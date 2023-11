Hospital Docente Clínico en Buin Zoo inicia pasantías con los futuros médicos veterinarios USS

Al llegar al Buin Zoo, ya sea por la ruta 5 en automóvil o por las vías del Metrotren, ya no solo se observan los clásicos visitantes del parque zoológico más grande y moderno del país. A las delegaciones escolares en paseos educativos, las familias con niños pequeños y los funcionarios del parque, se sumaron los estudiantes de Medicina Veterinaria de la U. San Sebastián (USS), quienes con sus batas sanitarias, sus mochilas coloridas y sus cofias en la cabeza, fácilmente se distinguen entre la multitud.

Una de esas estudiantes es Isidora Urrutia. Tiene 23 años, va en tercer año de la carrera y cuenta que desde principios de octubre de este año -cuando inauguraron el Hospital Docente Clínico Veterinario en las instalaciones del zoológico- se levanta con mucho más optimismo para ir a clases.

Docentes y estudiantes pasantes de Medicina Veterinaria USS en dependencias del Hospital Docente Clínico en Buin Zoo. Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

“No me molestan los viajes que tenemos que hacer desde Estación Central a Buin; es que saber que voy a cuidar animales y en un futuro vamos a salvarles la vida, me llena por completo”, comenta entusiasmada quien antes de la inauguración del recinto de 670 metros cuadrados, que incluye salas de atención, quirófanos y equipamiento de primer nivel, no había tenido la experiencia directa de tratar animales.

“Esta es nuestra primera pasantía. Entonces, pensé que no nos iban a dejar tocar ni a un gato o a un perro. Pero los doctores y profesores nos han ayudado mucho, nos han dejado sacar muestras de sangre. Entonces igual hemos aprendido harto”, agrega Isidora que, si bien aún no ha podido interactuar con animales salvajes, recalca estar cumpliendo un anhelo.

Isidora Urrutia, estudiante de Medicina Veterinaria USS. Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

“Venir acá, por lo menos para mí, es un sueño de chiquitita. Vine muchas veces cuando tenía como 8 años o 9 años, y siempre dije que quería trabajar en el Buin Zoo. Hoy, ese sueño se volvió una realidad y es maravilloso. Ha sido una experiencia muy genial”, añade.

Un hito de la alianza Buin Zoo USS

El recinto hospitalario abrió sus puertas para que los futuros veterinarios realicen pasantías intrahospitalarias y consultas de atención en octubre de este año. La inauguración sólo constituye uno de los hitos del convenio entre el Parque Buin Zoo con la USS que creará –en el mediano plazo– un gran centro de docencia y pasantía para los estudiantes de Medicina Veterinaria que se ampliará al rescate de fauna nativa y al desarrollo de la visión de “One Helath” que comprende la salud humana, animal y de los ecosistemas como un todo.

Esta alianza acompañará la transformación del Buin Zoo de zoológico a bioparque, e incluye la ampliación del hospital que tratará no solo a animales del zoológico, sino que también a animales domésticos y productivos. Junto a esto, el proyecto contempla un Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (CEREFA), uniéndose a la red de Hospitales Clínicos y CEREFAS de la USS de Concepción y de la Patagonia, en Puerto Montt.

“La carrera de Medicina Veterinaria partió en Concepción, luego Puerto Montt, y después llegó a Santiago. Desde las regiones a la capital, algo muy simbólico. Lo que queremos es que esto sea una red, en la que los estudiantes se puedan conectar con realidades de otras regiones y, de esa forma, compartir experiencias y prepararnos para los desafíos del futuro”, señala al respecto María Emilia Undurraga, decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza USS.

María Emilia Undurraga, decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza USS. Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

La académica agrega que “esperamos seguir avanzando en esta virtuosa iniciativa que nos permitirá entregar formación y experiencia profesional de avanzada, en el cuidado de los animales, los ecosistemas y las personas, abordando no solo el ámbito de la conservación y salud sino también la producción de alimentos necesarios para la alimentación y el bienestar de la población”.

Sobre la experiencia de los jóvenes en el nuevo recinto, la decana comenta que los estudiantes de segundo a quinto año realizarán 14 pasantías intrahospitalarias, las que le ayudarán a adquirir experiencia en una amplia gama de actividades, desde la atención de animales y exámenes clínicos hasta cirugías, radiografías, tratamientos, hospitalización, toma de muestras de sangre, vacunaciones, desparasitaciones y trabajo clínico.

Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

No solo eso -según explica María Emilia Undurraga en las nuevas instalaciones-, la idea es que otras carreras de la USS también puedan hacer uso de las instalaciones del Buin Zoo, como Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo.

“En el futuro, esperamos que el centro no solamente incorpore la salud animal, sino también empezar a investigar y hacer cursos sobre la salud de los ecosistemas. Es la mirada que queremos adoptar de desarrollo sostenible, una mirada integral que comprenda la relación compleja de los sistemas. Y esto no es sólo para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, sino para todas las carreras de la USS, donde los estudiantes se sientan llamados a abrir sus fronteras. Que un estudiante que esté en Ingeniería Comercial, en Derecho, en Administración Pública o en Psicología, diga, ‘yo quiero hacer un optativo allá’. Esta es una oportunidad para la Universidad, donde el desarrollo sostenible sea un sello y así aportar a la armonización entre el desarrollo y la conservación de la naturaleza”, agrega la ingeniera agrónoma, socióloga y exministra de Agricultura.

Proteger animales marinos

Camila Becerra es otra estudiante de Medicina Veterinaria USS, quien visitó las nuevas instalaciones por primera vez dos semanas después de su inauguración. Sobre sus impresiones en su primer día de clases en el Buin Zoo, señala que “antes pensaba que solo íbamos a poder ver la parte anatómica de un perro, una vaca o un caballo, pero una vez que la Universidad hizo esto de unirnos con el Buin Zoo, me permite soñar en hacer algo distinto”.

A pesar de que aún está cursando sus primeras pasantías y que la posibilidad de poder interactuar con especies exóticas aún es lejana para ella, la estudiante recalca que su nuevo contexto le sirve de estímulo para proyectar una carrera que se especialice en fauna salvaje.

“La verdad es que a mí me encantan las tortugas. Es mi animal favorito. Y siempre quise dedicarme a eso, pero yo lo veía muy lejano. Siempre me preguntaba que quizás nunca iba a poder hacerlo, pero ahora que estoy en el Buin Zoo me digo a mí misma: quizá sí voy a poder hacerlo, voy a interactuar con tortugas y dedicarme al cuidado y protección de animales marinos”, afirma Camila.