Sergio Bitar: “No se puede confiar estratégicamente en cómo se defiende la democracia después de lo que vimos de un sector del PC”

El exministro de Educación y expresidente del Partido por la Democracia, Sergio Bitar, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera abordó la situación de Venezuela, la posición de Partido Comunista y los dichos de la diputada Carmen Hertz (PC) quien la semana pasada defendió al régimen de Nicolás Maduro. “Me quedé muy shockeado, sorprendido”, dijo.

El exsenador se refirió extensamente la situación que viven en Venezuela tras la proclamación de Maduro como presidente tras las elecciones que fueron abiertamente cuestionadas por parte de la comunidad internacional. En esa línea, al ser consultado por la posición del Partido Comunista y por los dichos de la parlamentaria -que afirmó que en Venezuela hay más libertad de expresión que en Chile- indicó sus dichos son un “muy mal síntoma”.

“La lógica esta de justificar cualquier cosa por el antiimperialismo a costa de aumentar la pobreza de un país, que debiera ser lo contrario a lo que quiere un Partido Comunista, como en el caso venezolano, y de eliminar las libertades, como es el caso venezolano. Eso solo puede entenderse porque hay un grupo que mantiene esa lógica del pasado y no se ha modernizado para nada”, explicó Bitar

Sin embargo, el también expresidente del PPD planteó que hay dos grupos en la colectividad, “uno que se mantiene en el pasado” y otro que tiene una postura diferente, dijo que “este comportamiento del PC es un parte aguas, no se puede confiar estratégicamente en lo que es la democracia y como se defiende después de lo que hemos visto de ese sector del Partido Comunista”.

Respecto a las declaraciones de Carmen Hertz afirmó que “me quedé muy shockeado, sorprendido”. “Esa afirmación a mí me tocó muy profundamente. Ella consideró, creo que fue distorsionada en su interpretación pero lo vi, vi toda la entrevista que tú le hiciste y me preocupa mucho como ven las cosas”, aseveró.

Explicando que: “Yo he vivido exiliado en Venezuela, he seguido lo de Venezuela muy de cerca y he visto como se hundió un país con una crisis económica que viola todo lo que puede considerarse un principio socialista, hambreando a su pueblo y todo lo que significa la destrucción de la institucionalidad democrática que existía”.

“Entonces, que uno apoye eso es un muy mal síntoma de quien lo puede apoyar en su propio país”, añadió.