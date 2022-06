World Economic Forum: Las 10 habilidades más requeridas a ejecutivos y profesionales para el 2025

Durante los últimos años repetidas crisis y sucesos han impactado el mercado laboral. El desafío tanto para ejecutivos y organizaciones ya no solo está en la era de la digitalización o la revolución 4.0, sino que a eso se ha sumado la migración, el estallido social y la pandemia, y ahora la incertidumbre económica 2022, la migración, la llegada de los centenials y sus nuevos mindset, la longevidad y las bajas tasas de natalidad y ahora la quinta revolución industrial.

Todos estos escenarios nos han llevado a entender la urgente necesidad de generar un nuevo contrato social, en el cual tanto las personas y las empresas puedan crear y construir una nueva forma de relacionarse y adaptarse a las nuevas exigencias.

Las empresas se vieron en su mayoría obligadas a adaptarse rápidamente a una nueva realidad, a los llamados entornos BANI, que es la sigla en inglés de las palabras frágil (brittle), ansioso (anxious), no lineal (non-linear) e incomprensible (incomprehensible).

Cada una de estas instancias requirió necesariamente esfuerzos adicionales, sostenidos y permanentes para poder lograr equilibrios organizacionales. Muchas empresas debieron, con urgencia y en escenarios de alta presión, replantear su modelo organizacional.

Para poder enfrentar todos estos desafíos es necesario que los gerentes y sus ejecutivos incorporen constantemente nuevas habilidades. El Foro Económico Internacional definió las 10 habilidades más requeridas para los profesionales hacia el 2025, en su Informe sobre el Futuro del Empleo.

“Hoy los ejecutivos deben estar preparados para resolver problemas que no se han planteado, con herramientas que no existen en modelos de negocio que están por desarrollarse. Si las agrupamos, podemos hablar de habilidades cognitivas, digitales, de autogestión y de relaciones con los demás. No todos tenemos estas capacidades instaladas en forma nativa, sin embargo, según los estudios neurocientíficos y los avances en materia de neuroliderazgo, tenemos el poder de desarrollar nuevas habilidades constantemente”, sostiene Carmen Luz Morales, experta en capacitación en liderazgo y empleabilidad para organizaciones.

“Dominar una nueva habilidad requiere tiempo y entrenamiento constante y a medida que los comportamientos son repetitivos vamos almacenando estos aprendizajes en la memoria de largo plazo, lo que permite generar nuevos patrones de comportamiento”, agrega la ejecutiva.

Según el World Economic Forum las 10 habilidades principales para enfrentar los desafíos futuros son:

1.- Pensamiento Analítico e Innovación:

Los empleadores buscan colaboradores que tengan la capacidad de analizar las situaciones y que puedan encontrar soluciones innovadoras para implementarlas de forma oportuna y eficiente. Es importante utilizar habilidades analíticas para detectar patrones, generar ideas, interpretar datos y tomar decisiones basadas en múltiples factores y opciones.

2.- Aprendizaje Activo y Estrategias de Aprendizaje:

Aprender exige un proceso de interiorización, de evaluar el conocimiento actual e incorporar constantemente nuevos conocimientos (Life Long Learnig), para ir poniéndolos en práctica en beneficio de la organización. Es importante definir cómo se introducirán los nuevos conocimientos y el tiempo destinado para esto.

3.- Resolución de Problemas Complejos:

Es una serie de observaciones y decisiones que se utilizan para encontrar e implementar una solución a un problema. No todos los problemas requieren el mismo tipo de solución, más allá de eso, esto también implica considerar cambios futuros en las circunstancias, los recursos y las capacidades que pueden afectar la trayectoria del proceso y el éxito de la solución.

4.- Pensamiento Crítico y Análisis:

El pensamiento crítico es un tipo de análisis que utiliza el razonamiento para llegar a una conclusión. Las personas pueden usar esta habilidad para ayudarlos a interpretar información y decidir si algo está bien o mal. A menudo, esto implica considerar información externa durante su proceso de pensamiento.

5.- Creatividad, Originalidad e Iniciativa:

La creatividad es una de las soft skills más valoradas por las empresas. La importancia de estas habilidades se puede apreciar plenamente cuando se considera la alternativa. Si no somos originales y creativos en nuestro enfoque, lo más probable es que estemos aplicando soluciones viejas y desgastadas a problemas que son nuevos. Tomar la iniciativa siempre es bien valorado.

6.- Liderazgo e Influencia Social:

Esta habilidad es fundamental para estimular la productividad. Un líder debe tener un conjunto de habilidades organizativas y de comunicación que sirven para motivar a las personas, generando la influencia necesaria para contar con individuos motivados, lo que es clave para el éxito.

7.- Uso, Seguimiento y Control de la Tecnología:

Con el 84% de las empresas preparadas para acelerar su digitalización a raíz de la pandemia, ahora es el momento de que los colaboradores se familiaricen con la tecnología de una manera más enfocada. Eso significa ir más allá de lo básico, pero siempre manteniendo un control del uso de las plataformas.

8.- Diseño y Programación de Tecnología:

De los “trabajos del mañana”, los roles que se espera que sean los más buscados son los de diseño y programación de tecnología. La comprensión de las ventas y promociones en línea será clave, y eso incluye la estrategia que se crea para la promoción en línea (LinkedIn).

9.- Resiliencia, Tolerancia al Estrés y Flexibilidad:

Todos estos principios se unen para formar un predictor significativo del éxito: la determinación. La determinación es la capacidad de ser valientemente persistente, incluso cuando la situación es muy difícil. Todo hecho con determinación conlleva al éxito. Hay que estar abiertos a nuevas opciones para lograr los objetivos.

10.- Razonamiento, Resolución De Problemas e Ideación:

Desarrollar el razonamiento y resolución de problemas se logra desarrollando un aprendizaje activo. Absorbiendo la mayor cantidad de conocimiento posible escuchando al resto y a los que saben. La ideación, el proceso de desarrollar y probar nuevas ideas, es un gran ejemplo de que tan importantes son las habilidades interpersonales para el futuro de los negocios.