausencia de sus representantes “debilita” el foro.

La propia canciller reconoció hace algunos días ese escenario, el que podría agudizarse ante la posibilidad de que otros países se bajen e insistan en lo que se ha denominado un intento de “boicot” a la cumbre. Mientras que el líder de México, Andrés Manuel López-Obrador, mantiene en duda si concurrirá, otros países, como Brasil, han cedido ante la presión y ya confirmaron asistencia.

Es bajo ese cuadro que Boric llegará a Los Ángeles, tras un corto paso por Canadá, donde se reunirá con el primer ministro, Justin Trudeau. Así, la cumbre, según reconocen en el gobierno, podría ser una plataforma para afianzar el liderazgo del Mandatario en materia de derechos humanos, lo que será una de sus principales apuestas.

El hecho de que Boric represente a la izquierda, pero que, asimismo, haya condenado claramente los regímenes de Venezuela y Nicaragua -diferenciándose de sus pares como Alberto Fernández (Argentina)- es algo que ya ha despertado interés en otros países de la región, los que han solicitado sostener diversas bilaterales con el Mandatario en el marco de la cumbre.

“El liderazgo del Presidente está en su capacidad de diálogo. Representa una izquierda democrática, con un sello en materia de derechos humanos. Un liderazgo basado en un diálogo sin exclusiones, más allá de las ideologías de los gobernantes de turno, donde el gobierno busca generar una agenda común en los temas que nos afectan a todos”, dijo Urrejola a La Tercera.

De hecho, el Jefe de Estado incluiría el tema en los ejes de su discurso que hará en el pleno que congrega a los líderes de la cumbre, pero, además, ya confirmó su participación en una actividad paralela organizada por el Burkle Center for International Relations sobre “Salvaguardar la democracia en las Américas: cómo fortalecer la Carta Democrática Interamericana”. En esa actividad, se espera que intervenga con énfasis en la proyección de la imagen internacional de Chile a partir de política exterior feminista y el proceso constituyente.

Otra apuesta del frenteamplista, dicen en el Ejecutivo, está enfocada en liderar una solución coordinada para la crisis migratoria que afecta a los países del hemisferio. De hecho, la Cancillería chilena viene preparando hace semanas una declaración en la materia, en la que -según ha dicho públicamente Urrejola- se espera que todos los países puedan asumir un compromiso de colaboración al respecto. Ese será uno de los temas cruciales de la bilateral que sostendrá Boric con su par de Estados Unidos, Joseph Biden.

Hasta ahora, el Mandatario también confirmó su participación en el lanzamiento de la coalición denominada Américas por la Protección del Océano y en el panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, evento paralelo al encuentro, organizado por empresas estadounidenses y multinacionales.