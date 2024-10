¿Me puede dar cáncer de mama por tristeza? Siete mitos y realidades sobre esta enfermedad

Es el tipo de cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo, con más de dos millones de casos diagnosticados cada año. Pero aún existe mucho desconocimiento en torno a el cáncer de mama.

En Chile, 2.263 mujeres fallecieron por esta causa en 2023, según datos del Ministerio de Salud. En promedio, el año pasado murieron seis mujeres cada día, por lo que no es difícil pensar que la mayoría de las personas ha conocido el caso de una amiga, familiar o conocida.

Pese a ello, persisten ciertas creencias equivocadas en torno a la enfermedad. Hasta hace algunos años se pensaba que el uso del desodorante y del sostén con barba inducían la enfermedad También, que hacerse la mamografía podía ser un factor de riesgo. Todas esas ideas infundadas han sido descartadas por los expertos.

En el mes de la generación de conciencia sobre el cáncer de mama, la doctora Verónica Toledo, cirujana oncológica de mama de la Fundación Arturo López Pérez, FALP, aclara ciertos mitos y realidades en torno a esta dolencia.

1. El cáncer de mama no se puede prevenir

REALIDAD. “No es prevención, es detección precoz”, aclara la doctora. La única forma de prevención sería modificar factores de riesgo como el tabaco, la dieta y el alcohol. Sin embargo, hay condiciones que no se pueden cambiar, como el hecho de ser mujer –99% de los casos de cáncer de mama son femeninos— y aumentar de edad.

Eso incrementa la amenaza y no se puede manejar. Por eso los estudios preventivos según la edad, como el examen físico, la ecografía mamaria y la mamografía son vitales. La detección precoz permite que 9 de 10 mujeres puedan ser curadas de esta enfermedad.

2. La tristeza puede originar un cáncer de mama

MITO. Ni la tristeza ni cualquier otra emoción puede hacerlo. “No hay ningún estudio que lo asocie directamente, porque los factores que están estudiados en el cáncer de mama son los que repetimos siempre”, dice la especialista.

“Estos son la edad, ser mujer, la edad de la primera regla, la edad de la última regla, el tener hijos, la lactancia, el uso de terapia de reemplazo hormonal, alguna lesión premaligna, el tabaco, el alcohol y la dieta rica en grasa”, agrega.

Esta creencia ha sido comentada en los últimos días a raíz del caso de la actriz Paulina Urrutia. Ella, tras dedicarse por años al cuidado de su marido Augusto Góngora, quien falleció por Alzheimer, fue diagnosticada con la enfermedad.

“Yo creo que en el caso de Paulina, ella estaba preocupada por su marido. No se estaba preocupando de ella y como él falleció, tuvo tiempo para sí, se fue a hacer los exámenes y se encontró con el cáncer”, opina la doctora Toledo.

“Es mi teoría. Lo asocian con un evento traumático o a mucha tristeza porque cuando pasa la gravedad de la enfermedad, o del accidente, se toman el tiempo de examinarse”, agrega.

Paulina Urrutia fue diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo. Este tipo es considerado uno de los más agresivos por su rápido desarrollo.

3. Tengo la culpa de tener cáncer si tengo un estilo de vida poco saludable

MITO. “No es tu culpa tener cáncer”, aclara la profesional. “Lo que nosotros recomendamos es mejorar el estilo de vida porque es uno de los factores que puede disminuir el cáncer de mama. Pero este no tiene una causa, es multifactorial”

“No es que por fumar o tomar alcohol tengas culpa. También tenemos pacientes que no fuman, son delgadas, tienen hijos, que tienen todos los factores protectores e igual tienen cáncer. Entonces lo que uno predica es que mejoremos todos esos factores que se pueden modificar, pero no siempre nos resulta”, explica.

“El tabaco y el alcohol son agentes proinflamatorios y alteran todo el microambiente de la célula, produciendo daño a nivel celular. Eso hace que las células muten en forma descontrolada y se altere el ADN. El tabaco aumenta en un 30% la posibilidad de tener cáncer y eso es lo que podemos prevenir”.

4. Un factor genético te puede predisponer a tener cáncer de mama.

REALIDAD. Alrededor del 10% de los cánceres de mama son hereditarios. “Si tu mamá tuvo un cáncer de mama, un cáncer de ovario y tu abuela también, es súper importante. Porque te va a condicionar a hacerte estudios antes de la edad que nosotros examinamos, que es a partir de los 40 años”, dice la doctora Toledo.

“Cuando uno tiene antecedentes familiares, tanto en la línea materna o paterna, hay que adelantar en 10 años los exámenes de detección precoz. A partir de los 30, realizarse la mamografía, la ecografía y eventualmente hacerse estudios genéticos, para que nos orienten hacia un cáncer de origen hereditario”.

“Hay varios genes involucrados, pero los más estudiados son el BRCA1 y el BRCA2. Se hicieron muy famosos por Angelina Jolie. Ella empezó con todo esto del estudio genético, se hizo una mastectomía bilateral profiláctica para reducir el riesgo porque toda su familia tenia cáncer de mama y de ovario”, comenta.

En Chile, la Fundación Arturo López Pérez, la red de salud UC Christus, Genometrics y la Clínica Alemana realizan paneles genéticos. “Lo importante es consultar a un especialista para que te haga un buen asesoramiento genético”, señala.

“Porque hay genes que son necesariamente son patogénicos, están alterados pero no producen la enfermedad, que si no son bien interpretados, te conducen a cirugías que no tienen sentido”, añade.

5. Existen alimentos que pueden producir cáncer de mama

MITO. “Directamente ninguno”, dice la doctora Verónica Toledo de la FALP. “La dieta rica en grasas es un factor de riesgo porque si yo tengo un peso mayor de lo esperado por mi talla, voy a tener un Índice de Masa Corporal IMC mayor”.

“En la posmenopausia la grasa, por una hormona especial que se llama aromatasa, se transforma en estrógeno y hay cánceres que son estrógeno dependientes, es decir, su crecimiento y desarrollo están influenciados por esa hormona”, indica la especialista.

“Pero no es que el azúcar o la carne me aumenta el riesgo. No hay ningún estudio que lo pruebe. Nada demuestra que los alimentos ultraprocesados incidan. Solo porque uno tiene la creencia de que todos estos alimentos están manipulados genéticamente, pero no se ha hecho ningún trabajo al respecto y la medicina trabaja con evidencia”, comenta.

6. La mamografía no es un examen efectivo para mamas densas

REALIDAD. “Eso es así, pero hay que complementarlo con una ecografía mamaria. El único examen que disminuye la mortalidad por cáncer de mama en un 30% es la mamografía, por eso es el examen de elección para disminuir el cáncer de mamá a través de la detección precoz”, afirma la cirujana oncológica.

Es un mito que el primer síntoma del cáncer de mama es un bulto. “Hay lesiones que nosotros no palpamos, pero se ven en las imágenes”, dice la doctora.

“La ecografía es un buen mecanismo diagnóstico, pero a partir de los 30 años. Después es complementario. A partir de los 18 o 20 años está el examen físico, que es súper importante para los pacientes que están fuera del rango de la mamografía”, apunta.

“La gracia del examen físico es conocerte. Se debe realizar una semana después del periodo menstrual. Si tu de un mes para otro encuentras un nódulo, un sangrado en el pezón, una protuberancia, una lesión en la piel, un hundimiento, un cambio de coloración, cualquier cosa, tienes que ir al doctor”.

7. La IA es una aliada en la detección del cáncer de mama

REALIDAD. “Sí, se usa. En Chile todavía no tenemos el uso de inteligencia artificial IA pero se están usando unos modelos para calcular el riesgo de tener cáncer a través de la mamografía”, comenta la doctora Toledo.

Google usa la IA para ayudar en el diagnóstico del cáncer de mama mediante la implementación de algoritmos avanzados que pueden analizar imágenes de mamografías con gran precisión e identificar signos de la enfermedad que no son evidentes para los humanos.

A través de la combinación de IA y el aprendizaje profundo (deep learning), los sistemas desarrollados por Google han mostrado resultados prometedores al mejorar la detección temprana del cáncer de mama.

La IA de Google ha probado su capacidad para reducir los falsos negativos, cuando un cáncer presente no es detectado, y reducir los falsos positivos, donde algo que parece anormal se identifica incorrectamente como cáncer, lo que reduce los diagnósticos incorrectos.