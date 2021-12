De “refundar a reformar” y de “eliminar a fusionar”: las volteretas discursivas de los candidatos

Con un tono y discurso más moderado, los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Partido Republicano, José Antonio Kast, han enfrentado la segunda vuelta. Ante la necesidad de apuntar hacia el centro político -vacío de figuras tras la caída de Sebastián Sichel y la DC Yasna Provoste-, ambos abanderados han matizado algunas de sus propuestas o ideas originales de campaña, evidenciando incluso contradicciones.

La Tercera PM revisó las “volteretas” o “vueltas de carnero” más icónicas que a la fecha se han dado tras la primera vuelta y contrastó con las nuevas versiones que las dos cartas presidenciales han planteado en esta fase de la campaña. Como muestra, Boric pasó de criticar a los partidos de la ex Concertación a valorar sus acercamientos, mientras que Kast ha hecho matices con propuestas programáticas suyas como la reducción de impuestos.

El experto político y académico de la UDD, Rodrigo Arellano, explica que “es natural que suceda, no nos extrañemos que a medida que se acercan las elecciones los candidatos hagan guiños programáticos hacia los programas de los otros candidatos que sienten más cercanos”.

A su juicio, “lo relevante es hasta cuánto están dispuestos los candidatos a extender el elástico, porque una vez que pueda romperse van a perder un factor muy relevante en la política, que es la credibilidad. Cuando existen cambios muy drásticos que no van acompañados de señales lógicas, esa credibilidad tiende a revertirse”.

Mientras que el académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, recalca que “los candidatos en primera vuelta presentaron programas poco razonables, escasamente sustentables económicamente y con propuestas que a muchos sorprendieron por la irresponsabilidad. Lo que sucede en la segunda vuelta, es que para avanzar hacia los votantes más moderados que quedaron fuera en la primera vuelta, que dicho sea del paso es el 46% de la población votante, necesitan moderar su programa y borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.

Añade que “no hay que leerlo en clave negativa, sino que de manera positiva porque implica que los candidatos están haciendo un esfuerzo por abandonar posturas extremas y por avanzar hacia posturas moderadas y razonables (...) Es cierto que los votantes más duros podrían sentirse algo más decepcionados por lo que hacen sus candidatos al abandonar posiciones extremas, pero a esos duros no les quedará más opción que respaldar igual a ese candidato, dado que al frente tiene la postura política más opuesta”.

Las volteretas de Gabriel Boric

DC: De torpedear a ser protagonista

“Lo cierto es que, más allá de este caso particular, la DC tiene el historial en este gobierno y el anterior, de haber sido un factor que ha torpedeado los cambios y transformaciones”.

10 de noviembre, tras rechazo de Carolina Goic en el Senado al proyecto del cuarto retiro.

“Quisiera partir reconociendo en la DC a un partido que ha sido protagonista de momentos de gran importancia para la historia de nuestro Chile”.

28 de noviembre, en carta a la junta DC.

Críticas al PPD y al PS

“El PS no estuvo dispuesto a hacer este salto sin partidos que han sido castigados por la ciudadanía, particularmente el PPD (...) El PPD nos notificó hace menos de una semana que excluía a Jadue y a mí de una primaria. Después de los resultados del domingo, es bastante claro que a los partidos políticos más tradicionales, como el PPD o la Democracia Cristiana, el pueblo les ha dado un mensaje sobre el cual tienen que reflexionar”.

20 de mayo en radio ADN, tras inscripción de primarias.

“Agradezco el apoyo expresado para esta segunda vuelta por parte del Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Seguiremos sumando voluntades e ideas que contribuyan a la más amplia unidad, porque para construir un Chile más justo, seguro y digno nos necesitamos todos”.

Punto de prensa en Valparaíso el 24 de noviembre.

El acercamiento del PPD

“No nos vamos a exponer a conversar si ellos no quieren. Eso no significa obstruir los cambios, pero si me preguntas si el PPD va a ir a peregrinar para decir “estamos aquí”. ¡No!”

Natalia Piergentilli, presidenta del PPD, en entrevista con La Tercera el 12 de noviembre.

“Al PPD nunca le cupo ninguna duda de que si este era el escenario, claramente nuestra apuesta es por el interés superior de Chile, por la democracia, y por las transformaciones. Eso hoy día está en quien pasó a segunda vuelta. Es Gabriel Boric el candidato del PPD”.

Natalia Piergentilli, presidenta del PPD, en un punto de prensa el 21 de noviembre.

Se endurece por indulto

“Estoy de acuerdo con el proyecto de indulto que se está discutiendo en el Senado (...) El proceso de indulto es acotado y por mi parte no hay reparos”.

Debate presidencial del 11 de julio.

“Yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado”.

24 de noviembre en Mentiras Verdaderas.

De refundar a reformar Carabineros

“Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura”.

6 de febrero en Twitter.

“No basta con decir vamos a reformar las policías, tenemos que mejorar la seguridad en los barrios”.

22 de noviembre en Chilevisión.

Contradicción sobre retiros previsionales

“Si bien (los retiros) fueron una solución en un momento ante la ineficiencia e incomprensión del gobierno de la magnitud de la crisis (...), seguir insistiendo en eso cuando logramos un acuerdo sustantivo: un IFE que para familias de 4 personas implican $ 400 mil pesos (...) Mientras hoy exista un IFE no voy a apoyar más retiros de fondos de pensiones ni menos un retiro del 100%”.

Debate presidencial del 22 de junio de 2021.

“¿Qué dicen a los emprendedores que están acogotados con las deudas? (...) Voto a favor y quiero ser el próximo Presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente, para que nunca más tengamos respuestas desesperadas como los retiros ante el abandono de un grupo de poderosos que no entienden cómo viven las personas”.

Votación del cuarto retiro del 3 de diciembre.

Las vueltas de carnero de Kast

Ministerio de la Mujer: De eliminarlo a fusionarlo

“Las diferentes reparticiones gubernamentales deben tener una mirada de familia incorporada en el diseño e implementación de todas sus políticas públicas. Proponemos una mirada similar respecto a la política hacia la mujer. Por supuesto, aquello implica el término del Ministerio de la Mujer para ser transformado en representaciones horizontales internas de cada ministerio”.

Página 170 del programa de gobierno presentado en primera vuelta.

“Acogimos la solicitud de Sebastián Sichel de que el ministerio tenía que seguir llamándose Ministerio de la Mujer, Desarrollo Social y Familia (…) Los programas no están escritos en piedra. Los programas son también para poder debatir y poder conversar”.

Debate Anatel el 15 de noviembre.

Pase de Movilidad ya no se eliminaría

“Hay aspectos que definitivamente cambiaríamos: eliminaríamos el “pase verde”, reabriríamos totalmente el comercio. Es decir, que cada local opte por las medidas de prevención a tomar frente al contagio. También haríamos una mayor apertura de fronteras, eliminando las cuarentenas”.

María José Hernández, encargada de salud de Kast en La Tercera el 5 de octubre.

“Yo he reconocido que en estas circunstancias es absolutamente necesario tener la condición del Pase de Movilidad e invitamos a las personas a reforzar sus vacunas, porque lo que viene no es fácil”.

29 de noviembre, en punto de prensa junto a exsubsecretaria Paula Daza.

El apoyo de Felipe Kast a Republicanos

“Evópoli no va a permitir que Chile Vamos se transforme en un proyecto de extrema derecha, sería traicionar un principio fundacional de Chile Vamos”.

Felipe Kast, entrevistado en El Mercurio en julio del 2019.

“Evópoli ha tomado una decisión que habla de su responsabilidad política. Hemos tomado la decisión de apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. Evópoli no es lo mismo que el Partido Republicano (...). Pero frente a la alternativa de Gabriel Boric y el PC no nos perdemos un segundo. Lo mejor para Chile es que no gane Boric ni el PC”.

Felipe Kast, el 24 de noviembre en un punto de prensa.

La contradicción con las termoeléctricas

“Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón de alta calidad y baja humedad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la mejor tecnología disponible”.

Página 119 del programa de gobierno presentado para la primera vuelta.

“Nosotros no vamos a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica (…) si lo dijera, lo rechazo. No vamos a hacer ninguna. Reconozco un programa de 826 puntos. Si hay uno que tenga algún problema, uno lo puede modificar”.

15 de noviembre en debate de Anatel.

Matices con aborto y matrimonio igualitario

“Si alguien dice que está en defensa de la vida y en contra del aborto, tiene que decirlo claramente. No basta con decir que se va a modificar la ley de aborto, sino que hay que levantar un proyecto para derogar la ley del aborto (...) Lo mismo que en el caso de la unión matrimonia. Si alguien dice que está de acuerdo con el matrimonio entre un hombre y una mujer, tiene que decirlo claramente. No basta con decir que no va a impulsar un proyecto, sino que lo que tiene que decir es que va a retirar el proyecto del Congreso”.

Lanzamiento de 50 compromisos con el mundo evangélico, el 23 de octubre del 2017.

“Aunque a mí no me guste, si el Parlamento se pronuncia a favor, va a ser ley”.

Kast, por matrimonio igualitario, el 23 de noviembre en un punto de prensa.

“Kast lo que ha hecho es poner el acento en las materias que nos convocan a todos. Tenemos hoy día un Congreso que, si bien hay un equilibrio, es difícil poder proponer ideas donde no se cuenta con la participación de todos los partidos que hoy día forman parte de esta coalición mayor”.

Arturo Squella, coordinador político, en La Tercera el 26 de noviembre consultado si derogarían aborto.

De reducir impuestos a gradualidad

“Disminuiremos el gasto fiscal por lo menos al nivel que nos permita reducir la tasa de impuesto a las empresas -del 27% al 17%- y el IVA -del 19% al 17%-, medidas tendientes a aumentar la inversión privada del 19% al 28% del PIB. Gracias a esta alza, Chile crecerá a tasas del 5% al 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona”.

Página 68 del programa de gobierno presentado en la primera vuelta.

“Mantenemos la línea clara de que queremos rebajar la tasa tributaria, pero de acuerdo a la realidad y eso es algo que tenemos que reconocer que Chile está pasando momentos difíciles y para eso, vuelvo a insistir, tenemos aquí un gran equipo que nos va a ayudar y orientar a cómo hacer eso de manera progresiva y de acuerdo a las condiciones que permita el país”.

Kast, en la presentación de su nuevo equipo económico, el 25 de noviembre.