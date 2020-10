Edición N° 908

Ayer comenzó una nueva versión de Encuentro Local, online como ha sido la norma este 2020. A Local los venimos siguiendo desde sus comienzos y hoy nuevamente los estamos apoyando; ellos no solo han logrado tejer una red de colaboradores, también le han exigido a ese grupo evolucionar y mejorar, y lo que comenzó ayer es el mejor ejemplo. Nombraron este encuentro Inédito, debiendo cada expositor presentar algo nuevo, sorprendente, inédito al mercado. Los participantes han tenido algunos meses para pensar e innovar, desarrollar esa pieza que quizás el día a día no permite, empujar la marca a áreas nuevas.

Conversando con algunos de los expositores de nuestra reciente MasDecoMarket.cl concluyo que hay ciertas lecciones que aprender y experiencias que son transversales y que también se darán en Encuentro Local:

Desarrollar una marca potente no solo desde la experiencia que entrega, también en términos legales, de patentes, registros de marca, etc. Por muy pequeños que sean, destinar recursos a la parte legal es importante.

Entender que lo digital ya llegó, que ya funciona de manera eficiente y que no subirse a ese barco es dejarle participación de mercado a otro más rápido, como dijo Tom Dixon: “Hoy con un buen celular te puedes conectar al mundo y vender lo que haces a millones”.

Por último, ser realista, saber cuánto uno puede abarcar y no sobreprometer; si alguien al momento de comprar es informado que el producto debe fabricarse y por lo tanto hay una o dos semanas de espera, es probable que no lo vea como un problema. Pero si no llega en la fecha prometida será un cliente que no volverá.

La modalidad online se va a quedar y seguramente convivir con la presencial, por lo mismo ser generoso con la experiencia y hacer crecer la comunidad de emprendedores es bueno para el ecosistema. Por lo mismo, ¡éxito a Local Inédito!