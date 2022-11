Dos plataformas gratuitas para que pymes den el salto digital

La tecnología dentro de las empresas ha avanzado a un ritmo vertiginoso. Es un fenómeno del que también han sido parte las pymes y los emprendedores en el último tiempo. Hay distintas razones para incluir herramientas tecnológicas: optimizar procesos, mejorar la productividad, tener un mayor y mejor control de las finanzas, potenciar las ventas, entre otras.

José Tessada, director de la Escuela de Administración UC y de Pyme UC, explica que “la incorporación de tecnologías en la gestión de los negocios tiene una enorme ventaja en eficientar procesos, lo que también es válido en la administración financiera”. Además, señala que “las plataformas digitales permiten tener mayor claridad de la información y oportunamente ––en tiempo real–, de manera ordenada y, en definitiva, transformar los datos del negocio en información útil para poder hacer los análisis relevantes y tomar las mejores decisiones”, explica.

“Hubo pymes que tuvieron que cerrar y otras que estaban más preparadas pudieron sobrevivir; es la muestra evidente que la digitalización puede ser un habilitador para ser más competitivo”, añade Sebastián Castro, Gerente Clientes Pyme y Emprendimiento de Banco Bci. “No se puede pensar un negocio 100% con un modelo presencial. Cuando hablamos de digitalización no solo es venta online, sino incorporar tecnología al modelo de negocio, ya sea logística o contabilidad, y así tomar mejores decisiones”, agrega.

Estas son dos aplicaciones que permiten dar ese salto.

¿En qué nivel digital está la pyme?

Una pyme puede tener distintas herramientas tecnológicas integradas: gestión de trabajo, de clientes, de finanzas, pero también están las relacionadas a las ventas, al marketing digital, a la atención remota y posventa.

Solange Martínez, directora de la clínica geriátrica SaludGer, comenzó su centro de salud el 11 de marzo de 2020 donde aborda el cuidado de las personas mayores junto al de sus familiares, realizando atenciones interdisciplinarias a domicilio. “Además de hacer atención domiciliaria, llevamos al geriatra o al médico internista a hacer una evaluación y que deje los lineamientos para una atención interdisciplinaria. También armamos un equipo y vamos a hogares de ancianos de forma gratuita”, resume.

Solange Martínez (a la derecha) fundó SaludGer, clínica geriátrica domiciliaria, y aunque siempre ha trabajado de forma remota, su nivel de digitalización era de 56%. "A mí me hizo sentido medir mi digitalización, porque saber qué podía tener más débil me permite saber qué tengo que hacer, qué cursos debo realizar para tener más herramientas y posicionar mejor mi clínica”, señala.

Su trabajo de gestión y administración siempre ha sido remoto. En un evento de Emprende Tu Mente, se acercó a Valor Pyme de Bci y la llevaron a hacer una encuesta para ver su nivel de digitalización. Así conoció el Termómetro de Evolución Digital (TED 2.0), que le permitió saber qué tan digitalizada estaba realmente su clínica.

“No tenemos un espacio físico, pues todo lo hacemos a domicilio. A mí me hizo sentido medir mi digitalización, porque saber qué podía tener más débil me permite saber qué tengo que hacer, qué cursos debo realizar para tener más herramientas y posicionar mejor mi clínica”, señala Solange Martínez.

TED 2.0 es una herramienta de autodiagnóstico que permite medir el nivel de digitalización de la empresa, y así identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora que hay. Allí se preguntan los parámetros de digitalización en operaciones internas, manejo de datos, ventas, entre otras. A la directora de la clínica SaludGer le llegaron los resultados dos días después: su nivel de digitalización era de 56%.

Junto con eso, además de hacerle recomendaciones de capacitaciones gratuitas, se inscribió en cuatro sesiones de mentorías de Pyme UC. “Yo pedí al mentor aprender más sobre manejo de tecnologías, de Google ADS, que lo tengo un poco externalizado y me gustaría aprender”, detalla.

Martínez indica que ha sido un punto de inflexión, ya que esto le ha abierto el apetito por integrar más herramientas tecnológicas en su clínica geriátrica, al punto de querer tener una aplicación.

“Se empieza a abrir un mundo cuando ves cómo hacer mejor tu negocio usando tecnología; pero si antes no sabes tu nivel no te lo cuestionas. Valor Pyme es una plataforma abierta para todas las pymes, no necesitan ser clientes de Bci. De hecho, más del 60% de los usuarios no lo son y todos pueden realizar el Ted 2.0 y optar a beneficios completamente gratis”, agrega Sebastián Castro, gerente de Bci.

La plataforma para manejar las finanzas

El director de la Escuela de Administración UC y de Pyme UC, José Tesseda, refuerza la importancia de manejar la información financiera, sobre todo, para tomar buenas decisiones: “La clave es mantener la caja controlada para poder hacer frente a las obligaciones, ya que una empresa, aunque tenga ventas y utilidades, si en forma sostenida no tiene liquidez, cae en la insolvencia y puede quebrar”.

Por lo mismo, subraya que “es fundamental manejar información de la liquidez de la empresa, a través de indicadores y la utilización de herramientas que permitan prever las necesidades de capital de trabajo para la operación (flujo de caja)”.

“¿Cómo lo hago para hacer conversar mi ERP con mi flujo de caja? ¿Cómo lo hago conversar con mi estado de resultados? ¿Cómo lo hago trabajar con mi contador?”. Todas esas preguntas estaban en la cabeza de Francisco Olivares, cofundador y socio de Ensus junto a Karen Vásquez, un e-commerce de insumos clínicos y médicos que partió en 2019. “Cuando llegó la pandemia tuvimos una transformación tremenda, modificar nuestros servicios, migrar al e-commerce y empezar a experimentar y probar todo lo digital”, relata Olivares.

Desde su génesis han incorporado tecnologías para potenciar su camino –como un ERP y un CRM– y una de las últimas ha sido en el ámbito financiero con FinTelligence, una plataforma de que ordena las finanzas de las pymes. Esta plataforma permite conocer la situación financiera del negocio, anticipa las principales tendencias y descubre patrones de comportamiento de los ingresos y gastos, los kpi’s, además de entregar alertas y recomendaciones de gestión.

Valor Pyme también otorga mentorías a través de Pyme UC.

Es decir, integra las finanzas de una empresa en una sola plataforma –además de conectarse a fuentes externas como el SII y bancos– y así tener acceso en tiempo real y desde cualquier parte a los estados financieros, reportes, tendencias.

Francisco Olivares, cofundador de Ensus, relata que luego de hacerse clientes del banco BCI les llegó la información de esta herramienta y luego de investigar decidieron dar el salto. “Es una necesidad que tenemos todos: un sistema que centralice la información y no haya que estar buscando por módulos, ir luego donde el contador, etc.”, acota. Además, subraya sus beneficios: “Permite tomar decisiones porque es en tiempo real. Antes era tomar un Excel, donde se te puede perder uno, dos, tres números y desde ahí todo está mal”.

¿Cómo ha impactado a su empresa conocer su información financiera? El cofundador de Ensus no titubea: “Nuestro crecimiento ha sido de un 530%. Es un dato certero y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y, sobre todo, tomando buenas decisiones gracias a la información que manejamos”.

El Gerente Clientes Pyme y Emprendimiento de Banco Bci, Sebastián Castro, explica que “creemos que el tema financiero y contable es un talón de Aquiles en las pymes, desde el manejo de números a darle una proyección al negocio. Muchas veces las labores se derivan a los contadores, que está perfecto, pero para tomar decisiones, saber si puede endeudarse, conocer mi flujo de caja, son asuntos que debe manejar un emprendedor”.

Por ello, el director de Pyme UC recomienda capacitarse en temas financieros y señala que, a través de Pyme UC, la Escuela de Administración de la UC dispone de cursos –algunos sin costo– para adquirir conocimientos en materia contable y financiera. Además, indica que, a través de Valor Pyme, la UC ofrece mentorías gratuitas a emprendedores y empresarios, con foco en la adopción digital.

Todos los usuarios inscritos en Valor Pyme acceden de forma inmediata a tres meses de suscripción gratuita a FinTelligence, una plataforma en la que se puede acceder a un informe de seguimiento económico mensual, otro analítico trimestral y otro de salud financiera. Luego de esos tres meses, cuentan con un valor preferencial de $8.990.