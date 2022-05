Día Mundial de las Telecomunicaciones: Los esfuerzos para aumentar la participación femenina en la industria

A pesar de ser un área que hoy mueve como funciona la industria en su conjunto, la participación de mujeres en la industria de las telecomunicaciones en Chile aún está al debe. Según cifras de la Subtel, actualmente solo el 37% de la fuerza de trabajo del sector de telecomunicaciones corresponde al género femenino, mientras que cuando hablamos de cargos de alta dirección en esa misma industria, la cifra llega solo a un 17%, ampliando aún más la brecha.

Desde el año pasado, tanto las autoridades de telecomunicaciones como el Ministerio de la Mujer decidieron lanzar una Mesa Técnica para el plan + Mujeres, el cual se tradujo en la creación de alianzas público-privadas para generar compromisos que eleven la participación de mujeres y la equidad de género en el área.

La propuesta contiene cuatro desafíos: Incentivar el estudio de carreras de Ciencia y Tecnología en niñas y adolescentes, apoyar el impulso del liderazgo femenino, avanzar en la construcción de espacios laborales seguros y revisar políticas internas para eliminar sesgos inconscientes que dificultan el ascenso de las mujeres en la industria.

Y los efectos de este programa ya comienzan a verse. Un ejemplo son las cifras que ha dado a conocer VTR en el marco del día mundial de las telecomunicaciones. En la actualidad, el 45% de la contratación directa de la compañía corresponde a mujeres, mientras que en sucursales, a lo largo de Chile, ocupan el 65% de los puestos.

Romina Cid, subgerente de relaciones laborales, prevención de riesgo y diversidad e inclusión de VTR, detalla: “desde 2019 venimos impulsando iniciativas de Equidad, Diversidad e Inclusión, con foco en cuatro pilares: Personas con Discapacidad, Multiculturalidad, LGBT+ y Equidad de Género. Dentro de este último, hemos implementado diversas iniciativas, una de ellas es el ciclo de Mentoring, enfocado en mujeres profesionales, que busca potenciar el liderazgo femenino dentro de la compañía, entregándoles herramientas para impulsar su desarrollo de carrera”, explica.

Pero más allá de los números, está la real importancia de la incorporación y crecimiento laboral femenino en la industria de las telecomunicaciones. Eso bien lo sabe Elayne Echeverría, técnico de la ciudad de Iquique. “Cuando entré, hace más de seis años, eran puros hombres. De un total de 30 personas, me acuerdo que había solo una compañera más, pero estaba con prenatal, así que yo era la única mujer”, relata, y sigue: “agradezco estar acá, porque a pesar de ser un área muy masculina, siempre me he sentido cómoda con mis compañeros. Además, las cosas han cambiado, porque al principio, cuando llegaba a las casas y se daban cuenta que yo era mujer, veía que para ellos era un tanto impactante, pero eso ha ido cambiando”.

Juan Urrea, jefe de entrenamiento de VTR lo respalda: “hay jefes de operaciones y subgerentes que hoy son mujeres, y eso antes no se veía. También tenemos mujeres en el área de supervisión técnica, y eso no era así años atrás. Creemos que es fundamental seguir impulsando la formación y la contratación de mujeres”, asegura. En lo concreto, hoy existen 250 trabajadoras en las sucursales de todo Chile, de un total de 383 colaboradores.

Pero la equidad de género no solo se aborda desde la incorporación y el potenciamiento del talento femenino. VTR fue pionero en la implementación del programa Parental Leave o postnatal masculino, que otorga a padres y cuidadores siete semanas de permiso parental, adicional a la semana legal, lo que se traduce en un total de ocho semanas pagadas. A partir del porcentaje de trabajadores de VTR que son hombres se desprende que hay 1.030 potenciales padres que pueden acceder a este beneficio. Lo anterior da cuenta del impacto que decisiones como éstas pueden tener en los espacios de las familias de los trabajadores.