¿Ciencia entretenida v/s ciencia aburrida?

"Cuando se dice que el conocimiento puede ser entretenido, implícitamente se asume que es material tedioso cuando no hay científico que no disfrute o se apasione con lo que investiga. El tema está en el cómo se presenta: la problemática está en la forma, no en el fondo", analiza el Dr. Iván Suazo, vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma de Chile.