Felipe Otondo

1. Has estudiado la música en muchas formas, pero además has ido más allá, estudiando su materia, el sonido. ¿Qué te lleva a ese terreno?

Desde muy joven me interesé por la música en sus distintas formas. Primero como músico de rock, luego como parte de bandas para teatro experimental y finalmente desde la perspectiva de la música electroacústica y el diseño sonoro. Siempre me ha cautivado el fenómeno del sonido, en especial la asombrosa capacidad de audición que tenemos los seres humanos.

2. ¿Qué te gustó más de trabajar en teatro experimental, musical y/o danza?

Inicialmente me interesé más por el teatro, pero poco a poco fui tendiendo a la danza, ya que siento que esta proporciona una mayor libertad para el desarrollo del sonido. En esa línea recuerdo con mucho cariño una producción de danza-teatro sobre los últimos días de vida de Antonin Artaud titulada “To have done with the judgment of Artaud”, que hicimos como creación colectiva en el 2006 para el festival Fringe de Edimburgo, en Escocia. Todos participábamos en distintos roles realizando presentaciones en lugares poco comunes habilitados para el festival. Fue una gran experiencia que me puso a prueba como artista y persona.

3. ¿Qué te lleva a establecerte en Valdivia?

Estuve 15 años viviendo y trabajando en diversos lugares, como Dinamarca e Inglaterra. Sentí que era un buen momento para volver a Chile y establecerme en Valdivia, que es una ciudad con mucha actividad cultural y un entorno natural único. Me gusta también la idea de potenciar la descentralización de Chile desarrollando proyectos novedosos como el LATE o el proyecto Soundlapse, que se nutren de las posibilidades y el potencial locales.

4. ¿Qué caracteriza a LATE?

El principal objetivo del LATE es generar un espacio inclusivo y transdisciplinario para el desarrollo de proyectos de investigación y creación vinculados al arte y la tecnología. A diferencia de otros laboratorios, el LATE pretende generar un espacio dinámico y flexible para repensar la investigación desde lo creativo, y viceversa.

5. ¿Cómo explicarías de la forma más sencilla Soundlapse?

El proyecto tiene como objetivo principal caracterizar y resaltar el valor patrimonial de humedales urbanos a través de la implementación de un novedoso método de time-lapse sonoro. Se realizan grabaciones en terreno por largos periodos que luego son condensadas en cápsulas de audio de pocos minutos a través de un algoritmo que incorporan los principales eventos acústicos ocurridos durante el periodo de registro. De esta manera el auditor se puede familiarizar en pocos minutos de las diversas facetas del paisaje sonoro del lugar.

6. ¿Qué consideras más valioso entre los resultados del proyecto?

El poder sintetizar de manera orgánica y simple la actividad acústica en un lugar aislado de difícil acceso ha permitido vincular al público con la problemática de los humedales urbanos de una manera diferente. Se ha logrado relevar la importancia de la escucha como herramienta de sensibilización patrimonial y social.

7. ¿Cuál es tu sonido favorito y por qué?

Me gustan los sonidos de las aves que se escuchan a la distancia cuando hay bajo ruido de fondo en Valdivia. Sonidos de bandurrias, cachañas, loros choroy, queltehues…

8. Se dice que las ciudades también tienen paisaje sonoro, que se han perdido elementos como las campanas, que tenían una función importante en la vida cotidiana. ¿Crees que hay un patrimonio sonoro perdido también?

Este tema ha sido muy relevante en las últimas décadas. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a ambientes urbanos más ruidosos donde se han ido perdiendo los matices y enmascarando sonidos patrimoniales como las campanas o los sonidos de las aves. En ese sentido, las restricciones de movimiento del Covid-19 han sido una gran oportunidad para volver a escuchar nuestro entorno sonoro. Detenerse para a poner atención a la textura de nuestra banda sonora cotidiana.

9.- ¿Cuáles son tus planes futuros?

Con mis colegas del LATE André Mestre y Rodrigo Torres estamos abocados a implementar totalmente los estudios del laboratorio para comenzar a funcionar de manera presencial durante el 2021. También estoy trabajando con el director ejecutivo del Centro 14k, Rodrigo Vásquez, para diseñar una cartelera cultural para dicho espacio. Tengo también agendados dos proyectos musicales con los sellos Gruenrekorder y Sargasso que pretendo lanzar durante 2021 y 2022. otondo.net

Como investigador ha trabajado con diversos temas relacionados con sonido y música, como lo son percepción del timbre sonoro, la direccionalidad de instrumentos musicales, paisaje sonoro y diversos temas relacionados con las posibilidades creativas del sonido espacializado.