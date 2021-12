Boric: Su rechazo a proyectos de seguridad

El jueves, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, marcó uno de sus principales hitos en el marco de la campaña de segunda vuelta. En la comuna de San Bernardo, el diputado por Magallanes presentó su agenda de propuestas para enfrentar el narcotráfico. Esto, en el marco de la búsqueda de su comando de atacar uno de sus flancos más complejos: la seguridad.

El tema, sin embargo, no ha sido fácil para el parlamentario frenteamplista. Desde la misma noche de la primera vuelta -en que el diputado de Convergencia Social quedó dos puntos por debajo de su adversario del Partido Republicano, José Antonio Kast- el abanderado de Apruebo Dignidad dio un giro en su discurso de seguridad, una materia que fue clave para el resultado del exdiputado UDI.

En ese contexto, en el equipo del frenteamplista definieron reenfocar comunicacionalmente la campaña con el fin de instalar que su alternativa también ofrece respuestas en materia de delincuencia y narcotráfico. Y, además, para contrarrestar las críticas de su adversario, quien levantó su campaña con un duro énfasis en seguridad. De hecho, el propio Boric ha hecho su autocrítica en esta materia.

“La gente quiere seguridad, por cierto, la gente quiere certezas, y por eso nosotros hemos incorporado en esta segunda vuelta un mayor énfasis en este tema. (...) Nos equivocamos en no hacerlo antes”, dijo esta semana en una actividad con la comunidad evangélica.

Pese a este giro, la historia del parlamentario en esta temática es motivo de cuestionamiento de sus adversarios. Sobre todo por su postura frente a los proyectos tramitados en el Congreso, como el indulto a los presos en el contexto del estallido social, al que le ha ido restando apoyo en la campaña.

“Yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado”, sostuvo Boric el 24 de noviembre. Meses antes había manifestado que no tenía “reparos” con la iniciativa que se encuentra en el Senado.

Pese a que nunca ha tenido que votar esa iniciativa en particular, en su trabajo legislativo reciente el diputado ha rechazado o se ha abstenido respecto de proyectos que buscan legislar sobre materias que hoy forman parte de su plan de gobierno.

Uno de ellos es el proyecto que planteaba una modificación a la ley de control de armas, con el fin de sancionar la fabricación, comercialización y el uso de fuegos artificiales. En esa oportunidad, en septiembre de 2020, el hoy candidato rechazó la iniciativa.

No obstante, esa misma materia fue uno de los puntos que incluyó en la agenda de lucha contra el narcotráfco. “Vamos a controlar de una vez por todas el uso de fuegos artificiales, todos saben en las poblaciones dónde está la droga, cuándo llega, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido detener”, sostuvo el jueves.

Otro ejemplo es el proyecto que presentó el gobierno a fines de diciembre de 2020, que busca aumentar la pena asociada a los delitos de crimen organizado y modernizar las técnicas para enfrentarlos, el que está en segundo trámite en el Senado. Pese a que esa materia está incluida en el programa de gobierno y ha sido un foco del discurso reciente del candidato, en esa ocasión el diputado se abstuvo en la votación de esa iniciativa.

No obstante, el parlamentario ha aprobado otras iniciativas emblemáticas de este gobierno en materia de seguridad, como el proyecto STOP que buscaba implementar un sistema táctico de operación policial. El frenteamplista respaldó el proyecto en diciembre de 2018, aunque se abstuvo durante el último trámite en 2021.

Pese a todo esto, el foco principal del apartado de seguridad en el plan de gobierno de Boric apunta a generar una nueva institucionalidad, con la creación de un “Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana” y separando esa área de la actual cartera de Interior. Asimismo, también se propone una “reforma estructural” a Carabineros y una nueva Ley de Drogas.

Saqueos y violencia

Otro motivo de crítica para Boric son las explicaciones que dio tras aprobar, en general, el denominado proyecto de “ley antibarricadas”.

En el marco de la crisis social de 2019, el parlamentario fue cuestionado duramente por sectores de la izquierda, quienes lo acusaron de haber apoyado la “criminalización de la protesta social”. Al refutar esos cuestionamientos, el parlamentario justificó el uso de barricadas y explicó que, de hecho, estuvo por rechazar el numeral cuatro de la norma, el que penalizaba “incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos”.

“Las barricadas en el contexto de la lucha social nos parecen legítimas expresiones de resistencia, y aunque para algunos sea impopular defenderlo, lo haremos”, sostuvo en esa oportunidad.

Y pese a que en ese momento defendió el gesto de aprobar en general la iniciativa, luego dijo haberse “equivocado”. “Aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos el daño que han causado a trabajadores/as. La izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intenten criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual”, había dicho antes de subir un

Las iniciativas de género a las que se opuso

“Nosotros lo que buscamos es más protección, más recursos y más derechos para las mujeres”. Esas fueron parte de las palabras que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pronunció ayer en el debate Archi para abordar uno de sus principales flancos: la igualdad de género.

En el comando saben que el tema mujeres es una de sus debilidades, no solo porque en algunas encuestas de opinión marca menos en el votante femenino, sino que también porque ha sido criticado por su propuesta inicial de querer eliminar el Ministerio de la Mujer, de la cual tuvo que retractarse y terminó ofreciendo disculpas.

A eso se sumaron hechos como que un exdiputado electo de su partido emitiera polémicos dichos misóginos y que su rival, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lo suela criticar por esto.

Y si bien Kast ha dado señales como cambiar su programa de gobierno e incluir a más mujeres en el comando, lo cierto es que su trayectoria de 16 años como diputado entrega un esquema de cómo ha pensado sobre estas materias.

Divorcio, píldora y aborto

Fue el 2001 cuando Kast dio comienzo a su historia legislativa, siendo en ese entonces militante de la UDI.

Por esos años se dieron discusiones relevantes en materia de género, como cuando le tocó el 2004 hacerse parte del tercer trámite constitucional de la nueva Ley de Matrimonio Civil, que instauraba por primera vez en Chile la figura del divorcio.

En marzo de ese año, Kast intervenía en la sala oponiéndose a la iniciativa: “Este (proyecto), al igual que en muchos países modernos y democráticos, donde es una realidad desde hace años, sólo nos traerá más fracasos matrimoniales, más pobreza para las mujeres jefas de hogar y muchos más niños con problemas de toda índole”.

De ahí que el diputado en la misma instancia promovía que “se necesitan compromisos duraderos, estables y permanentes, mediante los cuales un hombre y una mujer se unan para toda la vida”.

En el calor de ese debate, Kast también citaba a su referente, el fallecido senador Jaime Guzmán: “A partir de esta eventual ley, comenzaremos a vivir en Chile una lucha permanente en el campo de los valores morales y será necesario, ahora más que nunca, que aquellos que se dicen cristianos se atrevan a defender sus principios e ideales. Si no, como decía Jaime Guzmán, iremos entregando cobardemente terreno a quienes piensan la vida y el mundo al margen de Dios”.

Otro hito que le tocó legislar fue la discusión por la píldora del día después que comenzó el 2009. Por ese entonces, Kast se oponía al proyecto el cual terminó votando en contra en su discusión en general. “¿Acaso no existen otros métodos anticonceptivos? ¿No existen otros métodos no eventualmente abortivos para regular la fertilidad? Aquí tengo decenas de pastillas anticonceptivas; anillos vaginales, que las mujeres deberían conocer y usar, condones, que también se usan. Asimismo, están los implantes subcutáneos, para las personas que no lo saben; las inyecciones mensuales, los espermicidas y los métodos naturales”, decía.

El 2014, al igual que la bancada de la UDI, se opuso a la incorporación de cuotas de género para las elecciones, medida que vino junto a la discusión del fin del sistema binominal.

También fue opositor al proyecto que legalizó el aborto en tres causales en marzo del 2016, al igual que su bancada de la UDI. En la ocasión, llevó a la sala de la Cámara Baja una figura de un embrión para luego intervenir: “Hoy es un momento crucial: se firma la sentencia de muerte, la ejecución de millones de chilenos hacia el futuro. ¡Sí! Están firmando esa sentencia de muerte por cualquiera de las tres causales”.

A lo que agregaba: “Aquí la verdad es otra. Lo que quieren es abrir la puerta al aborto libre. Únicamente una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que, por tanto, tiene derecho a decidir sobre la vida del niño que está en su vientre”.

Dos años más tarde, el 2018, se opuso a la iniciativa de identidad de género, al igual que gran parte de la derecha: “Este proyecto atenta contra el sentido más básico: el sentido común, ya que separa a la persona de su propia naturaleza. Se podrían dar casos increíbles, como el de un hombre que diga sentirse mujer y, conforme a las disposiciones de este proyecto de ley, cambie su sexo registral original, pero no cambie su aspecto físico, corporal, ni su presentación personal. Es decir, el diputado (Sergio) Ojeda y yo podríamos estar aquí, hablando, vestidos como hombres, pero según nuestro sexo registral ser mujeres”.

De todas maneras, Kast ha estado a favor de otros proyectos relativos a las mujeres. El 2011 votó a favor del mensaje del Presidente Sebastián Piñera que extendía el posnatal por seis meses, también estuvo a favor de la creación del Ministerio de la Mujer el 2014 y aprobó el 2019 el proyecto que modificaba el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos.

Y a eso se incluye que dentro de su nuevo programa de gobierno ha incluido medidas como aplicar “tolerancia cero” contra la violencia hacia las mujeres, reformular la legislación de pensiones alimenticias “para que el Estado tenga un rol activo en su cobro”, crear más apoyos para la mujer rural, y también la creación del “Espacio Mujer Emprendedora”, entre otras medidas.