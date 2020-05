Recupera y repara

TRANSFORMAR Y RETAPIZAR

A la casa

María Parada estudió corte y confección y lleva más de 40 años dedicada a las costuras. Su sistema es así: trabaja in situ en cada casa, midiendo y haciendo las reparaciones que alcance a hacer en un día de trabajo. "Llego a las 9 y coso hasta las 17 horas. En enfundar un sofá me demoro un día y en hacer las fundas completas de un juego de terraza, otro", cuenta a modo de ejemplo. Previo a la cita asesora en cuanto a la cantidad de tela que se debe comprar y los insumos que se necesitan: cierres, botones, etc. Solo hay que tener los hilos y la máquina de coser. $39 mil la jornada, cotizaciones y dudas vía WhatsApp: +56 9 8902 3279

Una experta en telas

Carolina Fuentes (36) trabajó 16 años vendiendo telas, primero en la Compañía del Comercio y luego en Ameritex, donde conoció de cerca el mundo textil. Hace seis meses lanzó su emprendimiento de cortinaje, tapicería y confecciones. "Voy a la casa, veo lo que necesitan, llevo un muestrario y compro la tela", explica. Hace fundas y transformaciones de sofás, fundas de sillas y respaldos de cama, que han sido un hit. "Con un poco de tela se le puede dar un look totalmente distinto a un respaldo de madera tradicional. Si le pones un acolchado y se tapiza en lino quedan como nuevos". Desde $20 mil el servicio de confección de respaldos, no incluye la tela. Por estos días, asesorías online y presupuestos vía Instagram: @decoline_home.

Carolina Fuentes trabaja en exclusiva un lino con algodón a $10 mil el metro.

LARGA VIDA AL MIMBRE

"Es un material noble que si se cuida puede durar en promedio 30 años al interior y cerca de 10 en la terraza", explica el ingeniero Milenco Pradena (33), de Artesanías Pradena, negocio familiar dedicado a este material desde 1970. En su taller de Avenida Grecia no solo fabrican productos nuevos, también reparan. Sillas donde el mimbre cedió y hay que reemplazarlo por completo, usando solo la estructura (en la foto) u otros donde solo hay que parchar el tejido son parte de sus servicios. "También nos llegan sillas de terraza de plástico que se han roto, hacemos todo el tejido de nuevo y solo se aprovecha la estructura. Puede ser más caro que comprar uno nuevo de plástico, pero durará años y además se puede parchar y reparar, uno de los principales beneficios del mimbre", dice Milenco. Además pintan y barnizan muebles y cuentan con servicio de flete. Están haciendo cotizaciones online vía Instagram: @artesaniapradena.

Uno de los productos que más reparan es esta silla. El costo de reparar, cuando se hace todo el tejido nuevamente, es de $40 mil.

¿QUÉ HACER CON EL METAL?

Todo tipo de reparaciones de fierro y alambre hacen hace más de 50 años en Armador de Matta, un clásico taller donde fabrican pantallas de lámparas, entre otros. "Arreglamos pantallas, bases de maceteros que se rompieron y todo lo que tenga alambre", dicen. Lo ideal es llevar el producto y lo arreglan al momento. Los horarios y la forma de trabajar lo estarán comunicando en su Instagram: @armadordematta

Hazlo tú mismo

La marca estadounidense Rust-Oleum tiene el aerosol Metal Protection ($6.990, referencial), una pintura anticorrosiva que se puede usar, incluso, sobre metal oxidado. Disponible en 40 colores y en distintos acabados (mate, brillante y satinado, entre otros), antes de pintar aplicar el imprimante de la línea ($5.690). "Están disponibles online en varias tiendas de retail que están despachando", dice Daniela Bustos, jefa de Marketing de Rust-Oleum Chile. @rustoleumla

Un look envejecido

Silvana Arru y María José Reyes desarrollaron su propia fórmula de pinturas, 100% chilena. Su producto permite recuperar un mueble de metal, dándole un look vintage usando solo una lija; y si va a estar expuesto, se recomienda aplicar el barniz multipropósito con filtro UV para sellar. “Se necesitan pocas manos y con un tarro puedes pintar hasta cuatro sillas de terraza. Además, sin necesidad de usar dos colores se logra un efecto decapado”, dicen. $7.500 los 200 ml. @la_mura_y_la_deco