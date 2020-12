A Zack Snyder le gustaría ver la película del Batman de Ben Affleck contra Deathstroke

Ben Affleck no interpretará a Batman en la próxima película en solitario del hombre murciélago. Pero mientras Robert Pattinson será el protagonista de The Batman, Affleck volverá a aparecer como el Caballero Oscuro en la versión de Justice League de Zack Snyder y la película de The Flash.

En ese escenario, no han sido pocos los fanáticos que han imaginado un potencial regreso del Batman de Affleck de la mano de nuevas producciones que retomen todo lo que se planteó en Batman vs Superman y la versión que veremos pronto de Justice League. Así, aunque por ahora no existen planes al respecto, parece que Zack Snyder está entre las personas a las que les gustaría ver más del Batman de Affleck.

Durante una entrevista con John Doe Movie Reviews, Snyder fue consultado respecto a potenciales proyectos con el Batman de Ben Affleck y en particular sobre si le interesaría una apuesta con ese personaje y el Deathstroke de Joe Manganiello para HBO Max.

“Mira, me encantaría que Ben hiciera esa película de Deathstroke. Eso sería sorprendente”, dijo Snyder. “No sé si lo hará, o si ellos quieren que lo haga, pero me encantaría que lo hiciera. Eso sería genial. Y Joe es increíble”.

En los planes originales para el universo de películas de DC, la escena post-créditos de Justice League pretendía dar pie a la película en solitario del Batman de Affleck al presentar al Deathstroke de Joe Manganiello quien, de acuerdo al propio actor, se dedicaría a desmantelar la vida de Bruce Wayne en aquella propuesta para The Batman.

Pero mientras todos esos planes aparentemente fueron descartados, por ahora solo está claro que el Deathstroke de Manganiello aparecerá en la versión de Justice League que Snyder presentará el próximo año a través de HBO Max.