La historia de Antonia y Melita Abraham no se entiende sin el remo. Motivadas por su familia, junto a sus hermanos Ignacio y Alfredo, comenzaron en el deporte acuático desde pequeñas y juntas se han consolidado como una de las parejas exitosas del deporte chileno: han ganado trofeos en diversos campeonatos, entre los que destacan el Campeonato Mundial sub-23 de 2017, dos oros en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y otro en Santiago 2023, además de otras 3 preseas de plata y una de bronce en la misma categoría.

“Siempre estuvimos rodeadas de naturaleza. La primera vez que me subí a un bote dije: ‘Esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida’. Me encanta, hasta el día de hoy cada vez que remo, en cualquier bote, siento lo mismo que sentí el primer día. Eso me mantiene viva”, dice Melita Abraham.

En esta entrevista, las mellizas relatan cómo su vida sobre un bote les ha permitido alcanzar momentos gloriosos en el remo. “Es como un pilar fundamental. Cómo saber llevar la presión, sentirte acompañada, tener una compañera que tenga el mismo objetivo que tú y que sabes que no te va a abandonar y que puedes confiar a muerte porque sabes que no va a fallar. Nos ha tocado vivir momentos tan duros juntas en el deporte y nos hemos tenido que cada una levantar, agarrar del brazo y decir ‘vamos’”, agrega Antonia.